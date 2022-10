Συγκαταλέγονται ανάμεσα στα σπουδαιότερα ονόματα του σύγχρονου rock and roll ήχου, ενώ οι ψυχεδελικές τους επιρροές τους έχουν καταστήσει σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της σκηνής που δημιούργησαν τα τελευταία χρόνια μπάντες και καλλιτέχνες όπως οι Ty Segall, Thee Oh Sees και Black Angels. Οι Night Beats είναι το πνευματικό παιδί του Τεξανού μουσικού Danny Lee Blackwell και, έχοντας κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2021 το πέμπτο full album τους, Outlaw R&B, από τη Fuzz Club Records, είναι έτοιμοι να επιστρέψουν σε αθηναϊκό έδαφος για μια μεγάλη συναυλία στο Temple Athens. Το Avopolis δεν θα μπορούσε να μην αδράξει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον ιθύνοντα νου πίσω από δίσκους όπως οι Who Sold My Generation και Sonic Bloom. Ιδού οι απαντήσεις του Danny Lee Blackwell στη Ναταλία Πετρίτη.

-Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που οι Night Beats παρουσίασαν τον εαυτό τους στον κόσμο της μουσικής, ξεπηδώντας από μια σκηνή που έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στο κομμάτι του rock και η οποία έχει μερικούς από τους πιο πιστούς θαυμαστές εκεί έξω. Τα τελευταία χρόνια ξαναπαρουσίασες τους Night Beats ως το προσωπικό σου one man project. Πώς επηρέασε αυτή η κίνηση τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς σαν μουσικός;

-Από τότε που ξεκίνησα να παίζω μουσική έψαχνα για ανθρώπους που θα με βοηθούσαν να υλοποιήσω, να ξορκίσω ή να δω καλύτερα όσα έβλεπα μόνος. Οι Night Beats ξεκίνησαν σαν one man project στο οποίο ο καλύτερός μου φίλος, ο James Traeger, πίστεψε, οπότε και ξεκινήσαμε να βγαίνουμε στον δρόμο. Σε όλα αυτά τα χρόνια εκείνος και εγώ βρεθήκαμε αδυσώπητα σε περιοδείες, μέχρι που η ζωή τον πήγε κάπου αλλού (έχει τώρα μια πανέμορφη οικογένεια), και εγώ ασπάστηκα όλο και περισσότερη από τη δική μου μουσικότητα. Πάντα ήταν ένα one man project, με ένα tribal όραμα. Είμαι τυχερός που το δημιούργησα με έναν καλό φίλο και με καινούριους, όσο προέκυπταν. (Παρεμπιπτόντως, οι Night Beats έδιναν συναυλίες από το 2008, οπότε πλησιάζουμε στα 15 χρόνια!)

-Όσο ένας καλλιτέχνης μεγαλώνει και εξελίσσεται, τα πράγματα που τον εμπνέουν και τον επηρεάζουν στην αρχή τείνουν να διαφοροποιούνται. Θυμάσαι τι ήταν αυτό που επηρέασε τη μουσική σου τις πρώιμες ημέρες των Night Beats; Ποια είναι τα στοιχεία στο στυλ τους στα οποία έχεις παραμείνει πιστός τα τελευταία 15 χρόνια;

-Ήμουν ερωτευμένος με οποιαδήποτε μουσική διέθετε νεύρο. Με οτιδήποτε ή με οποιονδήποτε είχε την πρόθεση να το κάνει δυνατά. Η soul και η R&B είχαν πολύ από αυτό, όπως και το rock and roll, με μια κάποια punk προσέγγιση. Ήξερα ότι οι Night Beats θα είχαν το μάξιμουμ rock and roll στην πίσω τσέπη τους, ήθελα όμως η βάση μας να είναι η soul μουσική, γι’ αυτόν τον λόγο και έδωσα το όνομα Night Beats από τον ομώνυμο δίσκο του Sam Cooke που θα με κατηύθυνε με έναν τρόπο. Λάτρευα τους Roky Erickson, James Brown, την πρώιμη Grace Slick, Zelda, Byrds, Ray Charles, Sun Ra, Spacemen 3 και ακόμα ακούω και επηρεάζομαι από αυτούς τους ήρωες.

-Ηχογράφησες τον τελευταίο σου δίσκο, το Outlaw R&B, στα μέσα του 2020, με τεράστιες πυρκαγιές να μαίνονται στην πολιτεία όπου κατοικείς, την Καλιφόρνια, τεράστιες πορείες διαμαρτυρίας για τη φυλετική βία απ' άκρη σ' άκρη στις Η.Π.Α. και με μια θανάσιμη πανδημία να εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με ποιους τρόπους κατάφεραν οι Night Beats να απαθανατίσουν όλη αυτήν την αναταραχή στον δίσκο;

-Επειδή είναι προσωπική αναταραχή. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβαίνουν γύρω σου, όμως τελικά είναι τα προσωπικά σου βάσανα και η ανομβρία που αισθάνεσαι. Έγραψα και ηχογράφησα όσα εγώ ένιωθα και αυτό ήταν μια ευλογία.

