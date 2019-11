Sónar Athens 2019 - μέρα 1

The Starters

Έχοντας ως κυρίως έδρα, το Sónar Festival αποτελεί πόλο έλξης για τους πιστούς της ηλεκτρονικής κουλτούρας για περισσότερα από 20 χρόνια. Μετά λοιπόν τo Σάο Πάολο, την Κοπεγχάγη, τη Ρώμη, το Ρέικιαβικ και την Κωνσταντινούπολη, ήρθε κινα συνδεθεί μαζί του, διεκδικώντας το δικό της μερίδιο στα φεστιβαλικά του χρονικά, ως μια ιστορική, κοσμοπολίτικη μητρόπολη, χωνευτήρι επιρροών και πολιτισμικών επιδράσεων.Η διοργάνωση του πρώτου Sónar Athens δεν ήταν απαλλαγμένη από προβλήματα: ως σημαντικότερα γκρίζα σημεία εντοπίζονται οι διάφορεςτου διήμερου προγράμματος και το, κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Το κοινό, πάντως, αγκάλιασε την έλευσή του στην Αθήνα, προσδίδοντάς του μάλιστα αέρα μουσικής ατραξιόν, καθώς στην Ιερά Οδό κατέφθασε, που επωφελήθηκαν προφανώς της ευκαιρίας, συνδυάζοντας τη βόλτα τους στα αξιοθέατα με μια μεγάλη clubbing εμπειρία.Το μενού της 1ης Sónar ημέρας ήταν πλούσιο σε ιδιαιτέρως ποιοτικά ορεκτικά. Στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ. –το οποίο στη διάρκεια της βραδιάς αναδείχθηκε σε θαυμάσιο χώρο φιλοξενίας electronica ήχων– οι «δικοί μας» Lip Forensics παρέδωσαν για μία ακόμα φορά μαθήματα μουσικής εγκληματολογίας με το ηλεκτρονικό/κιθαριστικό τους project, που έχει προλάβει να αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό.Την ίδια περίπου ώρα ξεκινούσε να ζεσταίνεται και το κεντρικό venue του Sónar Hall, με ένα DJ set από τη σεσημασμένη του εγχώριου clubbing DJ Fo και τo mobile party project της, Her. Μαζί με τη Fo, πίσω από την κονσόλα βρέθηκε και η VRGN και παρέα έδωσαν ένα από τα γνωστά τους, αψεγάδιαστα sets. Το οποίο δεν είχε πολλά να ζηλέψει από τις σκηνές του εξωτερικού και ταίριαξε γάντι με την –κατά τα άλλα άχαρη– διαδικασία της προσέλευσης, καλωσορίζοντας ιδανικά τους νεοφερμένους, όσους μόλις είχαν προμηθευτεί το πολυπόθητο βραχιολάκι μετά από αρκετά λεπτά στην ουρά.Ένα από τα πιο διακαώς αναμενόμενα acts του Sónar Athens ήταν αδιαμφισβήτητα αυτό των Παριζιάνων Acid Arab. Το ντουέτο των Hervé Carvalho & Guido Minisky βάζει φωτιά στα ανά την Ευρώπη clubs εδώ και δυο-τρία χρόνια, πλαισιωμένο από μια εκλεκτή ομάδα μουσικών και παραγωγών. Εκμεταλλευόμενοι δε πλήρως την πολυπολιτισμική γεωγραφία της παριζιάνικης σκηνής, έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν και να καθιερώσουν ένα αβανταδόρικο ηλεκτρονικό ιδίωμα, βασισμένο σε πάσης φύσεως μοτίβα της Εγγύς, Μέσης και Άπω Ανατολής. Το οποίο, όπως είναι φυσικό, βρήκε άμεση απήχηση στο ανατολιτικοθρεμμένο ελληνικό κοινό, «μιλώντας» σε ακλόνητα και βαθιά ένστικτα.Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η αβάντα των Acid Arab δεν είναι καλώς καμωμένη και εκτελεσμένη. Όσοι κατάφεραν να ξεμπερδέψουν εγκαίρως από την ουρά της εισόδου στο Sónar Hall και να περάσουν απέναντι στο Sónar Club, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα εξαιρετικά δομημένο και αβίαστα ρέον set, το οποίο συγχώνευσε το Musique De France του 2016 με το επερχόμενο (βγαίνει σε λίγες μέρες) Jdid σε ένα κυκλικό ενιαίο track, το οποίο λίκνισε όλο το Αμαξοστάσιο στους ρυθμούς του.Αν και σχετικά νηφάλιο ακόμα –δεδομένου ότι οι Acid Arab εμφανίστηκαν αρκετά νωρίς, στις 22.00 ακριβώς– το κοινό δεν χρειάστηκε παρακάλια για να χαθεί στο σέξι ντελίριο των Παριζιάνων, οι οποίοι κατάφεραν να χτίσουν μια δικιά τους μουσική Ανατολή στην Ευρώπη. Η έκσταση άγγιξε το απόγειό της με το που ακούστηκε το πρώτο ακατάληπτο αραβικό φωνητικό του "Stil" λίγο πριν το τέλος, με τη 1 ώρα του σόου να αποδεικνύεται λίγη για να ικανοποιήσει τις ορέξεις του κόσμου, που μετά και τις πρώτες μπίρες ανυπομονούσε για περισσότερο χορό. Ευτυχώς, το Βερολίνο δεν θ' αργούσε να πάρει τη σκυτάλη απ' το Παρίσι και να εκτοξεύσει την ενέργεια και τις δυνατότητες του Παλιού Αμαξοστάσιου ως club, στα ύψη.Το βραβείο του πιο επικοινωνιακού συμμετέχοντα του Sónar Athens πήγε στο βερολινέζικο ντουέτο των Modeselektor. Την τελευταία φορά που είχαμε δει τους Gernot Bronsert & Sebastian Szary, πλαισίωναν τον συντοπίτη τους Sascha Ring και όλοι μαζί σήκωναν την Πλατεία Νερού στον αέρα, κάτω από το λάβαρο των Moderat.Αυτή τη φορά, με φόντο visual σημαίες απ’ όλον τον κόσμο και τον ύμνο του "One United Power", κόντεψαν να γκρεμίσουν το Παλιό Αμαξοστάσιο. Χαιρετώντας συνεχώς το ενθουσιασμένο κοινό, φωνάζοντας αντιρατσιστικά μηνύματα και παίζοντας τόσο δυνατά, ώστε έκαναν τους σοβάδες της οροφής να πέφτουν (κυριολεκτικά) θρύμματα, πάνω σε ανυποψίαστα κεφάλια και ποτήρια μπίρας."Kalif Storch", "I Am Your God", "Who" κι ένας σαρωτικός χαιρετισμός στη μεγάλη χορευτική πρωτεύουσα της Γερμανίας με το "Berlin": οι Modeselektor παρουσίασαν με δημιουργική ροή όλη τη δουλειά που έχουν ρίξει τα τελευταία χρόνια στη δικιά τους ετικέτα Monkeytown Records, ξεσηκώνοντας τους πάντες με τα μπάσα τους και την εξαιρετική τους σκηνική παρουσία. Με ένα εκρηκτικό, απολαυστικό σόου με καινοτόμες techno αιχμές και πονηρά trap κοίλα εντυπωσίασαν, συνεπήραν και δυναμίτισαν το Sónar Club, οδηγώντας το με ξέφρενη σιγουριά στην πρώτη μεταμεσονύκτια ώρα και στην ιδιοφυή αγκαλιά του Jon Hopkins.