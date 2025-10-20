Η σκοτεινή πλευρά της φήμης: Η εξομολόγηση της Keira Knightley

Σύμφωνα με την ηθοποιό, την εποχή που η καριέρα της εκτοξευόταν, οι φωτογράφοι είχαν μετατρέψει τη ζωή της σε εφιάλτη. Στέκονταν έξω από το σπίτι της, βρίζοντάς την χυδαία για να την προκαλέσουν, ενώ έφταναν στο σημείο να νοικιάζουν διαμερίσματα απέναντι από το σπίτι της και να χρησιμοποιούν τηλεφακούς για να την παρακολουθούν. Δεν έλειπαν, μάλιστα, τα περιστατικά όπου προκαλούσαν τροχαία ατυχήματα προκειμένου να εξασφαλίσουν σοκαριστικά καρέ με υψηλή εμπορική αξία.

Η Knightley περιέγραψε πως η συνεχής αυτή πίεση την οδήγησε να χάσει τον έλεγχο, ενώ η προσπάθειά της να αποθαρρύνει τους παπαράτσι φορώντας πανομοιότυπα ρούχα απέτυχε παταγωδώς. Το αποτέλεσμα ήταν να αποσυρθεί προσωρινά από το Hollywood και να ταξιδέψει ανώνυμα στην Ευρώπη, υιοθετώντας χαμηλό προφίλ και αποφεύγοντας οποιαδήποτε δημόσια έκθεση.

Η περίοδος μετά τη συμμετοχή της στο θρυλικό franchise Pirates of the Caribbean (2003–2007), όπου ενσάρκωσε την Elizabeth Swann, υπήρξε καθοριστική. Όπως είχε αναφέρει και σε παλαιότερη συνέντευξη, οι ταινίες αυτές την έκαναν διάσημη αλλά ταυτόχρονα τη στιγμάτισαν δημόσια, αφήνοντάς την με αντικρουόμενα συναισθήματα. Από τη μια, της χάρισαν ευκαιρίες για πιο απαιτητικούς ρόλους που την οδήγησαν σε υποψηφιότητες για Όσκαρ· από την άλλη, την εξέθεσαν σε σκληρή κριτική και ανελέητη πίεση.

Η ίδια έχει δηλώσει πως δεν θα ήθελε να επιστρέψει σε κάποιο μεγάλο franchise, καθώς η υπερβολική δέσμευση χρόνου, η έλλειψη ελέγχου στα γυρίσματα και οι ατελείωτες ώρες εργασίας την εξουθένωσαν.

Σήμερα, η Keira Knightley επιστρέφει δυναμικά στη μικρή οθόνη, πρωταγωνιστώντας στο νέο θρίλερ του Netflix The Woman in Cabin 10, σε σκηνοθεσία του Simon Stone (The Daughter). Η ταινία παρακολουθεί την ιστορία μιας δημοσιογράφου που γίνεται μάρτυρας ενός φαινομενικού εγκλήματος πάνω σε γιοτ, το οποίο όλοι αρνούνται ότι συνέβη, βάζοντας την ίδια σε θανάσιμο κίνδυνο.

Με την επιστροφή της, η Knightley δείχνει ότι, παρά τις σκοτεινές εμπειρίες του παρελθόντος, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.