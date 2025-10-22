Kiefer Sutherland και Rebel Wilson πρωταγωνιστούν στη χριστουγεννιάτικη κωμωδία "Tinsel Town" – Πρεμιέρα στις 28 Νοεμβρίου

Mogwai στο Floyd: Εκεί όπου η σιωπή ουρλιάζει και ο ήχος λυτρώνει

Η Brainstorm Media ανακοίνωσε ότι η χριστουγεννιάτικη κωμωδία του σκηνοθέτη Chris Foggin (Bank of Dave) θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 28 Νοεμβρίου. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Derek Jacobi, Mawaan Rizwan, Maria Friedman, Jason Manford, Asim Chaudhry, Danny Dyer, Ray Fearon και Lucien Laviscount.

Tο Τinsel Town αφηγείται την ιστορία του Bradley Mack (Sutherland), ενός ξεπεσμένου σταρ ταινιών δράσης του Hollywood που ταξιδεύει σε ένα μικρό αγγλικό χωριό για να συμμετάσχει σε μια ιδιόμορφη χριστουγεννιάτικη παράσταση. Εκεί γνωρίζει τη χορογράφο του σόου (Wilson), με την οποία αναπτύσσει έναν απρόσμενο δεσμό, ενώ προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την αποξενωμένη κόρη του.

Η Rebel Wilson αποκάλυψε στο Instagram ότι τα γυρίσματα του Tinsel Town ολοκληρώθηκαν στην Αγγλία, μοιράζοντας φωτογραφίες από τα παρασκήνια. «Ο Kiefer μου χάρισε αυτή την Polaroid κάμερα την τελευταία μέρα, οπότε τράβηξα μερικά στιγμιότυπα του υπέροχου καστ και συνεργείου», έγραψε. «Λάτρεψα τα γυρίσματα στο Leeds, Knaresborough και Harrogate — το να είσαι έξω ήταν σαν δωρεάν κρυοθεραπεία!»

Η ταινία Tinsel Town υπόσχεται να γίνει μια από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες κωμωδίες του 2025, με δυνατές ερμηνείες, ζεστό μήνυμα και νοσταλγική ατμόσφαιρα.