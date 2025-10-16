Αντίο στον Drew Struzan: Ο θρυλικός καλλιτέχνης αφισών που σημάδεψε το σινεμά

Ο κόσμος του κινηματογράφου αποχαιρετά τον θρυλικό καλλιτέχνη Drew Struzan, τον άνθρωπο πίσω από μερικές από τις πιο εμβληματικές αφίσες όλων των εποχών, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο θρυλικός καλλιτέχνης κινηματογραφικών αφισών Drew Struzan πέθανε σε ηλικία 78 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στο Χόλιγουντ. Ο δημιουργός που υπέγραψε μερικές από τις πιο εμβληματικές αφίσες όλων των εποχών, από τα Star Wars μέχρι το Back to the Future, έγινε αντικείμενο συγκίνησης και φόρου τιμής από κορυφαίους σκηνοθέτες και καλλιτέχνες.

Όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του, ο Drew Struzan πέθανε στις 13 Οκτωβρίου, με την είδηση να γνωστοποιείται την επόμενη μέρα μέσω social media. Ο μάνατζέρ του, Greg, ανέφερε ότι ο καλλιτέχνης «ένιωθε πάντα χαρά γνωρίζοντας πόσο αγαπούσε ο κόσμος την τέχνη του». Η οικογένεια αποκάλυψε πως ο Struzan έδινε μάχη με το Αλτσχάιμερ, τονίζοντας ότι «ήταν μια δύναμη της φύσης που δεν μπορούσε να τιθασευτεί».

Ο Struzan έγινε γνωστός για τις χειροποίητες αφίσες του, που κοσμούσαν ταινίες όπως The Empire Strikes Back, Indiana Jones, Back to the Future, E.T.: The Extra Terrestrial, Blade Runner, The Shawshank Redemption, The Thing, Hellboy και την αμερικανική αφίσα του Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Οι αφίσες του δεν ήταν απλώς προωθητικό υλικό· μετέτρεπαν τις ίδιες τις ταινίες σε κινηματογραφικά γεγονότα.

Παρότι αποσύρθηκε το 2008 μετά την αφίσα του Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, ο Struzan επέστρεψε τρεις φορές: το 2012 για το The Dark Tower του Stephen King, το 2015 για το ντοκιμαντέρ Batkid Begins και το Star Wars: The Force Awakens, και το 2019 για την τριλογία How to Train Your Dragon.

Η είδηση του θανάτου του Drew Struzan προκάλεσε συγκίνηση σε όλη τη βιομηχανία. Ο Steven Spielberg δήλωσε ότι «οι αφίσες του Struzan μετέτρεπαν τις ταινίες σε προορισμούς» και πως «κανείς δεν ζωγράφιζε όπως εκείνος». Ο George Lucas υπογράμμισε ότι «οι εικονογραφήσεις του απέδιδαν απόλυτα την ατμόσφαιρα και το πνεύμα των ταινιών μου», ενώ ο Guillermo del Toro τον χαρακτήρισε «έναν φίλο και έναν ανεπανάληπτο καλλιτέχνη».

Ο πρόεδρος της DC, Jim Lee, τόνισε ότι «ήταν ένας γίγαντας ανάμεσα σε γίγαντες», ενώ ο καλλιτέχνης της Marvel J. Scott Campbell σημείωσε ότι «άφησε πίσω του μια κληρονομιά ομορφιάς που θα απολαμβάνουμε για γενιές».

The world lost a genial man, a genius communicator and a supreme artist. I lost a friend - beloved Drew.

Guillermo del Toro (@realgdt.bsky.social) 2025-10-14T19:21:50.034Z

 

