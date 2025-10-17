Η Jennifer Lopez αποκάλυψε τον ρόλο που αρνήθηκε και την «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

Η Jennifer Lopez αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι αρνήθηκε έναν κινηματογραφικό ρόλο, ο οποίος χάρισε τελικά σε μια άλλη ηθοποιό υποψηφιότητα για Όσκαρ. Όπως παραδέχτηκε η ίδια, η απόφαση αυτή την «στοιχειώνει» μέχρι και σήμερα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Howard Stern στην εκπομπή του στο SiriusXM, η σταρ αναφέρθηκε στην πρόταση που της είχε κάνει ο σκηνοθέτης Adrian Lyne να πρωταγωνιστήσει στο Unfaithful το 2002. Η Lopez εξήγησε ότι τότε θεώρησε πως το σενάριο δεν ήταν αρκετά καλό, αν και όπως αναγνώρισε στη συνέχεια, ο Lyne κατάφερε να το μετατρέψει σε μια εξαιρετική ταινία.

Η ταινία Unfaithful με πρωταγωνιστές τους Richard Gere, Diane Lane και Olivier Martinez, σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία με έσοδα που ξεπέρασαν τα 119 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η Diane Lane μάλιστα απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, στην ίδια κατηγορία με τις Nicole Kidman (The Hours), Julianne Moore (Far From Heaven), Salma Hayek (Frida) και Renee Zellweger (Chicago).

Η Lopez τόνισε πως η συγκεκριμένη επιλογή της την έχει σημαδέψει, λέγοντας ότι αναρωτιέται συχνά «γιατί απέρριψε την ευκαιρία να δουλέψει με τον Adrian Lyne». Εκείνη την περίοδο, ωστόσο, η καριέρα της βρισκόταν σε ιδιαίτερα απαιτητική φάση, καθώς συνδύαζε τη μουσική με τον κινηματογράφο, με ταινίες όπως The Wedding Planner με τον Matthew McConaughey, Angel Eyes με τον Jim Caviezel, αλλά και τις Enough, Maid in Manhattan και Gigli.

Παρά την απογοήτευση για τον χαμένο ρόλο, η Jennifer Lopez ίσως βρει τώρα την ευκαιρία για την πολυπόθητη αναγνώριση από την Ακαδημία. Η ερμηνεία της στη νέα ταινία του Bill Condon, Kiss of the Spider Woman, έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί συζητήσεις για πιθανή υποψηφιότητά της στα Όσκαρ.