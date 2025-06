Rockwave 2025: Η εμπειρία του να ακούς τα θρυλικά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, ζωντανά στο Terra Vibe

Διονύσης Σαββόπουλος - Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα: Παππούδες, γιαγιάδες, γονείς κι εγγόνια, πλάι-πλάι στη γιορτή του Νιόνιου, same as it ever was... Του Άγγελου Κυρούση.