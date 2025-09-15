Δείτε τον Jeremy Allen White ως Bruce Springsteen να ηχογραφεί το "Nebraska" στο trailer του "Deliver Me From Nowhere"

Τον επόμενο μήνα κυκλοφορεί το Deliver Me From Nowhere, η βιογραφική ταινία του Bruce Springsteen που αφηγείται τη δημιουργία του εμβληματικού άλμπουμ του Nebraska. Ένα νέο trailer της ταινίας έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Emmy την Κυριακή.

Το φιλμ είναι γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Scott Cooper (Crazy Heart) και βασίζεται στη βιογραφία του Warren Zanes, Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska (2023). Η ταινία καταγράφει την πορεία προς το άλμπουμ του 1982. Μετά την τεράστια επιτυχία του The River, ο Springsteen αποσύρθηκε στο δωμάτιό του με ένα τετρακάναλο κασετόφωνο, δημιουργώντας μια ωμή και προσωπική συλλογή τραγουδιών. Παρά την πίεση της δισκογραφικής να κυκλοφορήσει full-band εκδοχές, εκείνος έμεινε πιστός στα στοιχειωμένα home recordings, εκείνα που τελικά έγιναν το Nebraska.

Στον ρόλο του Springsteen πρωταγωνιστεί ο Jeremy Allen White, ενώ τον μάνατζέρ του, Jon Landau, υποδύεται ο Jeremy Strong. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Paul Walter Hauser, Odessa Young, Marc Maron, Gabby Hoffman, Stephen Graham και Johnny Cannizzaro. Το Deliver Me From Nowhere θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Οκτωβρίου.

Παράλληλα με την κυκλοφορία της ταινίας, ο Springsteen ανακοίνωσε το Nebraska ’82: Expanded Edition, μια συλλογή πέντε δίσκων που περιλαμβάνει remastered έκδοση του αυθεντικού άλμπουμ, την πολυθρύλητη ηλεκτρική εκδοχή του Nebraska, σόλο outtakes της εποχής, καθώς και ένα ολοκαίνουργιο performance film του άλμπουμ, γυρισμένο στο Count Basie Theatre στο Red Bank, New Jersey. Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει.