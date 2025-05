La Femme live: Βρε την Αθήνα, κοίτα πόσο χορεύει!

Υπάρχει ένα στερεότυπο για το αθηναϊκό κοινό. Πως ναι μεν δεν τους ξεφεύγει κανένα happening, τους αρέσει να πηγαίνουν σε συναυλίες και events, να ακούν μουσική και να δηλώνουν το παρών, μα είναι «ποζέρηδες», δεν χαλαρώνουν και δεν παρασύρονται, δεν τσαλακώνονται και δεν χορεύουν. Το σχόλιο είναι δίκαιο σε έναν βαθμό, έχει παρατηρηθεί συχνά σε συναυλίες η μπάντα να «σπέρνει» και οι από κάτω να στέκονται όλοι σαν στύλοι της ΔΕΗ, ή σε dj events να απασχολεί περισσότερο το Instagram story και το «να δω και να με δουν», παρά η εκτόνωση μέσω του χορού. (Μην πάτε μακριά, το πρόσφατo περιβόητo «επικό οπτικοακουστικό show» στα μάρμαρα Διονύσου φημολογείται πως τo είδαν όλοι μέσα από τις οθόνες των κινητών τους). Όμως. Στις περιπτώσεις όπου το κίνητρο είναι το συναίσθημα και όχι ο φασεϊσμός και που το κοινό γνωρίζει ακριβώς περί τίνος πρόκειται και έχει έρθει να δει από κοντά ένα όνομα που λατρεύει, η εικόνα είναι τελείως μα τελείως διαφορετική.

Με το συναυλιακό καλοκαίρι να βρίσκεται προ των πυλών, την ίδια εβδομάδα που ο Fred Again.. πραγματοποίησε το δεύτερο (!) surprise set του στο Latraac -εκεί οι «μιλημένοι» fans όχι απλά χόρεψαν, βρέθηκαν στη στρατόσφαιρα- οι La Femme ολοκλήρωσαν όχι ένα, αλλά δύο shows (με διαφορετικά opening acts) στο Universe (έναν νέο βιομηχανικό συναυλιακό χώρο στο Αιγάλεω) το πρώτο από τα οποία είχε ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο του 2024 (!). Το γιατί οι Γάλλοι έχουν τόση απήχηση στη χώρα μας δεν μου είναι ακριβώς σαφές, αλλά ενστικτωδώς θα υποθέσω ότι αρέσουν τόσο (και ειδικά στη νεολαία) επειδή η μουσική τους είναι -πώς να το πω- «πανηγυριώτικη» και παίζει πολύ συχνά στα μπαράκια και τα στέκια της Αθήνας (και όχι μόνο). Επιπλέον, είναι πολλά χρόνια μπάντα και έχουν επισκεφθεί τη χώρα μας ουκ ολίγες φορές, οπότε ο κόσμος ξέρει τι να περιμένει: ακομπλεξάριστο fun -και εννοώ επιπέδου ο πληκτράς να τρώει σουβλάκι την ώρα της συναυλίας, επειδή γιατί όχι.

Συγκεκριμένα για την εμφάνισή των La Femme στο Universe, ας δούμε τι έχει να πει το ίδιο το κοινό:

«Πέρασα φανταστικά, τους έχω δει άλλες 3 φορές, αλλά δεν τους χορταίνω! Στο “Antitaxi” έγινε της κολάσεως» Αμαλία, ετών 26.

Όντως. Το σερί “Foutre le bordel”, “Sur la planche”, “Antitaxi” που έκλεισε τη συναυλία (πριν το encore) ήταν αναμφίβολα το highlight του setlist.

«Θέλω να παντρευτώ την Ysé» Αλέξης, ετών 28.

Δίκαιο. Η Ysé Grospiron ήταν μια οπτασία, από μακριά έμοιαζε σαν σταρ του σινεμά, θύμιζε την Jane Birkin (μακρύ ίσιο μαλλί με αφέλειες), ο χορός της ερχόταν από άλλη εποχή -επικίνδυνα ερωτεύσιμη.

«Δεν σταμάτησα να χορεύω! Αχ μου αρέσει πολύ το νέο τους άλμπουμ, είναι πιο French electro, ξέρεις» Αφροδίτη, ετών 24.

Αφροδίτη, μη μεγαλώσεις ποτέ.

«ΟΚ έκανε ζέστη μέσα, αλλά ήταν sold out το περιμέναμε, ίδρωσα γάματα, αλλά πήρα τρελό μπλουζάκι από το merch και άλλαξα -όλα καλά!» Στέλιος, ετών 25.

Σωστός ο Στέλιος, πολύ πιασάρικο για τους συλλέκτες το merch.

«Μάπα ο νέος δίσκος, το Rock Machine: Το “Ciao Paris!” είναι μια τουριστική μπούρδα, το “I believe in rock and roll” είναι σαν τρολιά, μόνο το “Clover Paradise” και το “Love Is Over” ακούγονται -σίγουρα μου άρεσουν τα παλιά τους περισσότερο.» Λεωνίδας, ετών 35.

Λεωνίδας, πολύ φίλος.

«Ρε συ δεν ξέρω, έμεινα αρκετή ώρα έξω, είχε ξαπλώστρες και τα λέγαμε με την παρέα μου, μετά ένας μαν από την παραγωγή μας σφύριξε πού θα βγαινε η μπάντα κέντρο και πήγαμε κι εμείς μέχρι τις 5 το πρωί ξέρω γω -καλή φάση» Ντίνος, ετών 23.

Ρε τον Ντίνο...

«Sacatelaaaaa! Sacatela! Sacatela!» Νίκη, ετών 27.

Επιβεβαιώνω.

«Είχε διαολεμένη ζέστη, βγήκαν μεσάνυχτα κι ήμουν εκεί από τις 8, δεν έβλεπα τίποτα, μόνο τον σβέρκο του μπροστινού μου, γύρισα σπίτι μου πτώμα από την ορθοστασία κι επιπλέον ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ με το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους» Έφη, ετών 44.

La fin.

Δείτε φανταστικές φωτογραφίες από το Σάββατο, τόσο των La Femme, όσο και των ελληνικών γκρουπ που άνοιξαν τη βραδιά: Τους 33 Lovers του Στράτου Κύρη (που ετοιμάζουν νέο δίσκο), τους The Bonnie Nettles (που ήταν ό,τι πιο «καυτό» σε warm-up band έχω δει τελευταία) και τους βετεράνους της ελληνικής αγγλόφωνης ψυχεδέλειας Acid Baby Jesus (που φημολογείται πως κάτι μαγειρεύουν και σε στουντιακή επιστροφή).

33 Lovers

The Bonnie Nettles

Acid Baby Jesus

La Femme