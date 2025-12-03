Arcadia: Η ελληνική ταινία-μυστήριο που στοχεύει στα Oscars 2025

Το Arcadia, δεύτερη σκηνοθετική δουλειά του Γιώργου Ζώη (Casus Belli), καταθέτει φέτος την ελληνική υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. Το φιλμ, που υπογράφει σεναριακά ο Zώης μαζί με την Kωνσταντίνα Κοτζαμάνη, έχει συγκεντρώσει θετικές κριτικές και σημαντικές διακρίσεις ήδη από την πρεμιέρα του στο Encounters του Berlin Film Festival 2024.

Στο εντυπωσιακό σύνολο διακρίσεων περιλαμβάνονται το βραβείο σκηνοθεσίας στο Sarajevo Film Festival, το διεθνές βραβείο FIPRESCI στο Thessaloniki International Film Festival, αλλά και τρία μεγάλα βραβεία — ταινίας, σκηνοθέτη και σεναρίου — στα φετινά Hellenic Film Academy Awards.

Στον πρωταγωνιστικό άξονα βρίσκονται ο Βαγγέλης Μουρίκης (The King, Digger) και η Aγγελική Παπούλια, στενή συνεργάτιδα του Γιώργου Λάνθιμου, γνωστή από τα Dogtooth και The Lobster. Οι δυο τους οδηγούν ένα δράμα μυστηρίου που αναπτύσσεται σε ένα απομονωμένο παραθαλάσσιο θέρετρο εκτός σεζόν. Εκεί η Kατερίνα και ο Γιάννης — μια νευρολόγος και ένας συνταξιούχος γιατρός — εμπλέκονται σε μια υπόθεση αναγνώρισης θύματος, η οποία εξελίσσεται σε μια σκοτεινή, μεταφυσική διαδρομή.

Καθοριστικό ρόλο στην οπτική ταυτότητα της ταινίας έχει ο διευθυντής φωτογραφίας Kωνσταντίνος Κουκουλιός, ενώ το ρυθμό της αφήγησης διαμορφώνει ο μοντέρ Γιάννης Χαλκιαδάκης.

Το Arcadia έχει ήδη χαρακτηριστεί ως φιλμ «υβριδικού είδους», που εξερευνά θέματα όπως η αγάπη, η απώλεια, το πένθος, η μεταθανάτια εμπειρία και οι μεταβατικοί χώροι — φυσικοί και ψυχικοί. Η ελληνική επιτροπή Oscar επαίνεσε την ταινία για την εξαιρετική τεχνική της αρτιότητα και τη «διακριτή ελληνική ταυτότητα» την οποία προβάλλει με σύγχρονο τρόπο.