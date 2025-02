Ο Hans Åke Lilja γνωρίζει τον Βασιλιά του τρόμου Stephen King όσο κανείς

The Weeknd – Hurry Up, Tomorrow

Ο Χανς-Όκε Λίλγια ζει στο Örebro της Σουηδίας, εργάζεται ως Integration Coordinator σε μια εταιρεία πληροφορικής και διαβάζει τα βιβλία του Στίβεν Κινγκ για πάνω από 40 χρόνια. Διαχειρίζεται τον ιστότοπο Lilja’s Library – The World of Stephen King, τη δημοφιλή ιστοσελίδα που είναι αφιερωμένη στα νέα του συγγραφέα, από το 1996 και έχει δημοσιεύσει τέσσερα βιβλία σχετικά με εκείνον, το τελευταίο από τα οποία, Stephen King: Not only horror, έχει ήδη κυκλοφορήσει σε πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο και αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος το 2025. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος ένα αφιερωματικό βιβλίο για τη ζωή και το βιβλιογραφία του συγγραφέα με τίτλο Stephen King: Πέντε δεκαετίες γεμάτες ιστορίες. Αυτό στέκεται ως αφορμή για τη σημερινή συζήτηση. Επίσης, από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος κυκλοφορεί η συλλογή διηγημάτων τρόμου που έχει επιμεληθεί ο ίδιος με τίτλο Λάμψη στο σκοτάδι. Ο Χανς-Όκε έχει συναντήσει τον Στίβεν Κινγκ τρεις φορές, του έχει πάρει δύο συνεντεύξεις και κάνει τακτικά διαλέξεις για αυτόν από το 2017.

Τι κάνεις αυτόν τον καιρό;

Βασικά μόλις σήμερα έστειλα το επόμενο βιβλίο μου με τίτλο Stephen King: Odds & Ends για μετάφραση από τα σουηδικά στα αγγλικά. Ελπίζω να βγει και στην Ελλάδα αργότερα!

Τι κάνει τον Stephen King τόσο καλό συγγραφέα;

Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Πρώτον, μπορεί να αφηγηθεί πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες και δεύτερον, δημιουργεί χαρακτήρες με τους οποίους μπορείτε να σχετιστείτε και σε ορισμένες περιπτώσεις να σας αρέσουν πολύ. Όταν δε σας αρέσουν αυτοί οι χαρακτήρες ή δε συμφωνείτε μαζί τους, εξακολουθείτε να καταλαβαίνετε γιατί κάνουν αυτό που κάνουν και από πού προέρχονται.

Μπορείς να μου πεις τα αγαπημένα σου βιβλία από εκείνον;

Αυτό είναι πραγματικά δύσκολο! Είναι τόσα πολλά, αλλά αν πρέπει να διαλέξω ένα θα ήταν το The Long Walk. Αν μου αρέσουν πολύ και το 11.22.63 και το Later επίσης. Μπορείς να φανταστείς ότι μου αρέσουν πολλά...

Μιας που τον έχεις γνωρίσει, μπορείς να μου πεις τι τύπος είναι;

Είναι σαν οποιοσδήποτε από εμάς. Είναι πραγματικά προσγειωμένος και ταπεινός. Δεν του αρέσει το γεγονός ότι είναι διάσημος και δεν πιστεύει ότι είναι καλύτερος από κανέναν άλλον. Είναι απλώς ένας κανονικός τύπος που τυχαίνει να είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει!

Ήταν πάντα μια δυναμική φωνή που δεν φοβάται να κάνει κοινωνικά σχόλια. Πιστεύεις ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να είναι τόσο θαρραλέος στον δημόσιο λόγο;

Νομίζω ότι εναπόκειται στον κάθε καλλιτέχνη να αποφασίσει μόνος του πόσο εκφραστικός θέλει να είναι. Ο Stephen έχει επιλέξει να είναι. Σε πολλούς θαυμαστές του αρέσει και σε πολλούς θαυμαστές του όχι, αλλά όπως είπα, είναι στο χέρι του να αποφασίσει τι θέλει να πει δημόσια.

Σύντομα πρόκειται να βγει στις αίθουσες και άλλη μια μεταφορά από βιβλίο του, το "The Monkey". Σου αρέσει η ιστορία;

Είναι μια καλή ιστορία. Δεν είναι η αγαπημένη μου αλλά είναι μια συμπαγής ιστορία. Θα δω την ταινία σε δύο μέρες από σήμερα που σου απαντάω και ελπίζω να είναι καλή. Από τα τρέιλερ και τα όσα είπαν άλλοι, κατάλαβα ότι μπορεί να μη μοιάζει με το βιβλίο. Ελπίζω μόνο να μην το έχουν μετατρέψει σε κωμωδία!

