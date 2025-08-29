Όλα όσα έρχονται στο Netflix τον Σεπτέμβριο

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

03/09/2025

Wednesday: Season 2 Part 2

04/09/2025

Αντίστροφη Μέτρηση: Κανέλο Εναντίον Κρόφορντ

Countdown: Canelo vs. Crawford: Season 1

07/09/2025

The Fragrant Flower Blooms With Dignity: Season 1

Όταν ο τρομακτικός Ριντάρο γνωρίζει την ανοιχτόμυαλη Καορούκο, οι δυο τους έρχονται αναπάντεχα κοντά. Το πρόβλημα; Τα γειτονικά σχολεία τους μισούν το ένα το άλλο.

08/09/2025

Her Mother's Killer: Season 2

09/09/2025

Φιλί ή Θάνατος

Kiss or Die

Κωμικοί ανταγωνίζονται σε ένα καυτό αυτοσχεδιαστικό δράμα, όπου πρέπει να αντισταθούν στις σαγηνευτικές συμπρωταγωνίστριές τους για το απόλυτο φιλί.

10/09/2025

Οι Νεκρές

The Dead Girls

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Χόρχε Ιμπαργκουενγκόιτια, η σειρά αφηγείται πώς οι αδελφές Μπαλάδρο έχτισαν μια αυτοκρατορία οίκων ανοχής στο Μεξικό της δεκαετίας του 1960.

11/09/2025

Το Ημερολόγιο ενός Παρατημένου Κοριτσιού

Diary of a Ditched Girl

Συναντήσεις, γνωριμίες μέσω εφαρμογών, χαοτικοί άντρες. Τα ραντεβού είναι δύσκολα για την Αμάντα. Μπορεί να την παράτησε το μισό Μάλμε, αλλά δεν παραδίδει τα όπλα.

11/09/2025

Tyler Perry's Beauty in Black: Season 2

17/09/2025

1670: Σεζόν 2

1670: Season 2

Όταν ένας ξαφνικός θάνατος ανοίγει νέες ευκαιρίες, ο Γιαν Πάβελ και η παραπλανημένη οικογένειά του σπέρνουν το χάος για να αποδείξουν πως μπορούν να φτάσουν στην κορυφή.

18/09/2025

Black Rabbit

Ένας ανερχόμενος εστιάτορας μπλέκεται με τον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης όταν ο χαοτικός αδερφός του επιστρέφει στην πόλη και τον καταδιώκουν τοκογλύφοι.

18/09/2025

Πλατωνικός Έρωτας

Platonic: Blue Moon Hotel

Η άφιξη στο ξενοδοχείο Μπλε Φεγγάρι ενός μειλίχιου άντρα με κρυφά σχέδια γεννά χάος και πικάντικες ερωτικές σκέψεις στις δύο παλαβές αδελφές που δουλεύουν εκεί.

19/09/2025

Το Οχυρό των Δισεκατομμυριούχων

Billionaires' Bunker

Όταν μια ομάδα δισεκατομμυριούχων βρίσκει προστασία σε ένα πολυτελές καταφύγιο, μια παλιά έχθρα μεταξύ δύο οικογενειών αναζωπυρώνεται εν μέσω μιας παγκόσμιας σύγκρουσης.

24/09/2025

Η Φιλοξενούμενη

The Guest

Ένα ζευγάρι που προσπαθεί να σώσει τον γάμο του μετά από μια εξωσυζυγική σχέση, αναστατώνεται όταν μια γυναίκα από το παρελθόν της συζύγου εμφανίζεται στο σπίτι τους.

25/09/2025

Ο Οίκος των Γκίνες

House of Guinness

Δουβλίνο, 1868. Ο πατέρας της οικογένειας Γκίνες πεθαίνει και τα τέσσερα παιδιά του –που κρύβουν σκοτεινά μυστικά– κρατούν στα χέρια τους τη μοίρα του ζυθοποιείου.

25/09/2025

Alice in Borderland: Σεζόν 3

Alice in Borderland: Season 3

Όταν ένας καθηγητής ξαναφέρνει την Ουσάγκι στη χώρα των Εσχάτων, ο Αρίσου την ακολουθεί. Θα κατορθώσει να επιβιώσει από έναν νέο γύρο φονικών παιχνιδιών και τον Τζόκερ;

25/09/2025

Στον Ίσιο Δρόμο

Wayward

Ένας αστυνομικός υποπτεύεται ότι το σχολείο για προβληματικούς έφηβους της μικρής του πόλης — και η χαρισματική του ιδρύτρια — μπορεί να μην είναι αυτό που δείχνουν.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

11/09/2025

Η Ακαδημία των Κακών Χαρακτήρων

Kontrabida Academy

Όταν μια μυστηριώδης τηλεόραση τη μεταφέρει σε ένα σχολείο για κακούς της οθόνης, μια υπάλληλος εστιατορίου βρίσκει νέο σκοπό — και τρόπο να εκδικηθεί τους εχθρούς της.

