O Jim Mutilator των Yoth Iria μιλά για την επιστροφή στο αρχέγονο σκοτάδι

Ο Jim Mutilator είναι ο ιδρυτής και μπασίστας των Yoth Iria. Από τους Varathron μέχρι τους Rotting Christ, η παρουσία του σημάδεψε την απαρχή ενός ολόκληρου αισθητικού και ηχητικού σύμπαντος, εκεί όπου το σκοτάδι ήταν βίωμα. Μια εποχή όπου τα demos ηχογραφούνταν σε υγρές αποθήκες και τα live έμοιαζαν με τελετές για λίγους μυημένους. Στη συνέντευξη που παραχώρησε, μιλά για «παρελθόν», ανακαλεί την εποχή σαν να ανοίγει στήθος και αφήνει να φανεί η παγωμένη ανάσα της Αρχής. Ο Mutilator μιλά για το επικείμενο. Για έναν ήχο πιο σκοτεινό, πιο άγριο, πιο αρχαϊκά δαιμονικό. Για την επιστροφή σε ένα black metal που δεν ενδιαφέρεται για μόδες, παραγωγές και streaming, αλλά για το μαύρο ιερό δέος που κάνει το δέρμα να ανατριχιάζει πριν καν ακουστεί η πρώτη νότα.

- Ας ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Θα συνεργαστείτε με την θρυλική Metal Blade. Θέλω τις εντυπώσεις, τα συναισθήματά σου για το γεγονός αλλά και λεπτομέρειες για το πως επιτεύχθηκε και τη συμφωνία.

Ξέρεις αυτή η εταιρεία είναι από τις πιο εμβληματικές στο χώρο. Μόνο αν δεις τι έχει κυκλοφορήσει σε πιάνει δέος. Πολλά από τα αγαπημένα μου άλμπουμ κυκλοφόρησαν από εκεί. Ο Brian Slagel είναι ένας θρύλος και τώρα θα συνεργαστούμε με αυτή την εταιρεία. Η συμφωνία στην πραγματικότητα θα μπορούσε να επιτευχθεί νωρίτερα καθώς είχαμε συμφωνήσει μαζί τους αμέσως μετά το As Τhe Flame Withers αλλά υπήρχε ήδη ένα συμβόλαιο με την Νορβηγική εταιρεία Edged Circle Productions (η εταιρεία του Iscariah, πρώην μπασίστα των Immortal) που έπρεπε να λήξει. Χαίρομαι, ωστόσο, πραγματικά που μία τόσο μεγάλη εταιρεία πίστεψε σε εμάς και στο όραμα μας και είναι τόσο υποστηρικτική από τις πρώτες ώρες της συνεργασίας μας.

- Μετά από τόσα χρόνια παρουσίας στη σκηνή, πώς βιώνεις τη μουσική δημιουργία σήμερα σε σχέση με τα πρώτα χρόνια των Varathron και των Rotting Christ;

Το βιώνω όπως τότε. Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Παρόλο που το κοντέρ έγραψε 55 χρόνια νιώθω ακόμα πιο πεινασμένος και ενθουσιασμένος. Εντάξει, το πράγμα είναι απλό, αυτό το είδος μουσικής είναι πολύ σημαντικό για εμένα και μάλλον είναι το πεπρωμένο μου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου κάπως έτσι τον θυμάμαι. Στα 80s όταν τα παιδιά διάβαζαν και κάναν προγραμματισμό για το μέλλον εγώ έμενα στις τάξεις γιατί άκουγα μόνο μέταλ και έτρεχα στα γήπεδα της Ελλάδος να βλέπω την Αεκάρα... Χα χα χα! Δηλαδή καταλήγω στο ατομικό συμπέρασμα ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα είδος μουσικής αλλά είναι τρόπος ζωής.

- Οι Yoth Iria έχουν έναν ήχο που συνδυάζει την παλιά ελληνική black αισθητική με μια πιο επική, μελωδική διάσταση. Ποια ήταν η πρόθεσή σου όταν συνέλαβες το σχήμα;

Κοίτα να δεις στα τέλη των 80s, αρχές των 90s ο Σάκης, ο Θέμης, ο Γιώργος, ο Στέφανος και εγώ φτιάξαμε έναν καινούριο ήχο: το ελληνικό black metal, κάτι που βγήκε από ένα υποσυνείδητο που συνδεόταν με έναν αρχαίο προχριστιανικό κόσμο γεμάτο μαγεία, φαντασία, αρμονία και εφευρετικότητα. Στην πραγματικότητα κάθε σπιθαμή γης αυτού του τόπου που πατάμε είναι γεμάτη ενέργεια και ιστορία που όταν συντονιστείς σε αυτή την συχνότητα θα δονηθείς σε υψηλές συχνότητες έμπνευσης. Η επιστροφή μου σαν μουσικός έγινε γιατί είχα πολύ τέτοια έμπνευση μέσα μου και είμαι εδώ για να δημιουργήσω το νέο κύμα του ελληνικού black metal. Με το ένα πόδι να πατάω στο παρελθόν και με το άλλο να πετάω για το μέλλον. Σκέφτομαι κάπως έτσι, να εξισορροπήσω κάθε σκέψη με την αντίθετη της και με την ένωση τους να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο μουσικά.

