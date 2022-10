Όταν ανακοινώθηκε πριν από λίγο καιρό το επικείμενο τότε gig των Night Beats στο Temple, η λαχτάρα και η ανακούφιση για την επιστροφή της μπάντας του Danny Lee Blackwell ήταν μεγάλη, με δεδομένο όχι μόνο το ότι πρόκειται για ένα από τα ικανότερα σχήματα των τελευταίων ετών στα ηχοτοπία της νεοψυχεδελικής και soul σκηνής, αλλά και χάρη στις αποδεδειγμένες ικανότητές τους να παρουσιάζουν υψηλής ποιότητας live, που υπενθυμίζουν στο κοινό την ομορφιά του αγνού μα και βρώμικου rock ‘n’ roll. Όλα αυτά, με συνθέσεις που θυμίζουν κάτι από Thee Oh Sees και Psychic Ills, και φωνητικά με τα καλύτερα στοιχεία των αγαπημένων στο εγχώριο κοινό, Black Rebel Motorcycle Club.

Έτσι και αυτή τη φορά, η εμφάνιση των Night Beats υπήρξε το λιγότερο καταιγιστική – παρά την ομολογουμένως μικρή σχετικά διάρκειά της – με το κοινό να μοιάζει να το απολαμβάνει από την πρώτη κιόλας στιγμή που ο ιθύνων νους του συγκροτήματος και τα υπόλοιπα μέλη του εμφανίστηκαν στη σκηνή και καταχειροκροτήθηκαν.

Βέβαια το κλίμα είχε σαφέστατα δημιουργηθεί και χάρη στα δύο εγχώρια σχήματα που άνοιξαν προηγουμένως τη συναυλία, που άφησαν τις καλύτερες πιθανές εντυπώσεις και γέμισαν ενθουσιασμό το κοινό. Ο λόγος για τους Nerrves και HΞX, που με τον garage και punk ήχο τους μας έβαλαν στο νόημα της βραδιάς από νωρίς, κάνοντάς μας να χορεύουμε ασταμάτητα κομμάτια από τις προσωπικές τους δουλειές για περισσότερη από 1,5 ώρα! Και οι δύο μπάντες φάνηκαν να διαθέτουν ένα loyal fanbase, που επιδόθηκε σε ασταμάτητες punk αθλοπαιδιές και stage diving, απαραίτητο συστατικό κάθε συναυλίας αυτού του ήχου που θέλει πραγματικά να νοείται ως απολαυστική και fun.

Οι ίδιοι δεν έχασαν μάλιστα την ευκαιρία να συνεργαστούν και μεταξύ τους, με τον keyboard player και τραγουδιστή των Nerrves να συμμετέχει στο τελευταίο κομμάτι των HΞX, όσο αυτοί αποχαιρετούσαν το κοινό.

Ανοίγοντας λοιπόν το gig τους με το “Never Look Back” από το πρόσφατο Outlaw R&B, οι Night Beats παρουσίασαν ένα set με κομμάτια που περιλαμβάνονται στην τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, που γράφτηκε εν μέσω πανδημίας, φονικών πυρκαγιών και μαζικών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για τη φυλετική βία στις ΗΠΑ (εδώ μας τα είπε αναλυτικά ο Danny Lee Blackwell), αλλά και δείγματα από προηγούμενες δουλειές τους που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Μερικές από τις καλύτερες στιγμές της βραδιάς δεν ήταν άλλες από τις ερμηνείες λατρεμένων κομματιών, όπως του ατμοσφαιρικού “Sunday Mourning” από το Who Sold My Generation, αλλά και του πιο γκαζωμένου “No Cops” από τον ίδιο δίσκο, για να επιστρέψει το συγκρότημα επί σκηνής για ένα επικό encore με το “Puppet On a String” από το ντεμπούτο LP του από το 2011. Τόσο επικό μάλιστα, που παρά το γεγονός ότι αυτό επρόκειτο να λήξει τη συναυλία, ο Blackwell επέστρεψε τελικά στη σκηνή για ένα ακόμη δωράκι στο κοινό: μια solo ερμηνεία του σπαρακτικού “That's All You Got”, που έφερε ανατριχίλες.

Ένα βροχερό βράδυ Παρασκευής αυτού του Οκτώβρη, το βρώμικο rock ‘n’ roll των Night Beats μας έσωσε λοιπόν από τα φθινοπωρινά blues. Και τους περιμένουμε ξανά πίσω στην πόλη μας με ενθουσιασμό και όρεξη για ακόμη περισσότερες συναυλίες τους, ενθυμούμενοι ότι πέρα από τα large scale φεστιβάλ του καλοκαιριού, οι μικρές αυτές συναυλίες σε κλειστό χώρο είναι και αυτές που το κρατούν αληθινό.

Night Beats Setlist:

Never Look Back

Right/Wrong

Sunday Mourning

Shadow

New Day

The New World

Rat King

Ticket

That's All You Got

H-Bomb

Egypt Berry

No Cops

Encore:

Puppet On a String

Encore 2:

That's All You Got