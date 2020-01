ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Για περίπου 2 ώρες στο σανίδι, η setlist της βραδιάς:

Σάββατο βράδυ στο Κύτταρο, δίπλα σ' αυτήν, όπου άμοιροι άνθρωποι μπλέκονται κάθε μέρα στην επιβίωση, με τα μεγάλα συμφέροντα να συζητούν περί της υποβάθμισης κάποιων συνοικιών. Προσωπικά είχα να βρεθώ αρκετό καιρό στο Κύτταρο, αλλά οι εντυπώσεις είναι πάντα οι καλύτερες.Συνειδητοποιώ, μάλιστα, ότι το Κύτταρο είναι από τα ελάχιστα σημεία στην πόλη όπου, όταν παρακολουθώ συναυλία εκεί, θυμάμαι έντονα το παρελθόν. Ακριβώς όπως και πέρυσι, λοιπόν, έπαιζαν live οι Morlοcks το Σάββατο:, με μουσική που επιμένει στην ίδια ακριβώς αισθητική, στο ίδιο συναίσθημα που έδωσε την ψυχή του με όλον τον ρομαντισμό που περικλείει κάτι τέτοιο –συνάμα όμως και τον εκνευρισμό ή την απογοήτευση, κόντρα σε μια εποχή στην οποία όλα γερνάνε και όλα αλλάζουν.Τη συναυλία ξεκίνησαν, κάνοντας μελαγχολική εισαγωγή με το "Dead In The Saddle" των σπουδαίων Dead Moon. Μάλιστα, ρίχνοντας το βλέμμα κάτω για να χορέψω, βλέπω στην τσάντα μιας αγαπημένης φίλης το κλασικό μισοφέγγαρο με τη νεκροκεφαλή των τελευταίων –και οι αναμνήσεις ξύπνησαν μέσα μου. Με υπόλοιπες δικές τους συνθέσεις, σε γνήσια garage rock/surf μονοπάτια, δυσκολεύτηκα να πιστέψω ότι αυτή ήταν (όπως έμαθα στην πορεία). Δεμένοι και τίμιοι, απλά παίζουν εκείνο που φαίνεται να αγαπάνε τόσο πολύ.Λένε ότι στη ζωή δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις στα συναισθήματα, σε εκείνο που θέλουμε· και ότι πρέπει να είμαστε ήρεμοι κτλ. Πάντα πίστευα ωστόσο ότι το rock 'n' roll αγγίζει ευκολότερα και πιο βαθιά τις ψυχές που έγινε κλισέ να περιγράφουμε ως «καταραμένες». Δεν ξέρω βέβαια αν όλα αυτά έχουν κάποια σημασία. Το μόνο σίγουρο για τη νύχτα του Σαββάτου στο Κύτταρο ήταν ότι οι Morlocks δεν έγιναν ποτέ. Για μένα, μάλιστα, η συναυλία φάνηκε τεράστια σε χρόνο –κυρίως για προσωπικούς λόγους, καθώς σκέφτηκα και αναθεώρησα πολλά παρόμοια θέματα, στην εξέλιξη της setlist.Ο σεβασμός, τώρα, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Κι αυτό το ξέρουν καλύτερα οι φίλοι του garage rock που έδωσαν το παρών στο Κύτταρο. Με τον γαμηστερό τους ήχο να δείχνει βγαλμένος από το πιο τίμιο rock 'n' roll, έχοντας αναφορές και στο νεοϋορκέζικο punk,Με τρομερό δέσιμο, απίστευτη άνεση, με σκηνική παρουσία βγαλμένη από άλλη εποχή, οι Morlocks έδειξαν γιατί αποτελούν σημείο αναφοράς στα σημερινά rock δρώμενα. Δεν ξέρω αν είναι οι πολεμιστές του αυτοκινητόδρομου ή οι πλατωνικοί της λεωφόρου, πάντως live αποτυπών, παίζουν με πολύ κέφι και μένουν πιστοί σε αυτό ακριβώς που αγαπούν. Διόλου τυχαία, λοιπόν,: παρά την εξαντλητική διάρκεια, η συναυλία δεν έχασε την απίστευτη ενέργειά της.Killing Floor (Howlin’ Wolf cover)Teenage Head (Flamin’ Groovies cover)Bothering MeI Don't Do Funerals AnymoreMy Friend The BirdTime To MoveHang Up (The Wailers cover)One Foot In The GraveHigh Tide KillerYou Burn me OutHeart Of DarknessDirty RedWe Can Get TogetherNo One Rides For FreeYou Don't Know (13th Floor Elevators cover)Till The Wheels Fall Offencore:Easy ActionBorn LoserCat (On A Hot Thin Groove)