Η Bette Midler αποθεώνει το σενάριο του «Hocus Pocus 3» και προαναγγέλλει μια “λαμπρή” επιστροφή των μαγισσών

Η Bette Midler φέρεται να δήλωσε πως το σενάριο για το Hocus Pocus 3 είναι «brilliant», κάνοντας λόγο για ένα έργο που την ενθουσίασε από την πρώτη στιγμή που το διάβασε.

Η πρώτη ταινία, Hocus Pocus (1993), καθιερώθηκε ως μια κλασική μαγική κωμωδία της Disney, ενώ το Hocus Pocus 2 ήρθε σχεδόν τριάντα χρόνια αργότερα για να αναζωπυρώσει τη νοσταλγία των θαυμαστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Sean Bailey, πρόεδρος της Walt Disney Studios Motion Picture Production, είχε επιβεβαιώσει ήδη από τον Ιούνιο του 2023 ότι η τρίτη ταινία βρίσκεται σε ανάπτυξη. Πλέον, η Midler, που ενσαρκώνει τη θρυλική Winifred Sanderson δίπλα στις Sarah Jessica Parker και Kathy Najimy, επιβεβαίωσε ότι το νέο κεφάλαιο της ιστορίας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή Watch What Happens Live με τον Andy Cohen, η Midler αποκάλυψε πως έχει ήδη λάβει και διαβάσει το σενάριο του Hocus Pocus 3. Όπως είπε χαρακτηριστικά, της φάνηκε «εξαιρετικό» και της προκάλεσε ενθουσιασμό για τη συνέχεια. Πρόσθεσε επίσης ότι η ομάδα παραγωγής προσπαθεί αυτή τη στιγμή να καθορίσει σημαντικές λεπτομέρειες, όπως τη σκηνή δράσης, την τοποθεσία των γυρισμάτων και το συνολικό κόστος.

Στην πρωτότυπη ταινία Hocus Pocus (1993), τρεις μάγισσες — οι Midler, Parker και Najimy — ανασταίνονται από έναν έφηβο στο Salem τη νύχτα του Halloween, 300 χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Το Hocus Pocus 2 αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία, παρότι η παραγωγή του καθυστέρησε για χρόνια. Οι πρώτες φήμες για sequel ξεκίνησαν το 2012, ενώ το 2017 η Disney είχε εξετάσει την ιδέα ενός τηλεοπτικού remake χωρίς το αρχικό καστ — κάτι που δυσαρέστησε έντονα το κοινό. Τελικά, το Hocus Pocus 2 επιβεβαιώθηκε το 2020 με την επιστροφή των αυθεντικών πρωταγωνιστριών και έκανε πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.