Αν πράγματι είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς τεχνοκριτικά ένα ζωντανό σόου, ένα DJ set και εν γένει ένα gig ηλεκτρονικής μουσικής –οπότε και αναγκάζεται να περιοριστεί στην αποτύπωση της ατμόσφαιρας– αυτή η δυσχέρεια υψώθηκε σε ιλιγγιώδη νιοστή στην περίπτωση του Jon Hopkins στο Sónar Hall. Για την ακρίβεια, ούτε η περιγραφή του συναισθηματικού αποτυπώματος της εμφάνισης αυτής είναι ιδιαίτερα εύκολη· ποιος βρήκε άλλωστε εύκολα λέξεις, να κλείσει μέσα τους το άπειρο;Ένα ταξίδι στο άπειρο κι ακόμα παραπέρα ήταν πάντως η πολυαναμενόμενη πρώτη εμφάνιση του Βρετανού μετρ της IDM στην Ελλάδα, με όχημα την γαλαξιακή electronica που έχει στέρεα διαμορφώσει μέσα από την πρόσφατη –ανιούσα με μαθηματική ακρίβεια την κλίμακα του αριστουργήματος– δισκογραφία του. Σοβαρός και στιβαρός παρά τη λεπτοκαμωμένη του φιγούρα, ο Jon Hopkins παρέμεινε αγέλαστος κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του set, υπερβολικά συγκεντρωμένος στον επόμενο σταθμό του ταξιδιού, στο οποίο είχε αγώγι όλο το Sónar Hall.Όλα πάνω του, από το εντελώς ουδέτερο, clean cut παρουσιαστικό μέχρι το λεπτό ρολόι στον καρπό και τα ear pods με τα οποία είχε αντικαταστήσει τα over-the-ear ακουστικά (αγαπημένο αξεσουάρ και πεδίο ανταγωνισμού πολλών super star παραγωγών), παρέπεμπαν περισσότερο σε διανοούμενο επιστήμονα του CERN, παρά σε έναν παγκοσμίως κορυφαίο παραγωγό. Ίσως βέβαια γι' αυτό και ο Hopkins ν’ αποτελεί παιδί-θαύμα της ambient και intelligent dance music σκηνής: γιατί διαφέρει από τους άλλους, γιατί κάνει μουσική σαν να γράφει μαθηματικές εξισώσεις και να λύνει αστροφυσικά προβλήματα, προσφέροντας αφειδώς στους αισθητήρες σου μεταγλωττισμένες, εξωκοσμικές διαστάσεις· αόρατες στον γυμνό οφθαλμό, ασύλληπτες από ένα κοινό αυτί.Από τα εισαγωγικά ambient φθέγματα και το πρώτο σήμα του "Open Eye Signal", μέχρι τα συλλεκτικά remixes σε Moderat, Disclosure, Wild Beasts κι εμείς δεν ξέρουμε τι άλλο, o Hopkins πρόσφερε στους πιστούς μια υπερβατική μουσικoχορευτική εμπειρία, βαθιά εγκεφαλική και τόσο/όσο σωματική· με φόντο νεοψυχεδελικά visuals, τα οποία απλώνονταν σαν πριγκηπικός θυρεός πίσω από τη δεσπόζουσα φιγούρα του στην κονσόλα. Κάπου εκεί προς το τέλος, το αθηναϊκό κοινό, με την υποδοχή που επιφύλαξε σε ένα σαρωτικό μπαράζ αποτελούμενο μεταξύ άλλων από το "Collide" και το "Emerald Rush", κατάφερε τον αμίλητο κι αγέλαστο Hopkins να σκάσει ένα χαμόγελο, αφήνοντας μικρές ενδείξεις χαλάρωσης και ομοψυχίας με τους φεστιβαλιστές.Σε κάθε περίπτωση, ο Jon Hopkins επιβεβαίωσε τα προγνωστικά κερδίζοντας δικαιωματικά την κορδέλα του highlight της βραδιάς και μια θέση στα κορυφαία acts του διημέρου. Ό,τι και να ακολουθούσε μετά, θα ήταν πολύ δύσκολο να σβήσει την επίγευση του αστρικού ταξιδιού από τον μουσικό ουρανίσκο ενός κοινού διψασμένου γι' αυτό ακριβώς το είδος εμπειριών.