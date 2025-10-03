Μια μεγάλη συζήτηση με τον Dub FX για το beatbox που γίνεται μαγεία και την επιστροφή του στην Αθήνα

Λίγοι καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να χτίσουν καριέρα από το μηδέν, μόνο με τη φωνή τους, κι ο αυστραλός Dub FX παγκοσμίου φήμης beatboxer και κορυφαίος καλλιτέχνης της street art, είναι ένας από αυτούς. Ξεκινώντας από το busking, την μουσική του δρόμου, της πλατείας και του πεζοδρομίου, δημιούργησε μια άμεση, αυθόρμητη επαφή με το κοινό. Εκεί, ανάμεσα σε περαστικούς που σταματούσαν για να ακούσουν και να μοιραστούν τη στιγμή, διαμόρφωσε τον ήχο του και έθεσε τα θεμέλια μιας καριέρας που βασίζεται στην αλήθεια και στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Στα χέρια του, η τεχνική του looping, η ζωντανή καταγραφή και επανάληψη μικρών κυκλικών «φράσεων» που χτίζουν σταδιακά ένα τραγούδι, μετατράπηκε σε τρόπο αφήγησης. Συνδυάζοντας το looping με το beatboxing, μπορούσε να φτιάξει επιτόπου τύμπανα, μπάσο, μελωδίες και εφέ, δημιουργώντας πολυεπίπεδες συνθέσεις μόνο με τη φωνή του. Η δεξιοτεχνία του αυτή τον καθιέρωσε ως «μάγο του beatbox» και τον έκανε viral πολύ πριν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης γίνουν το βασικό μέσο ανακάλυψης νέων καλλιτεχνών.

Σήμερα, ο Dub FX παραμένει πιστός στην ανεξαρτησία του, επιλέγοντας να μη «πουλήσει την ψυχή του» σε δισκογραφικές, αλλά να προχωρά με τους δικούς του όρους. Το νέο του άλμπουμ, Open Secret Society, είναι ακριβώς αυτό: ένα κάλεσμα σε διαφάνεια, ενότητα και πνευματική αφύπνιση, εμπνευσμένο από τη δύναμη της μουσικής να ενώνει και να εμπνέει αντίσταση απέναντι στην αδικία.

Από τους δρόμους της Ευρώπης μέχρι τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, η διαδρομή του Dub FX θυμίζει ότι η μουσική, όταν είναι ειλικρινής και ανεξάρτητη, μπορεί να γίνει όχι μόνο τέχνη, αλλά και κίνημα.

Με αφορμή την εμφάνισή του στην Αθήνα το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, όπου θα έχει στο πλευρό του τον επί μακρόν συνεργάτη του WOODNOTE, ο Dub FX μίλησε στην Εύη Παπαγιάννη και το Avopolis Music Network, δίνοντας μια γεύση από το Open Secret Society και όσα ετοιμάζει για το κοινό στο επερχόμενο live.

- Κοιτάζοντας πίσω στις μέρες που κάνατε busking, ποια ήταν η πιο δυνατή ή αξέχαστη εμπειρία σας στον δρόμο;

Ο δρόμος είναι εκεί όπου διαμόρφωσα τον ήχο μου, τις δεξιότητες της σκηνικής παρουσίας, τη διαίσθησή μου και την αποφασιστικότητα να χτίσω καριέρα από το μηδέν. Δεν υπήρξε ποτέ μία στιγμή που να όρισε την πορεία μου· ήταν μια σειρά εμπειριών που με διαμόρφωσαν και με ώθησαν στο πεπρωμένο μου. Θα μπορούσα να γράψω ολόκληρο βιβλίο με τα μαθήματα που πήρα εκεί έξω — και ίσως το κάνω κάποια μέρα.