Ποια είναι η αγαπημένη σου ιστορία που έχει μεταφερθεί στην οθόνη;

Ο Gerald’s Game και το The Mist. Μου αρέσει που ο Mike Flanagan κατάφερε να σκηνοθετήσει το Gerald’s Game. Είναι μια τεράστια πρόκληση. Μου αρέσει πολύ το τέλος του Frank Darabont στο The Mist. Είναι το πιο τρομακτικό τέλος ταινίας που έχω δει ποτέ.

Τι σε κάνει να είσαι τόσο παθιασμένος με τον Stephen King;

Καλή ερώτηση. Τον διαβάζω από το 1983, έχω τον ιστότοπό μου Lilja’s Library – The World of Stephen King από το 1996. Κάνω τακτικά διαλέξεις για αυτόν από το 2017. Υποθέτω ότι μου αρέσουν απλώς οι ιστορίες του.

Ποιος είναι ο ορισμός σου για τον τρόμο στην τέχνη;

Νομίζω ότι τα πιο τρομακτικά πράγματα είναι και τα πιο ρεαλιστικά μερικές φορές. Όπως στον κύριο Mercedes. Πράγματα που μπορούν να συμβούν στην πραγματική ζωή. Αυτά είναι πιο τρομακτικά από όλα τα τέρατα αν με ρωτάτε.

Έχεις ένα επίσημο site που ανέφερες πριν, όπου δημοσιεύεις ειδήσεις για τον King. Έχω την αίσθηση ότι τέτοια site / fan club είχαν μεγαλύτερη αποδοχή κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του '00 και του '10.

Όσον αφορά το δικό μου, δε χρειάζεστε συνδρομή για να επισκεφτείτε και να διαβάσετε τον ιστότοπό μου, επομένως δεν έχω μέλη. Πάντως πιστεύω ότι το ενδιαφέρον για τον King είναι το ίδιο ή και υψηλότερο όσο περνούν τα χρόνια. Συμβαίνουν πολλά πράγματα (2 βιβλία, 4 ταινίες, 2 τηλεοπτικές σειρές), επομένως υπάρχουν πολλά πράγματα να αναφερθούν και να διαβάσουν οι θαυμαστές.

Διαβάζουν οι Σουηδοί τα βιβλία του;

Δεν είναι η μεγαλύτερη αγορά του King, αλλά τον διαβάζουν και τα βιβλία του κυκλοφορούν πολύ κοντά στις επίσημες βρετανικές και αμερικάνικες ημερομηνίες.

Βοηθούν τα social media στην αύξηση των αναγνωστών;

Είναι δύσκολο να πει κανείς εάν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν αναγνώστες ή αν οι αναγνώστες παρακολουθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υποθέτω ότι είναι ένα μείγμα.

Έχεις social media για το site σου;

Έχω X, Threads, Instagram, Facebook και Bluesky. Ασχολούμαι αρκετά με τα social media.

Είναι θετική ή αρνητική η γνώμη σου για το internet και τα social media;

Για τον ιστότοπό μου είναι πλεονέκτημα να μπορώ να λαμβάνω ειδήσεις γρήγορα. Υπάρχουν όμως και πολλά μειονεκτήματα. Επικρατεί πολύς θυμός, βία και άλλα άσχημα πράγματα. Προσπαθώ να μη με επηρεάζει αυτή η αίσθηση αλλά δεν είναι πάντα εφικτό.

Μπορείς να μου πεις λίγα λόγια για το γούστο σου στις τέχνες;

Μου αρέσει το θρίλερ και ο τρόμος όταν πρόκειται για βιβλία και ταινίες. Δε μου αρέσουν οι ρομαντικές κωμωδίες. Όσον αφορά τη μουσική, μου αρέσει το hard rock του '70 και του '80. Μου αρέσουν επίσης οι βιογραφίες για ενδιαφέροντες ανθρώπους τόσο σε μορφή βιβλίου όσο και σε ταινία.

Τι άλλο κανονίζεις αυτές τις μέρες;

Όπως ανέφερα, μόλις τελείωσα το επόμενο βιβλίο, οπότε αυτήν τη στιγμή δεν δουλεύω τίποτα. Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι, πότε και αν. Εκτός αυτού, ο ιστότοπός μου Lilja's Library – The World of Stephen King γιορτάζει 30 χρόνια τον επόμενο χρόνο, οπότε θα προσπαθήσω να κάνω κάτι διασκεδαστικό για να το γιορτάσω.