Παρά το σχετικά μικρό χρονικό διάστημα που οι Red Axes έχουν βρεθεί για τα καλά στο ελληνικό μουσικό ραντάρ, απολαμβάνουν ήδη την αγάπη, την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του αθηναϊκού κοινού, στη συνείδηση του οποίου έχουν ήδη αναχθεί σε «κλασική» αξία. Ως εκ τούτου, η επιτυχία της εμφάνισής τους το βράδυ της Παρασκευής στο Sónar Athens, ήταν λίγο-πολύ προδιαγεγραμμένη.Αν και μεγάλη μερίδα του κόσμου άρπαξε την ευκαιρία για ένα ταξίδι με το διαστημόπλοιο του Jon Hopkins, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επένδυσαν στην εγγυημένα χορευτική multi-kulti εμπειρία των Ισραηλινών παραγωγών, οι οποίοι συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα αστέρια της ανερχόμενης σκηνής του Τελ Αβίβ. Αποτέλεσμα, ένα ασφυκτικά γεμάτο Sónar Lab, που αποδείχτηκε πολύ μικρό για να χωρέσει το εκτόπισμά τους.Αν και όλα ήταν πιο συμπυκνωμένα σε σχέση με τη σαρωτική τους εμφάνιση στο ΑDD Festival του 2017 και παρότι είχαν μικρότερα περιθώρια ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους, οι Red Axes έκαναν στην εντέλεια αυτό που ξέρουν πολύ καλά. Tα αγαπημένα χειρουργικά remixes τους έδωσαν και πήραν κάτω από τη ντισκομπάλα της σκηνής του Acro, κατακκόκκινο φως έλουζε τους πάντες, ενώ το υψόμετρο και η ημικυκλική διάταξη του venue έδωσε την ψευδαίσθηση ενός χορού, στην πίστα κάποιου φανταστικού αερόπλοιου.Ένα ακόμη υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικό πάρτι με φινιρίσματα κομψής Anatolia καταχωρήθηκε λοιπόν στο ενεργητικό των Red Axes στην Ελλάδα κι εμείς μάλλον δεν θα βαρεθούμε εύκολα να τους βλέπουμε.Μετά την υπερβατική εμπειρία του Jon Hopkins και τα εκλεπτυσμένα beats των Red Axes, χρειαζόταν μια ανάσα καθαρού αέρα. Τα acid και techno DJ sets του Βερολινέζου Βοys Noize και της Βραζιλιάνας ANNA στο Sónar Hall σκλήρυναν κάπως ανακόλουθα τη μουσική ατμόσφαιρα, συγκρατώντας ωστόσο μπροστά τους πιο σκληροπυρηνικούς κι αποφασισμένους να στραγγίξουν την Sónar εμπειρία clubbers.Οι υπόλοιποι, σχημάτισαν πηγαδάκια για μπίρες στο κράσπεδο της Ιεράς Οδού, περιμένοντας τις πρώτες πρωινές ώρες του Sónar και το στιλάτο σβήσιμο του John Talabot, στα ύψη του Sónar Lab.Η 1η μέρα του Sónar Athens ήταν στο μουσικό της σκέλος μια μικρή ιστορία επιτυχίας. Για τα υπόλοιπα, δεν θα τα χαλάσουμε. Δεκαπέντε κορυφαία –το καθένα στο πεδίο του– ονόματα σε δέκα ώρες, είναι ικανά να σβήσουν κάθε μικρή γκρίνια για τις όποιες οργανωτικές ατέλειες, στέλνοντάς σε σπίτι σου χορτασμένο κι ευχαριστημένο, να περιμένεις τη συνέχεια της 2ης ημέρας.