- Τι σας δίδαξαν εκείνες οι στιγμές για τους ανθρώπους;

Συνειδητοποίησα πολλά πράγματα, αλλά το βασικό είναι ότι, αντίθετα με όσα μου είχαν πει τα ΜΜΕ και το σχολείο, οι απλοί άνθρωποι είναι πολύ πιο ευφυείς απ’ όσο πιστεύουμε και εκτιμούν την αυθεντική τέχνη περισσότερο από την «αραιωμένη» ποπ μουσική.

- Πώς έχει εξελιχθεί η σχέση σας με το looping και το beatboxing μέσα στα χρόνια;

Το looping και το beatboxing ήταν για μένα ένας τρόπος να κάνω τη μουσική πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα στις εμφανίσεις στον δρόμο. Δεν περίμενα ποτέ να τα μετατρέψω σε καριέρα. Στο στούντιο ή στις ηχογραφήσεις είναι κάπως δίκοπο μαχαίρι: ο στόχος είναι να πλησιάσεις τον παραδοσιακό ήχο των drums και του μπάσου. Ζωντανά ή στο YouTube είναι συναρπαστικό, αλλά σε μια ηχογράφηση μπορεί να μοιάζει αχρείαστο. Αν προσπαθήσεις να ακουστεί σαν κανονικό drum kit, όσοι δεν ξέρουν τι είναι μπορεί να το βρουν περίεργο. Αν πάλι επιτρέψεις στις ανάσες να ακούγονται και το αφήσεις ακατέργαστο, ώστε να φαίνεται ότι πρόκειται για beatbox, δεν έχει τη ζωντάνια και το beat που χρειάζεται. Έτσι, προτιμώ να το κρατώ ως στοιχείο των live.

- Τι σας εμπνέει σήμερα, που δεν σας ενέπνεε στην αρχή;

Το να είμαι πατέρας και σύζυγος.

- Οι λούπες είναι κυκλικές, όπως και οι ανθρώπινες εμπειρίες. Πιστεύετε ότι ζούμε σε κύκλους; Κι αν ναι, πώς ξεφεύγει κανείς από έναν κύκλο που δεν τον βοηθά πια να εξελιχθεί;

Αυτή είναι πραγματικά μια βαθιά ερώτηση. Είναι όντως κυκλικές οι εμπειρίες μας; Για μένα μοιάζει περισσότερο με ποτάμι που ρέει και αλλάζει πορεία ανάλογα με τα εμπόδια και το τοπίο που συναντά. Η ανθρώπινη εμπειρία είναι μοναδική για τον καθένα, διαμορφώνεται από το περιβάλλον, το DNA και τον «ενεργειακό χάρτη» του. Υπάρχει μια δόση αλήθειας στα ωροσκόπια, αλλά για μένα είναι μόλις το ένα τρίτο του παζλ. Το DNA και το περιβάλλον παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Όσο για τους κύκλους που εμποδίζουν την προσωπική εξέλιξη, δεν δυσκολεύτηκα ποτέ ιδιαίτερα. Ήμουν πάντα καλός στο να αποκόβω συνήθειες που με κρατούσαν πίσω.

- Αν είχατε υπογράψει με μεγάλη δισκογραφική από την αρχή, πώς πιστεύετε ότι θα είχε αλλάξει η πορεία σας; Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρατε μένοντας ανεξάρτητος;

Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το υποθετικό σενάριο, γιατί από νωρίς αποφάσισα να μην ακολουθήσω τέτοιες ευκαιρίες. Όταν ήρθε η στιγμή να «πουλήσω την ψυχή μου», αρνήθηκα. Δεν θέλω να προωθώ τη μηχανή και τα προϊόντα ενάντια στα οποία στέκομαι. Για μένα αυτό είναι ο ορισμός του «ξεπουλήματος». Εκτιμώ την ελευθερία να κάνω ό,τι αγαπώ, με τον δικό μου τρόπο.

