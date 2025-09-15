Ο Joker επιστρέφει μέσα από την ταινία "Clayface" – Όλες οι λεπτομέρειες για τη νέα παραγωγή της DC

Σε φωτογραφία που μοιράστηκε στο X (Twitter), εμφανίζεται μια ασπρόμαυρη αφίσα με το μήνυμα: «Η διαφθορά είναι ο εχθρός του λαού». Από κάτω, αναγράφεται: «Πορεία ενάντια στο G.C.P.D. Park Row, Gotham. Αυτό το Σάββατο, 2 μ.μ. ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ JOKER». Ήδη από τον προηγούμενο μήνα, παρασκηνιακές λήψεις είχαν αποκαλύψει γκράφιτι με τη λέξη “The Jokers”, εντείνοντας τις φήμες ότι ο Joker στρατολογεί πολίτες για να τα βάλουν με το αστυνομικό τμήμα της Gotham City.

Η νέα ταινία σκηνοθετείται από τον James Watkins και θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Tom Rhys Harries πρωταγωνιστεί ως Clayface, δηλαδή ο Matt Hagen, ένας ηθοποιός του οποίου το πρόσωπο παραμορφώνεται από έναν γκάνγκστερ. Για να σώσει τη ζωή του, στρέφεται στη βοήθεια μιας επιστήμονα, την οποία υποδύεται η Naomi Ackie, που τον μεταμορφώνει σε πηλό. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Max Minghella και Eddie Marsan.

Joker established in #DCU 😱 🚨

Here’s a few little extras I got…



Stay tuned for more clayface set pics 👀 pic.twitter.com/PHKOB1nORu — widow (@whitewidow616) September 9, 2025

Αν και η DC Studios ετοιμάζει την ταινία The Brave And The Bold με τον Batman, φαίνεται ότι το Clayface θα είναι η πρώτη ταινία που θα δώσει στους θεατές μια ολοκληρωμένη ματιά στον Joker μέσα στο νέο κινηματογραφικό σύμπαν.

Ο Clayface έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο DCU μέσα από τη σειρά Creature Commandos, με τη φωνή του Alan Tudyk. Ωστόσο, ο συνδημιουργός του DCU διευκρίνισε ότι ο Tudyk δεν θα δανείσει ξανά τη φωνή του στον χαρακτήρα, καθώς η βασική του παρουσία στο σύμπαν αφορά τον Doctor Phosphorus.

Η ταινία Clayface φαίνεται πως θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία του DCU, όχι μόνο παρουσιάζοντας έναν από τους πιο ιδιαίτερους αντιήρωες της DC, αλλά και επαναφέροντας στο προσκήνιο τον Joker, έναν από τους πιο εμβληματικούς κακούς της ποπ κουλτούρας.