Ο Daniel Day-Lewis επιστρέφει με το "Anemone" – Ο λόγος που σταμάτησε την υποκριτική και τι τον έφερε πίσω

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε σοκάρει το Χόλιγουντ το 2017 ανακοινώνοντας την αποχώρησή του. Σε δήλωση εκπροσώπου του είχε τονιστεί ότι ο Daniel Day-Lewis δεν θα επέστρεφε ποτέ ξανά στην υποκριτική, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «προσωπική και οριστική». Μιλώντας στο Rolling Stone, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως η διαδικασία των γυρισμάτων τον άφηνε «άδειο εσωτερικά»: «Αγαπούσα πάντα τη δουλειά. Δεν σταμάτησα ποτέ να την αγαπώ. Όμως υπήρχαν πτυχές αυτού του τρόπου ζωής που με εξουθένωναν. Στο τέλος ένιωθα ότι δεν είχα τίποτα άλλο να δώσω».

Η σπίθα για την επιστροφή ήρθε μέσα από τον γιο του, Ronan Day-Lewis, που ξεκίνησε την καριέρα του στη σκηνοθεσία. «Ένιωσα μια θλίψη γιατί ήξερα ότι εκείνος θα συνέχιζε στον κινηματογράφο κι εγώ θα απομακρυνόμουν. Σκέφτηκα ότι θα ήταν υπέροχο να δουλέψουμε μαζί, με έναν πιο προσωπικό τρόπο», δήλωσε ο ηθοποιός.

Στο Anemone, ο Daniel Day-Lewis υποδύεται έναν ερημίτη πρώην στρατιώτη που ζει στο δάσος, μέχρι που το παρελθόν του τον βρίσκει ξανά μέσω του αδελφού του, τον οποίο ενσαρκώνει ο Sean Bean. Η ταινία έχει γραφτεί από τον ίδιο και τον Ronan Day-Lewis και αναμένεται να συγκινήσει, καθώς συνδυάζει οικογενειακά θέματα με βαθιά ψυχολογικά στοιχεία.

Παρά το δημιουργικό ενθουσιασμό, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ένιωθε φόβο για την επιστροφή: «Ήταν ένας χαμηλός αλλά σταθερός φόβος, μια ανησυχία για το αν έπρεπε να ξαναμπώ στη διαδικασία της κινηματογράφησης».

Η ταινία Anemone θα κάνει πρεμιέρα στο New York Film Festival πριν κυκλοφορήσει επίσημα στις ΗΠΑ στις 3 Οκτωβρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 7 Νοεμβρίου.

Η επιστροφή του Daniel Day-Lewis με το Anemone δεν είναι απλώς μια νέα ταινία, αλλά ένα καλλιτεχνικό και οικογενειακό ταξίδι που αποδεικνύει ότι η αγάπη για την υποκριτική δεν σβήνει ποτέ.