- Η ελληνική black metal σκηνή των late 80s - early 90s έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικό status. Πώς ήταν εκείνη η εποχή «από μέσα», και τι πιστεύεις ότι την έκανε τόσο ξεχωριστή;

Είμασταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων, ενωμένοι σαν γροθιά και σκληροί σαν βράχος. Αλλά βασικά αυτό που κάναμε ήταν η ζωή μας. Ένα παράδειγμα θα πω και θα καταλάβεις πολλά. 1989... Είμαστε με τον Στέφανο (Necroabysious) στην Αχαρνών. Γυρνούσαμε από το Δισκάδικο της Αθηνάς όπου είχαμε αγοράσει βινύλια και από την θυρίδα του Στεφανου για να πάρει δέματα με demos. Πάμε να περάσουμε τον δρόμο και ένα ταξί χτυπάει τον Στέφανο. Βλέπω τον Στέφανο να πετάγεται στον αέρα και τρέχω. Ο Στέφανος κάτω ματωμένος και εγώ από πάνω του τρομαγμένος και αρχίζει να μου λέει... «Μιμάκο άσε με εμένα, τρέχα να μαζέψεις τα πράγματα μην καταστραφούν...». Χα χα χα! Εντάξει ,είμασταν διαφορετικοί άνθρωποι σε μια αρκετά συντηρητική κοινωνία, επομένως κάναμε και διαφορετική μουσική, είχαμε όραμα και πολύ έμπνευση αλλά δεν φοβόμασταν να πειραματιστούμε. Δεν δίναμε δεκάρα για τα εξωτερικά σχόλια, για τους εξωτερικούς παράγοντες, είμασταν εκεί για εμάς και για το inner circle μας. Πραγματικά είμασταν ελεύθερα πνεύματα και πάντα είχα ένα μότο: μπορείς να καταφέρεις πράγματα αν αγνοείς εντελώς τις γνώμες των άλλων για εσένα. Όλα αυτά είναι αρκετά να κάνεις κάτι καινούργιο, έτσι δεν είναι;

Φωτ.: Alex Haritakis

- Ποια είναι, κατά τη γνώμη σου, η ουσία του ελληνικού black metal ήχου; Είναι θέμα παραγωγής, μελωδίας, ή νοοτροπίας;

Θα βγάλω την παραγωγή και θα κρατήσω την μελωδία και την νοοτροπία αλλά θα προσθέσω και την υποσυνείδητη έμπνευση που φυσικά δεν μπορεί να πιστοποιηθεί επιστημονικά, όμως είναι εδώ και δημιουργεί ακόμα.

- Στους Yoth Iria υπάρχει μια ισχυρή συμβολική και φιλοσοφική διάσταση. Τι ρόλο παίζει σήμερα για σένα ο αποκρυφισμός, η μυθολογία και η πνευματικότητα μέσα στη μουσική;

Η μπάντα είναι μια προέκταση του Non Serviam. Δηλαδή Metal Magic Freedom. Πάντα αγαπούσα τον αποκρυφισμό και την μυθολογία όλων των λαών. Εντάξει αυτά είναι προσωπικά πράγματα που δεν ενδιαφέρουν και τον κόσμο, αλλά η βασική μου αρχή πλέον είναι διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμα να το λες. Όπως είπε και ο Άλιστερ Κρόουλι, "love is the law, love under will". Ή, όπως λέμε στις συναυλίες μας "every man and every woman is a star".

Blazing Inferno by Yoth Iria

- Οι δουλειές σας όπως τα άλμπουμ Blazing Inferno και As the Flame Withers είχαν εξαιρετική αποδοχή διεθνώς. Πώς ένιωσες βλέποντας τη νέα γενιά να «αγκαλιάζει» κάτι που έχει τις ρίζες του στην παλιά σχολή;

Όντως ούτε εγώ περίμενα τόσο υψηλές πωλήσεις και τόσο θετικές κριτικές (ως επί το πλείστον). Αυτό με χαροποιεί, δηλαδή να έρχονται νέα παιδιά και να μου μιλάνε με αγάπη και ενθουσιασμό για το παρελθόν και το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι γνωρίζουν πράγματα.

- Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στο να επιστρέψεις δημιουργικά μετά από τόσα χρόνια σιωπής;

Η σιωπή ήταν μόνο σαν μουσικός γιατί πάντα ήμουν ενεργά σε αυτή την μουσική καθώς είχα το δισκοπωλείο Metal Era για πολλά χρόνια (το οποίο φυσικά ακόμα συνεχίζει να υπάρχει και να προάγει την αγαπημένη μας μουσική μέσω δύο υπέροχων παιδιών στην Εμμανουήλ Μπενάκη). Λοιπόν θα σού πω κάτι... Δεν υπήρχε καμιά πρόκληση. Δεν έψαχνα καμιά επιτυχία καμιά δημοσιότητα. Απλά είχα πολύ ενέργεια μέσα μου και πολύ έμπνευση, που αν δεν τα έβγαζα θα ανατιναζόμουν.

- Πώς βλέπεις την τωρινή black metal σκηνή — στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως; Θεωρείς ότι έχει κρατήσει το πνεύμα ή έχει μεταλλαχθεί;

Χωρίς υπερβολή. Υπάρχει πολύ ταλέντο εκεί έξω. Ακούω πράγματα και λέω... ωωω, γαμώτο αυτοί είναι εξαιρετικοί! Και η Ελλάδα σφύζει από ταλέντο και όχι μόνο στο black metal αλλά γενικά στο metal. Για να σου πω ένα παράδειγμα, πρόσφατα μου έστειλε ένας φίλος και άκουσα μια μπάντα ονόματι "Θλίψις / Thlipsis", ένα άλμπουμ του '23, το Dawn of Defiance. Ενθουσιάστηκα! Τρομερή έμπνευση! Επίσης, ακούστε τα νέα άλμπουμ από Lucifer’s Child και Order of the Ebon Hand. Και αν συνεχίσω με παραδείγματα θα φάμε ώρες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πνευματική μετάλλαξη αλλά υπάρχει εξέλιξη σίγουρα. Για να είμαστε δίκαιοι βεβαια πρέπει να πω ότι η Ελλάδα δεν παράγει μόνο καλό black metal. Δες την παγκόσμια επιτυχία συγκροτηματων εκτός black metal όπως οι τιτάνες Septic Flesh, Suicidal Angel, Nightrage, Nightfall, On thorns I lay, Firewind κ.ά.

As The Flame Withers by YOTH IRIA

- Αν γύριζες πίσω στα τέλη των ’80s, τι θα έλεγες στον νεαρό Jim Mutilator που ξεκινούσε να ηχογραφεί τις πρώτες κασέτες;

Ό,τι και να έλεγα στον μικρό Mutilator δεν πρόκειται να άκουγε κουβέντα.

- Οπωσδήποτε τις εντυπώσεις σου από την περιοδεία που ολοκληρώσατε αλλά και για όλα τα live σας.

Η καλοκαιρινή περιοδεία με Midnight και Sarcator πήγε πολύ καλά και σε λίγες μέρες ξεκινάει η νέα περιοδεία με Nailed to Obscurity και Oak & Ash & Thorns. Μόνο καλές εντυπώσεις και υπέροχα συναισθήματα. Κάθε συναυλία έχει την μοναδικότητα της.

- Οι Yoth Iria φαίνεται να έχουν μια πολύ δεμένη χημεία επί σκηνής. Πόσο σημαντικό είναι για σένα το «ζωντανό» στοιχείο της μουσικής σε σχέση με τη στούντιο δημιουργία;

Υπάρχει χημεία στην σκηνή γιατί υπάρχει και χημεία στην καθημερινότητα της μπάντας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και για εμένα και για τους φίλους του συγκροτήματος να μπορέσουν να σε δουν ζωντανά να παρουσιάζεις τα αγαπημένα τους τραγούδια. Και μάλλον το κάνουμε πολύ καλά γιατί δεν θα υπήρχε τόσο ενδιαφέρον για εμάς τόσο για περιοδείες όσο και για φεστιβάλ. Σκέψου ότι ήδη μιλάμε για περιοδεία το 2027. Όσο για το 2026 έχουμε κλείσει κοντά στα 60 σόου ήδη.

- Τι μπορούμε να περιμένουμε από τους Yoth Iria στο μέλλον; Υπάρχουν νέες συνθέσεις, συνεργασίες ή πειραματισμοί στον ορίζοντα; Έχεις σχέδια για συμμετοχή ή/και δημιουργία άλλων σχημάτων;

Δεν μου αρέσει πολύ να κάνω σχέδια. Είμαι λίγο της φάσης, ζήσε την στιγμή. Φυσικά όλα που αναφέρεις υπάρχουν, δηλαδή νέες συνθέσεις, συνεργασίες και πειραματισμοί. Προτάσεις για συμμετοχές έχω και τις σκέφτομαι. Για δημιουργία νέων σχημάτων δεν υπάρχει λόγος.