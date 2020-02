φωτογραφία 4: Bryson Roatch

Η κυκλοφορία ενός κλασικού κομματιού είναι κάτι που σε διαχωρίζει από τα υπόλοιπα συγκροτήματα. Και είναι σίγουρα προτιμότερο απ' το να κάνεις μόνο μία επιτυχία και μετά τίποτα. Μπορείς όμως και να ξεκινήσεις να καλλιεργείς τη δυναμική που σου δίνει, ώστε να δημιουργήσεις την καριέρα σου.Τώρα πια το "Last Resort" έχει μεγαλώσει και έχει απλωθεί μέσα στα social media και στη χρήση του σε αθλητικές περιστάσεις. Ακόμα και η χρήση του σαν meme είναι κολακευτική –από το Harry Potter, ως τα σλόγκαν για πιτσαρίες. Το να βλέπεις ένα τραγούδι να πλέκεται μέσα στο κοινωνικό ύφασμα, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό.Απολύτως. Συνέβη και σε εμάς και είναι μάλιστα ο λόγος για τον οποίον βρισκόμαστε ακόμα εδώ. Γιατί καταφέραμε να ξεπεράσουμε την τοξικότητα αυτή και να γίνουμε σωστότεροι επαγγελματίες. Ακόμα κι έτσι, πάντως, είναι ωραίο να ξεδίνεις μία στο τόσο.Μεγάλο μέρος της ευθύνης έχει νομίζουμε το κοινό, που αποδέχεται το μουσικό μας ταξίδι: όταν ακούς κάτι αληθινό, το αισθάνεσαι μέσα σου. Οι στίχοι μας, επίσης, αποτελούν μεγάλο μέρος αυτής της συνθήκης. Γιατί προσεγγίζουμε τους ανθρώπους μέσα από τα συλλογικά προβλήματα και το πώς τα έχουν συνδέσει με τη μουσική.Έχουν υπάρξει στιγμές κατά τη δημιουργική διαδικασία στις οποίες αναρωτηθήκαμε μήπως κάποιο κομμάτι ξέφευγε ρυθμικά ή σαν riff. Κι εκεί ακριβώς είναι που ρωτάμε αν θα είναι κάτι που θα αποσυντονίσει τον ακροατή ή θα τον προκαλέσει.Δεν πιέζουμε τίποτα, πάντως. Θα σταματήσουμε να εξερευνούμε οποιαδήποτε ιδέα δεν αισθανόμαστε σωστή. Αλλά έρχονται φορές που είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, όσον αφορά το πόσο θέλουμε να προκαλέσουμε και τους εαυτούς μας και το κοινό. Το "Born For Greatness" από το Crooked Teeth του 2017, είναι πολύ καλό παράδειγμα.Γράφτηκε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών στις Η.Π.Α., σε μια περίοδο στην οποία δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε ποιος έλεγε την αλήθεια. Δεν είναι και τίποτα καινούριο για την πολιτική αυτό, βέβαια· αλλά θα έπρεπε πλέον να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι ψέμα και τι όχι.Στη χώρα μας, η εξουσία ανήκει από τότε σε ένα άτομο που ψεύδεται καθημερινά. Πάντως σκοπός μας δεν ήταν να κάνουμε έναν πολιτικό δίσκο. Έτσι έρχονται και τραγούδια σαν το "Elevate" και το "Come Around", να μας θυμίσουν το καλοκαίρι που περάσαμε όταν γράφτηκε το άλμπουμ και να αλαφρύνουν τη διάθεση.Με κάθε κυκλοφορία προσπαθούμε να ανοίξουμε τα όριά μας. Το "I Suffer Well", ας πούμε, έχει μια καθαρά punk διάθεση. To "I Feel Like Gome" ήταν αυτό που άνοιξε την πόρτα για το pop punk. To "Not Τhe Only One" έχει χορευτικές στροφές και sludge ρεφρέν. Όλα μας προχωράνε ένα βήμα παρακάτω.Θέλουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μουσική που κάνει εμάς και το κοινό μας να αισθανόμαστε κάτι αληθινό. Επίσης, παρ' ότι νιώθουμε πολύ τυχεροί που μπορούμε και παίζουμε ως support για άλλους καλλιτέχνες, θα θέλαμε να φτάσουμε να είμαστε εμείς headliners κάποια μέρα. Είναι μεγάλος μας στόχος αυτός.Πολλή ενέργεια και τραγούδια από όλη την καριέρα μας! Δίνουμε το είναι μας σε κάθε συναυλία και περιμένουμε ασφαλώς το ίδιο και από εσάς. Είναι άλλωστε και μια υπέροχη ευκαιρία να επισκεφτούμε την πανέμορφη χώρα σας.