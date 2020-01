ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Είναι παράξενο ότι δεν είχε επισκεφτεί ποτέ στο παρελθόν τη χώρα μας το συγκρότημα των Nitzer Ebb. Ίσως αυτός να ήταν και ένας λόγος για τον οποίον η εμφάνισή τους στο Temple ήταν τόσο ενθουσιώδης.· αλλά, ακόμα κι έτσι, η βραδιά κάλυψε και με το παραπάνω τoυς πιο απαιτητικούς.Πρώτος ανέβηκε στη σκηνή, ο οποίος μας χάρισε ένα δυναμικό, πλήρες, ευφάνταστο και προσεγμένο στις λεπτομέρειες DJ set. Πρόκειται για τον έμπειρο Γερμανό καλλιτέχνη Daniel Myer, που πίσω από αυτό το alter ego ξεσπάθωσε με electro-industrial μίξεις που σου διαόλιζαν τον εγκέφαλο.: από τον τρόπο με τον οποίον έμπλεκε τα βρώμικα techno beats με τα φωνητικά της Björk, μέχρι τους σιδερένιους ρυθμούς και την εξαιρετική experimental διασκευή της παλιάς επιτυχίας του Adamski "Killer".Οι Nitzer Ebb πήραν τη σκυτάλη και με μιλιταριστικό ζήλο παρουσίασαν ένα άριστο set τραγουδιών. Η σκληροτράχηλη EBM (electronic body music) αισθητική τους δεν θα μπορούσε να ακουστεί πιο μεγαλοπρεπής, πιο αποστασιοποιημένη συναισθηματικά –κομπλιμέντο είναι αυτό–με το clean cut στυλ, το μαύρο κουστούμι και τα μαύρα γυαλιά. Και δεν σταμάτησε να οργώνει τη σκηνή, να γδέρνει τα ηχεία με παγερές, αγωνιώδεις κραυγές και να ζει το κάθε τραγούδι ξεχωριστά. Η συναυλία θα περιγραφόταν λοιπόν σαν μια επίθεση στις αισθήσεις από βιομηχανικό post-punk ρυθμολογικού χάους. Ένα πηχτό μείγμα «διεστραμμένης» συμπεριφοράς και industrial αισθητικής,Μετά από τόσες δεκαετίες και παρά την δεκαπενταετή ανάπαυλα στην καριέρα τους, οι Nitzer Ebb απέδειξαν στο Temple ότι παραμένουν εμμονικοί στρατιώτες μίας φουτουριστικής μηχανής, η οποία εξακολουθείΑπό το "Blood Money" και το "Getting Closer" μέχρι το "Once You Say", το "Ascend" και το "Join Ιn Τhe Chant" και από το "Captivate" μέχρι το κολασμένο "Murderous", η τελετουργική φιέστα της μπάντας αποδείχθηκε αρκούντως στρεσογόνα, αλλά και αλάνθαστη. Με τον McCarthy σε μεγάλα κέφια και απόλυτα επικοινωνιακό και, για να δώσει παλμό στις πρώτες σειρές.Ήταν υπόθεση βαθιά νυχτερινή αυτή η συναυλιακή επίσκεψη. Πλασμένη να λειτουργήσει σαν ένα μαζικό κάλεσμα εκ μέρους του συγκροτήματος, με σκοπό να μας παρασύρει και να μην καταλάβουμε για πότε έκλεισαν πίσω μας