-Στο Outlaw R&B, πειραματίζεσαι με το είδος μουσικής που αναφέρεται στον τίτλο του δίσκου. Τι σε έκανε να ασχοληθείς με αυτόν τον ήχο και ποιοι καλλιτέχνες ή συγκροτήματα ήταν αυτοί που άκουγες κατά την περίοδο δημιουργίας του δίσκου;

-Η μπάντα έχει πάρει το όνομά της από έναν δίσκο του Sam Cooke, οπότε δεν πρόκειται για κάποια δραστική αλλαγή στο μυαλό μου. Σας παραπέμπω στο κομμάτι “At the Gates” από τον δεύτερο δίσκο μου, το Sonic Bloom. Όπως και σε ένα deep dive στις Sun Records, Stax, Impulse, Trojan. Υπάρχει εκεί έξω ένας κόσμος όμορφων δίσκων που περιμένουν να τους ανακαλύψετε.

-Πώς ήταν η συνεργασία σου με τη Fuzz Club Records;

-Τους λατρεύω.

-Σε γενικές γραμμές, έχεις μια προτιμώμενη μέθοδο σύνθεσης και συγγραφής της μουσικής και των στίχων σου και έχει η δημιουργία μουσικής το ίδιο νόημα που είχε για σένα νωρίτερα στην καριέρα σου;

-Το περισσότερο από το γράψιμό μου το κάνω στο κεφάλι μου και στα drums. Οπότε συνήθως δανείζομαι ένα drum kit ή κάτι τέτοιο. Ως προς τις ηχογραφήσεις, έχω πλέον μια βαθύτερη γνώση ως προς το πώς λειτουργούν – όπως με οτιδήποτε κάνει κανείς για 20 χρόνια. Είμαι όμως ακόμη πολύ άπειρος ως προς το τεχνικό σκέλος του πράγματος, που είναι και ο λόγος για τον οποίο προτιμώ τη βοήθεια των άλλων, ώστε να μην χάνομαι πάρα πολύ στη τεχνική πλευρά.

-Έχεις μοιραστεί τη σκηνή με σπουδαία συγκροτήματα και καλλιτέχνες, όπως οι Ty Segall, Thee Oh Sees, The Black Angels, Roky Erickson και The Jesus and Mary Chain. Έχεις στο μυαλό σου κάποια συναυλία ή περιοδεία που να ξεχωρίζει ως καθοριστική για την καριέρα σου;

-Το ότι είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Roky Erickson ήταν για μένα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

-Μπορείς να μας δώσεις μια ιδέα από νέες μπάντες και καλλιτέχνες που ακούς το τελευταίο διάστημα;

-Η μπάντα του φίλου μου του Marlon, οι Goldstar, μόλις έβγαλε έναν καινούριο, καλό δίσκο. Είμαι επίσης περίεργος να ακούσω τον νέο δίσκο των Black Lips, Mystery Lights, Miranda and the Beat και Calvin Love.

-Κάποια συνεργασία που ονειρεύεσαι να πραγματοποιηθεί στο επόμενο διάστημα;

- Με τους Willie Nelson, Kali Uchis, King Khan και GZA.

-Έχοντας κυκλοφορήσει έναν δίσκο που χαρακτηρίστηκε από τον Τύπο ως «μετα-αποκαλυπτική ηδονιστική δουλειά», πώς είναι για σένα η ζωή μετά την πανδημία;

-Γράφω αυτές τις απαντήσεις όσο βρίσκομαι στην περιοδεία, οδηγώντας στη Σουηδία, οπότε η ζωή είναι ωραία!

-Τι να περιμένουν οι fans από τους Night Beats μετά το Outlaw R&B;

-Ο νέος δίσκος μου είναι ήδη έτοιμος και μπορεί να είναι και ο αγαπημένος μου ως τώρα.

-Κάτι άλλο που θα ήθελες να μοιραστείς με τους αναγνώστες του Avopolis Music Network πριν από το αθηναϊκό σας gig;

-Είναι τιμή για μένα να επιστρέφω στην Αθήνα. Δεν μπορώ να περιμένω.

Οι Night Beats θα εμφανιστούν στο Temple Athens στις 14 Οκτωβρίου. Τη συναυλία ανοίγουν οι Nerrves και οι HΞX.