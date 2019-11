Taste the Music of: Whereswilder

Απολαυστικοί ήταν οι Whereswilder το βράδυ της Πέμπτης,, η οποία άνοιξε την αυλαία ενός δεύτερου συναυλιακού κύκλου για το δοκιμασμένο –και επιτυχημένο– εγχείρημα Taste The Music Of... από την ομάδα της United We Fly. Πιο απελευθερωμένη από ποτέ και πλήρως συμφιλιωμένη πλέον με τις ηχητικές της καταβολές, η εγχώρια τετράδα (πεντάδα, γι' αυτήν την περίσταση), μας παρουσίασε ολοκαίνουρια τραγούδια από τον επερχόμενο δίσκο της, αλλά και παλαιότερα σε εναλλακτικές εκδοχές, προσαρμοσμένα στις ειδικές απαιτήσεις του χώρου.Η βραδιά ξεκίνησε με χαλαρές συζητήσειςστο προαύλιο του ναού, κρατώντας μας παρέα γιαμέχρι την εκκίνηση της συναυλίας. Γι' αυτήν, φάνηκε πως οι Whereswilder είχαν προετοιμαστεί εντατικά, καθώς η θεατρική εισαγωγή –με τον μπροστάρη Γιάννη Ράλλη στα πλήκτρα– έστειλε το μήνυμα ότι υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο, σε πλήρη εξέλιξη.Γρήγορα έγινε μάλιστα σαφές πως, με το νέο της υλικό, η μπάντα προσπαθεί να αλλάξει πίστα, να ανέβει επίπεδο: οι νέοι Whereswilder σέβονται το παρελθόν τους, αλλά· απομακρυνόμενοι αρμονικά από τις εμμονές και τα κολλήματα της περιοριστικής σκηνής από την οποία ξεπήδησαν.Έτσι, είχαμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε, όπως το προ λίγων ημερών κυκλοφορημένο single “Hold Up” –το οποίο μάλιστα τίμησαν εις διπλούν, μία στην αρχή και μία στο encore του live– το “You’ve Got Friends” με τη δωδεκάχορδη κιθάρα του Αλέκου Βουλγαράκη να ξεχωρίζει και, κυρίως, το “Make Up Your Mind”: ένα τραγούδι που φέρει τη στόφα του κλασικού και στην Αγγλικανική Εκκλησία ακούστηκε ως το πιο σπουδαίο που έχει γράψει το γκρουπ μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα,. Όπως π.χ. το “Mission To Sail”, το “Show Αnd Tell” και περισσότερο το λατρεμένο “Something About Her”, το οποίο έφτασε στα αυτιά μας ανατρεπτικά αγνώριστο.Μέσα λοιπόν από μια τέτοια, νέα προσέγγιση, το σύνολο του υλικού της μπάντας αναδείχθηκε διαφορετικά και φανερώθηκαν οι βαθύτερες πτυχές, καθώς και οι αληθινές συνθετικές αρετές που κρύβονταν πίσω από τον παραμορφωτικό θόρυβο. Τέλος, έχω την αίσθηση πως και ορισμένα μέλη του γκρουπφορώντας αυτά τα «ρούχα»: ολ.χ. εμφανίστηκε επί σκηνής ασυνήθιστα εκδηλωτικός συναισθηματικά και πολύ πιο κοντά στον μουσικό του εαυτό, ενώ η φωνή του ακούστηκε φτιαγμένη από· αποδεχόμενοι πλήρως τις ρίζες τους, χωρίς όμως να ξεχάσουν στην πορεία τον νεανικό τους ενθουσιασμό. Είναι μία μπάντα που έχει ακούσει πολλή και καλή μουσική, και επιτέλους το διοχετεύει σε μεγαλύτερα ποσοστά και στα τραγούδια της. Αν όλα αυτά που είδαμε αποτυπωθούν στον επερχόμενο δίσκο τόσο ολοκληρωμένα όσο και στο live, θα έχουμε κάτι το εξαιρετικό. Αναμένουμε.