Όλα όσα έρχονται στο Netflix τον Σεπτέμβριο

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX
03/09/2025
Wednesday: Season 2 Part 2
04/09/2025
Αντίστροφη Μέτρηση: Κανέλο Εναντίον Κρόφορντ
Countdown: Canelo vs. Crawford: Season 1
07/09/2025
The Fragrant Flower Blooms With Dignity: Season 1
Όταν ο τρομακτικός Ριντάρο γνωρίζει την ανοιχτόμυαλη Καορούκο, οι δυο τους έρχονται αναπάντεχα κοντά. Το πρόβλημα; Τα γειτονικά σχολεία τους μισούν το ένα το άλλο.
08/09/2025
Her Mother's Killer: Season 2
09/09/2025
Φιλί ή Θάνατος
Kiss or Die
Κωμικοί ανταγωνίζονται σε ένα καυτό αυτοσχεδιαστικό δράμα, όπου πρέπει να αντισταθούν στις σαγηνευτικές συμπρωταγωνίστριές τους για το απόλυτο φιλί.
10/09/2025
Οι Νεκρές
The Dead Girls
Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Χόρχε Ιμπαργκουενγκόιτια, η σειρά αφηγείται πώς οι αδελφές Μπαλάδρο έχτισαν μια αυτοκρατορία οίκων ανοχής στο Μεξικό της δεκαετίας του 1960.
11/09/2025
Το Ημερολόγιο ενός Παρατημένου Κοριτσιού
Diary of a Ditched Girl
Συναντήσεις, γνωριμίες μέσω εφαρμογών, χαοτικοί άντρες. Τα ραντεβού είναι δύσκολα για την Αμάντα. Μπορεί να την παράτησε το μισό Μάλμε, αλλά δεν παραδίδει τα όπλα.
11/09/2025
Tyler Perry's Beauty in Black: Season 2
17/09/2025
1670: Σεζόν 2
1670: Season 2
Όταν ένας ξαφνικός θάνατος ανοίγει νέες ευκαιρίες, ο Γιαν Πάβελ και η παραπλανημένη οικογένειά του σπέρνουν το χάος για να αποδείξουν πως μπορούν να φτάσουν στην κορυφή.
18/09/2025
Black Rabbit
Ένας ανερχόμενος εστιάτορας μπλέκεται με τον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης όταν ο χαοτικός αδερφός του επιστρέφει στην πόλη και τον καταδιώκουν τοκογλύφοι.
18/09/2025
Πλατωνικός Έρωτας
Platonic: Blue Moon Hotel
Η άφιξη στο ξενοδοχείο Μπλε Φεγγάρι ενός μειλίχιου άντρα με κρυφά σχέδια γεννά χάος και πικάντικες ερωτικές σκέψεις στις δύο παλαβές αδελφές που δουλεύουν εκεί.
19/09/2025
Το Οχυρό των Δισεκατομμυριούχων
Billionaires' Bunker
Όταν μια ομάδα δισεκατομμυριούχων βρίσκει προστασία σε ένα πολυτελές καταφύγιο, μια παλιά έχθρα μεταξύ δύο οικογενειών αναζωπυρώνεται εν μέσω μιας παγκόσμιας σύγκρουσης.
24/09/2025
Η Φιλοξενούμενη
The Guest
Ένα ζευγάρι που προσπαθεί να σώσει τον γάμο του μετά από μια εξωσυζυγική σχέση, αναστατώνεται όταν μια γυναίκα από το παρελθόν της συζύγου εμφανίζεται στο σπίτι τους.
25/09/2025
Ο Οίκος των Γκίνες
House of Guinness
Δουβλίνο, 1868. Ο πατέρας της οικογένειας Γκίνες πεθαίνει και τα τέσσερα παιδιά του –που κρύβουν σκοτεινά μυστικά– κρατούν στα χέρια τους τη μοίρα του ζυθοποιείου.
25/09/2025
Alice in Borderland: Σεζόν 3
Alice in Borderland: Season 3
Όταν ένας καθηγητής ξαναφέρνει την Ουσάγκι στη χώρα των Εσχάτων, ο Αρίσου την ακολουθεί. Θα κατορθώσει να επιβιώσει από έναν νέο γύρο φονικών παιχνιδιών και τον Τζόκερ;
25/09/2025
Στον Ίσιο Δρόμο
Wayward
Ένας αστυνομικός υποπτεύεται ότι το σχολείο για προβληματικούς έφηβους της μικρής του πόλης — και η χαρισματική του ιδρύτρια — μπορεί να μην είναι αυτό που δείχνουν.
ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX
11/09/2025
Η Ακαδημία των Κακών Χαρακτήρων
Kontrabida Academy
Όταν μια μυστηριώδης τηλεόραση τη μεταφέρει σε ένα σχολείο για κακούς της οθόνης, μια υπάλληλος εστιατορίου βρίσκει νέο σκοπό — και τρόπο να εκδικηθεί τους εχθρούς της.
12/09/2025
Το Λάθος Παρίσι
The Wrong Paris
Η Ντον νομίζει πως συμμετέχει σ' ένα σόου γνωριμιών στο Παρίσι της Γαλλίας, όμως το σόου γυρίζεται σ' αυτό του Τέξας. Αν κι έχει σχέδιο διαφυγής, ερωτεύεται τον εργένη.
18/09/2025
Ίδια Μέρα Ξανά με Κάποιον
Same Day with Someone
Παγιδευμένη σε μια χρονοδίνη, μια επιμελήτρια μουσείου ξαναζεί την ημέρα που όλα πήγαν στραβά και πρέπει να δει τι κρύβεται πίσω από την τέλεια ζωή της για να λυτρωθεί.
19/09/2025
Είπε Ίσως
She Said Maybe
Όταν η γερμανοθρεμμένη Μάβι μαθαίνει ότι προέρχεται από μια πάμπλουτη τουρκική δυναστεία, οι νέες προσδοκίες της οικογένειας ανατρέπουν τον κόσμο της και τα ερωτικά της.
26/09/2025
French Lover
Όταν ένας απογοητευμένος ηθοποιός συναντά μια άτυχη σερβιτόρα στο Παρίσι, ξεκινά μια απροσδόκητη ιστορία αγάπης. Θα αντέξει όμως η σχέση τους την πίεση της δημοσιότητας;
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX
05/09/2025
Ερωτική Εκδίκηση
Love Con Revenge
Θύματα ερωτικής απάτης προσπαθούν να ανακτήσουν τη ζωή τους με τη βοήθεια του θύματος του "Απατεώνα του Tinder" Σεσίλιε Φιέλχοϊ και της ιδιωτικής ντετέκτιβ Μπριάν Τζόζεφ.
10/09/2025
Γνωστός και ως Τσάρλι Σιν
aka Charlie Sheen
17/09/2025
Matchroom: Οι Μεγαλύτεροι Σόουμαν του Αθλητισμού
Matchroom: The Greatest Showmen
Ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί το δίδυμο πατέρα-γιου, Μπάρι και Έντι Χερν, στην προσπάθεια να αναβαθμίσουν μια εταιρεία προώθησης αθλητικών προϊόντων βαρέων βαρών.
NETFLIX K&F
04/09/2025
Pokémon Concierge: Season 1: Batch 2
11/09/2025
Ο Βασιλιάς Λύκος: Σεζόν 2
Wolf King: Season 2
Καθώς μάχεται για τον θρόνο του αντιμετωπίζοντας από παντού εχθρούς, ο Ντρου μαθαίνει το βαρύ φορτίο του να είσαι βασιλιάς και το δύσκολο καθήκον της επιλογής βασίλισσας.
22/09/2025
Ο Μπλίπι και τα Επαγγέλματα: Σεζόν 2
Blippi's Job Show: Season 2
Ο Μπλίπι και η Μίκα επιστρέφουν για νέες συναρπαστικές περιπέτειες, καθώς ανακαλύπτουν νέα επαγγέλματα — από το να πετούν αεροπλάνα μέχρι να σκάβουν για οστά δεινοσαύρων!
NETFLIX COMEDY SPECIAL
09/09/2025
Jordan Jensen: Take Me With You
NETFLIX LIVE EVENT
14/09/2025
Κανέλο Άλβαρες Εναντίον Τέρενς Κρόφορντ
Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
Ο Κανέλο Άλβαρες κι ο Τέρενς Κρόφορντ συγκρούονται σε μια μεγάλη μάχη για το στέμμα σούπερ μεσαίων βαρών στην πυγμαχία, ζωντανά από το Allegiant Stadium του Λας Βέγκας.
