Γιώργος Λάνθιμος: Γιατί θέλει ένα AI avatar για να αποφύγει την προώθηση των ταινιών του

Ο δημιουργός των επιτυχημένων ταινιών The Favourite, Poor Things και Kinds of Kindness, που βρέθηκε στο φεστιβάλ για την πρεμιέρα του νέου του θρίλερ Bugonia με πρωταγωνίστρια την Emma Stone, εξήγησε ότι η διαδικασία της προώθησης μοιάζει συχνά πιο κουραστική από την ίδια την παραγωγή μιας ταινίας. «Δεν είναι το πάθος μου να φωτογραφίζομαι και να λέω τα ίδια ξανά και ξανά. Γυρίζεις μια ταινία σε τέσσερις με έξι μήνες, μετά έξι μήνες μοντάζ και άλλους έξι μήνες περιοδεία για την προώθηση. Πρέπει να το κάνω χίλιες φορές; Στη μέση της μέρας δεν θυμάμαι καν τι έχω ήδη πει», δήλωσε ο Lanthimos, προκαλώντας γέλια στο κοινό. Με αυτοσαρκασμό πρόσθεσε: «AI… Θα φτιάξω ένα avatar και θα το στέλνω στη θέση μου. Αν και αυτό είναι εντελώς αντίθετο με όσα πιστεύω για την τεχνητή νοημοσύνη!»

Ο δημιουργός του Succession, Jesse Armstrong, με τον οποίο μίλησε στη σκηνή, απάντησε επίσης αστειευόμενος: «Πρώτα θέλεις μια δικτατορία και τώρα θέλεις ένα AI avatar να μιλάει για τις ταινίες σου!» — αναφερόμενος σε σχόλιο του Lanthimos ότι ο κόσμος χρειάζεται έναν «καλοπροαίρετο δικτάτορα» για να αντιμετωπίσει την άνοδο της ακροδεξιάς.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Lanthimos μίλησε ακόμη για την εμπειρία του να δημιουργεί ταινίες μετά την οικονομική κρίση του 2008 στην Ελλάδα και πώς βρήκε περισσότερη καλλιτεχνική ελευθερία μετακομίζοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο για να σκηνοθετήσει αγγλόφωνες παραγωγές.

Η Emma Stone, που πρωταγωνιστεί στο Bugonia ως μια δυναμική CEO που απάγεται από δύο άνδρες πεπεισμένους ότι είναι εξωγήινη, ήδη συγκεντρώνει έντονες φήμες για νέες βραβεύσεις, μόλις δύο χρόνια μετά το Όσκαρ της για το Poor Things.

Το BFI London Film Festival 2025 διεξάγεται από τις 8 έως τις 19 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.