12/09/2025

Το Λάθος Παρίσι

The Wrong Paris

Η Ντον νομίζει πως συμμετέχει σ' ένα σόου γνωριμιών στο Παρίσι της Γαλλίας, όμως το σόου γυρίζεται σ' αυτό του Τέξας. Αν κι έχει σχέδιο διαφυγής, ερωτεύεται τον εργένη.

18/09/2025

Ίδια Μέρα Ξανά με Κάποιον

Same Day with Someone

Παγιδευμένη σε μια χρονοδίνη, μια επιμελήτρια μουσείου ξαναζεί την ημέρα που όλα πήγαν στραβά και πρέπει να δει τι κρύβεται πίσω από την τέλεια ζωή της για να λυτρωθεί.

19/09/2025

Είπε Ίσως

She Said Maybe

Όταν η γερμανοθρεμμένη Μάβι μαθαίνει ότι προέρχεται από μια πάμπλουτη τουρκική δυναστεία, οι νέες προσδοκίες της οικογένειας ανατρέπουν τον κόσμο της και τα ερωτικά της.

26/09/2025

French Lover

Όταν ένας απογοητευμένος ηθοποιός συναντά μια άτυχη σερβιτόρα στο Παρίσι, ξεκινά μια απροσδόκητη ιστορία αγάπης. Θα αντέξει όμως η σχέση τους την πίεση της δημοσιότητας;

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

05/09/2025

Ερωτική Εκδίκηση

Love Con Revenge

Θύματα ερωτικής απάτης προσπαθούν να ανακτήσουν τη ζωή τους με τη βοήθεια του θύματος του "Απατεώνα του Tinder" Σεσίλιε Φιέλχοϊ και της ιδιωτικής ντετέκτιβ Μπριάν Τζόζεφ.

10/09/2025

Γνωστός και ως Τσάρλι Σιν

aka Charlie Sheen

17/09/2025

Matchroom: Οι Μεγαλύτεροι Σόουμαν του Αθλητισμού

Matchroom: The Greatest Showmen

Ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί το δίδυμο πατέρα-γιου, Μπάρι και Έντι Χερν, στην προσπάθεια να αναβαθμίσουν μια εταιρεία προώθησης αθλητικών προϊόντων βαρέων βαρών.

NETFLIX K&F

04/09/2025

Pokémon Concierge: Season 1: Batch 2

11/09/2025

Ο Βασιλιάς Λύκος: Σεζόν 2

Wolf King: Season 2

Καθώς μάχεται για τον θρόνο του αντιμετωπίζοντας από παντού εχθρούς, ο Ντρου μαθαίνει το βαρύ φορτίο του να είσαι βασιλιάς και το δύσκολο καθήκον της επιλογής βασίλισσας.

22/09/2025

Ο Μπλίπι και τα Επαγγέλματα: Σεζόν 2

Blippi's Job Show: Season 2

Ο Μπλίπι και η Μίκα επιστρέφουν για νέες συναρπαστικές περιπέτειες, καθώς ανακαλύπτουν νέα επαγγέλματα — από το να πετούν αεροπλάνα μέχρι να σκάβουν για οστά δεινοσαύρων!

NETFLIX COMEDY SPECIAL

09/09/2025

Jordan Jensen: Take Me With You

NETFLIX LIVE EVENT

14/09/2025

Κανέλο Άλβαρες Εναντίον Τέρενς Κρόφορντ

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Ο Κανέλο Άλβαρες κι ο Τέρενς Κρόφορντ συγκρούονται σε μια μεγάλη μάχη για το στέμμα σούπερ μεσαίων βαρών στην πυγμαχία, ζωντανά από το Allegiant Stadium του Λας Βέγκας.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/09/2025

Η Ανακατώστρα The Meddler

Επικηρύσσοντας την Πρώην The Bounty Hunter

Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ Good Will Hunting

02/09/2025

Μαχητές των Δρόμων: Tokyo Drift The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Οι Μαχητές των Δρόμων The Fast and the Furious

Οι Μαχητές των Δρόμων 2 2 Fast 2 Furious

Μαχητές των Δρόμων 4 Fast & Furious

Μαχητές των Δρόμων 6 Fast & Furious 6

Μαχητές των Δρόμων 7 Furious 7

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

09/09/2025

Οριακές Διαπραγματεύσεις The Negotiator

12/09/2025

Όμορφη/Τρέλα Crazy/Beautiful

Ο Πληροφοριοδότης The Departed

18/09/2025

Προπονητής της συμφοράς Kicking & Screaming

Η Παρείσφρηση BlacKkKlansman

19/09/2025

Τρέξε! Get Out

20/09/2025

Ο Δικτάτορας The Dictator

25/09/2025

Πώς να Χωρίσετε σε 10 Μέρες How to Lose a Guy in 10 Days

Ο Νονός The Godfather

Ο Νονός 2 The Godfather: Part II

Ο Νονός - Επίλογος: Ο Θάνατος του Μάικλ Κορλεόνε The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone

Baywatch

26/09/2025

Άνχελα Ángela

30/09/2025

A Thousand and One

Morbius