- Αν ξεκινούσατε σήμερα, το 2025, με το TikTok και τα social media στο επίκεντρο της μουσικής ανακάλυψης, θα επιλέγατε και πάλι τον δρόμο ως αφετηρία;

Απόλυτα. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που έγινα viral. Ο κόσμος νομίζει ότι χρειάζεται απλώς να κάνεις το «σωστό βίντεο» και όλα γίνονται. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να εκθέσεις τον εαυτό σου σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, ώστε να μιλήσουν για σένα και να σε ψάξουν online. Κανένα από τα viral βίντεό μου δεν το ανέβασα εγώ. Άλλοι άνθρωποι εντυπωσιάστηκαν, με τράβηξαν, το μοιράστηκαν και έτσι έγινε η διάδοση.

- Το νέο σας άλμπουμ Open Secret Society μοιάζει με κάτι περισσότερο από δίσκο, κουβαλά την αίσθηση ενός κινήματος βασισμένου στην ανοιχτότητα, τη σύνδεση και την αμφισβήτηση του status quo. Τι ελπίζετε να κρατήσει ο κόσμος από αυτό το έργο, τόσο σε επίπεδο ήχου όσο και σε επίπεδο μηνύματος;

Ακριβώς αυτό που φαντάζεστε. Η ιδέα είναι εμπνευσμένη από ένα από τα αγαπημένα μου άλμπουμ, το Joyful Rebellion του K-os. Χρειαζόμαστε την εξέγερση, αλλά με καθαρό και θετικό μυαλό, χωρίς να χάνουμε τον στόχο: να βάλουμε τέλος στην τυραννία, τον νεποτισμό και την πνευματική άγνοια.

- Μιλώντας για τη μουσική ως κίνημα, έχετε παραμείνει ανεξάρτητος και θαρραλέος, όχι μόνο απέναντι στη μουσική βιομηχανία αλλά και σε παγκόσμια ζητήματα. Σήμερα, με συζητήσεις γύρω από καλλιτεχνικά μποϊκοτάζ στο Ισραήλ, με καλλιτέχνες που αποσύρονται από το Spotify και με ευρύτερες αντιπαραθέσεις για την ανισότητα και τις συγκρούσεις, πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο και την ευθύνη του καλλιτέχνη στη χρήση της φωνής του;

Δεν είναι αποκλειστικά ευθύνη των καλλιτεχνών να εκφράζουν άποψη. Όλοι πρέπει να χρησιμοποιούν τη φωνή τους και να μποϊκοτάρουν ενεργά τις εταιρείες που αντιτίθενται στις αξίες τους. Ευτυχώς, με εφαρμογές όπως το No Thanks και το BoyCat είναι πλέον πιο εύκολο από ποτέ να δούμε ποιες εταιρείες συμβάλλουν ή στηρίζουν τέτοιες θηριωδίες. Η τέχνη είναι οικουμενική και μοναδική, γιατί έχει στόχο να εμπνεύσει σκέψη. Μπορεί να είναι επιδραστική, καθώς προσφέρει νέα ματιά στον κόσμο, προκαλεί τον τρόπο που σκεφτόμαστε και μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στις πιο εσωτερικές μας σκέψεις. Μπορεί να γεννήσει νέες ιδέες και να ανοίξει συζητήσεις για ζητήματα που μας καίνε.

- Επιστρέφοντας για μία ακόμη συναυλία στην Ελλάδα, ποιες είναι οι προσδοκίες σας αυτή τη φορά και τι μπορεί να περιμένει το κοινό από το live σας;

Μπορείτε να περιμένετε εμένα και τον Woodnote να παρουσιάσουμε ένα ολοκαίνουργιο show με κομμάτια από τον νέο μας δίσκο, αλλά και εκδοχές παλιότερων τραγουδιών. Κάθε εμφάνιση μοιάζει με τελετουργικό, όπου ανοίγουμε μια «πύλη» και καλούμε το κοινό να αντλήσει έμπνευση και ενέργεια από την ατέρμονη καθολική συνείδηση.

