Los Tre: Από το Μπαμάκο ως τα Κατάπολα, το "Τάχα Μου" πνεύμα χορεύει πάνω στα σύνορα

Πώς προκύπτει σε μια συζήτηση με τους Los Tre o Hendrix, o Coltrane, o Αντώνης Απέργης κι ο Kaurismäki, τι συνέβη δίπλα στο "τέσσερις ημέρες καφέ και σουβλάκι", πώς ένας μαροκινός ρυθμός καταλήγει το "inside joke" μιας μπάντας και η καρδιά ενός concept album, ποιες αλλαγές φέρνουν 13 χρόνια δημιουργίας και συνύπαρξης είναι μόνο λίγοι από τους λόγους για να ακολουθήσεις τους Los Tre σε αυτή τη συνέντευξη.

- 6ο άλμπουμ για τους Los Tre. Φέρνει κάτι διαφορετικό; Νέους ήχους, νέα όργανα;

Στο Taha Mu έχουμε κρατήσει το κλασικό κουαρτέτο Los Tre συν τα πλήκτρα του Κωστή Χριστοδούλου. Σε αυτή τη δουλειά έχει διαχωριστεί το τι κάνουν οι Los Tre στο live με το τι κάνουν οι Los Tre στο στούντιο. Είμαστε μια μπάντα που παίζει αρκετά και η μουσική μας καθορίζεται πολύ από τις ζωντανές εμφανίσεις. Πήραμε μια απόσταση από αυτό σε αυτό το δίσκο. Επίσης, αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο ηχογραφήσαμε και έγινε η παραγωγή. Άρα τελικά μιλάμε για ίδια όργανα με άλλη προσέγγιση στον ήχο.

- Ξεκινήσατε ως ένα jazz-funk κιθαριστικό τρίο και στη συνέχεια ο ήχος σας άλλαξε. Τι συνέβαλε σε αυτό;

Διανύουμε τον 13ο χρόνο μας. Αλλάζουμε οι ίδιοι και αλλάζουν και τα ακούσματα μας. Είμαστε μέρος αυτής της μικρής κοινωνίας που δημιουργεί, ακούει και εξελίσσει την μουσική και επηρεαζόμαστε συνειδητά ή μη.

- Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ συνέπεσε με προσωπικές εμπειρίες που έγιναν αφηγήσεις στα κομμάτια;

Ούτε καν! Η μεταφορά των εμπειριών στα κομμάτια δεν είναι ούτε άμεση ούτε ευδιάκριτη και σε αυτό ίσως συντελεί και η έλλειψη του λόγου. Όλο το καλλιτεχνικό κομμάτι του δίσκου πέραν της μουσικής πάντως φτιάχνεται στο κενό μας χρόνο στα ταξίδια μας, στα μπαρ μετά τα live και σε όσο κοινό χρόνο τέλος πάντων μπορούμε να βρούμε μεταξύ μας

- Τι θεωρείτε ότι είναι ξεχωριστό σε αυτό το άλμπουμ;

Αυτό το άλμπουμ μάλλον είναι η πιο ολοκληρωμένη μας δουλειά όσον αφορά τις συνθέσεις, τον ήχο, την αισθητική και το artwork. Είναι ένα concept album.

- Και ποιο ακριβώς είναι αυτό το concept;

Κάτι που ξεκίνησε μεταξύ αστείου και μυθοπλασίας ανάμεσα μας και κατάφερε να γίνει ο πρωταγωνιστής του άλμπουμ. Το μυθικό πνεύμα "Τάχα μου". Το τι προκαλεί στον καθένα όταν τον «κυριεύσει» αυτό το πνεύμα ποικίλει και είναι άρρητο.

- Προσωπικά βρίσκω πολύ ευρηματικό αυτό το παιχνίδι με τους λατινικούς χαρακτήρες στους τίτλους, παρόλο που είναι ελληνικοί, και την επιλογή πολύ μικρών λέξεων που δίνουν ένα στακάτο ρυθμό στα ονόματα των τραγουδιών. "Επιβλήθηκε" κατά κάποιο τρόπο από το Spotify ή είναι μια συνειδητή επιλογή; Ποιος κρύβεται πίσω από την ιδέα και την κατασκευή τους;

Δεν έχει να κάνει με κανενός είδους ψηφιακή πλατφόρμα. Όλα ξεκινήσανε από έναν "τάχα μου" μαροκινό ρυθμό που είχαμε σαν αφετηρία σε μια πρόβα. Έγινε το "inside joke" το οποίο αποτέλεσε και το τελικό concept του album. Όλοι οι τίτλοι ηχητικά μας παραπέμπουν σε κάποια αφρικάνικη διάλεκτο.

Taha Mu by los tre

- "Ούτε Καν", "Έλα μ’ ντε", "Α καλά", "Ίσα που", "Τάχα Μου", "Ε και τι"… Όλοι οι τίτλοι κρύβουν ένα συναίσθημα άρνησης, ερώτησης, λεπτής ειρωνείας, αμφισβήτησης. Τυχαίο;

Έλα μ' ντε; Καθόλου τυχαίο, ίσως κρύβει μια ειρωνεία απέναντι σε αυτό που κάνουμε. Ένα είδος αυτοσαρκασμού. Ίσα που προλαβαίνουμε το τέμπο κτλ.

- Πότε κυκλοφορεί επίσημα;

Έχει ήδη κυκλοφορήσει στις διαδικτυακές πλατφόρμες και σύντομα θα είναι στα δισκάδικα.

Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό να προσθέσετε σε κάποιο κομμάτι στίχους; Να ακουστεί κάποια φωνή; Όχι απαραίτητα η δική σας. Los Tre feat. Tony Allen (να είναι καλά εκεί που είναι) ας πούμε. Θα μπορούσε;

Άντε και βάλαμε φωνή... Ε, και τι; Η αλήθεια είναι ότι μεγάλο κομμάτι της μουσικής που ακούμε και οι ίδιοι είναι ορχηστρική και με αυτόν τον τρόπο έκφρασης είμαστε εξοικειωμένοι.

Στην μουσική σας μπορεί να βρει κάποιος την Αφρική και την Ελλάδα. Την έρημο και το καφενείο. Τους νομάδες και τις ταβέρνες. Πώς καταφέρνετε να συνδέετε αυτά τα στοιχεία;

Σε μια εποχή που η πρόσβαση σε άλλες κουλτούρες είναι πολύ εύκολη συνδυάζουμε το άκουσμα με το βίωμα.

- Τα εξώφυλλα των δίσκων σας είναι φανταστικά. Ομαδική δουλειά;

Σ' ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Ναι, θεωρούμε το artwork εξίσου σημαντικό με τη μουσική και σε αυτό δουλεύουμε ομαδικά επίσης.

- Σε ποιον ανήκει η ιδέα για τη φωτογραφία του εξώφυλλου του Taha Mu;

Είναι αποτέλεσμα πολλών συζητήσεων μεταξύ μας αλλά και με την Μαρίνα Βελησιώτη που έφτιαξε το κουστούμι, καθώς και με το Στέλιο Μωραϊτίδη και το Γιάννη Κανάκη που επιμελήθηκαν της φωτογραφίας. Το εξώφυλλο εμπεριέχει πολλά προσωπικά στοιχεία και κοντινά μας άτομα που ανεξάρτητα αν γίνονται αντιληπτά ή όχι από κάποιον τρίτο συνθέτουν το concept που είχαμε στο μυαλό μας.

- Imam Baildi ή Mode Plagal για μια μικρή περιοδεία στα ελληνικά νησιά?

Ο Άγγελος (κρουστά) είναι μέλος των Μode Plagal, o Θοδωρής Ρέλλος έχει παίξει στον τρίτο δίσκο μας και έχουμε παίξει και δύο φορές παρέα σαν μπάντες. Έχοντας πάρα πολύ στενές σχέσεις με τους Mode Plagal θα διαλέξουμε αυτούς.

- Διεθνή τουρνέ και ατέλειωτες ώρες σε ένα βαν με Kruangbin ή Tinariwen;

Tinariwen.

- Με ποιον θα θέλατε να βρεθείτε σε μια ταβέρνα στην Αμοργό στο ίδιο τραπέζι, Ray Barretto ή Ry Cooder?

Έχουμε κομμάτι "Ray Cubarretto" στο Meaning of Life καθώς και κομμάτι στο καινούργιο δίσκο "Bamako, Katapola" εμπνευσμένο από το "Paris, Texas" του Ry Cooder. Η απάντηση είναι δύσκολη...

- Σε ποιου το χριστουγεννιάτικο πάρτι θα δεχόσασταν να παίξετε live; Του Gil- Scott Heron ή του Pharaoh Sanders?

Θα θέλαμε να είναι και οι δύο ώστε να κάνουμε ένα ξέφρενο free-jazz-spoken-word-xmas -party.

- Θα θέλατε να ανοίξετε μια συναυλία του Mulatu Astatke ή του Sun Ra?

Παρόλο που ανυπομονούμε να δούμε τον Mulatu στο live το Νοέμβριο είμαστε παμψηφεί Sun Ra.

Free Spirit by los tre

- Μια ιστορία που κρύβεται πίσω από κάποιο κομμάτι από το νέο άλμπουμ και αξίζει να ακουστεί;

Στην εισαγωγή του "A Kala" συμμετέχουν τα παιδιά του Άγγελου (κιθάρα). Ο Πέτρος συγκεκριμένα δεν ήθελε να μπει στο booth να "γράψει" αν δεν έβαζε τα γυαλιά ηλίου του.

- Πώς θα περιγράφατε την περίοδο της ηχογράφησης;

Τέσσερις μέρες με καφέ και σουβλάκι. Ξέρει ο Νίνο...

- Αγαπημένο μου κομμάτι από το νέο σας δίσκο είναι το “Isa Pu”. Εσείς ποιο ξεχωρίζετε και γιατί;

Η ευχάριστη έκπληξη για μας ήταν το "Oute Kan" το οποίο πήρε την τελική του μορφή την ώρα της ηχογράφησης.

- Φαντάζομαι ότι στα live σας ο κόσμος, αν μη τι άλλο, χορεύει πολύ. Θυμάστε κάποιο live που τα πράγματα ξέφυγαν ευχάριστα;

Θα ξεχωρίσουμε τρία. Στη Γαύδο, στην Αμοργό και στην Καλλιδρομίου.

- 7 Νοεμβρίου στο Ilion Plus. Τι να περιμένουμε εκεί;

Θα παίξουμε τον καινούργιο δίσκο, επιλογή κομματιών από τους παλαιότερους και κάποιες εκπλήξεις τις οποίες δε θα τις αποκαλύψουμε αυτή τη στιγμή.

Το Taha Mu θυμίζει όσο τίποτε άλλο Tinariwen. Πώς γίνεται να συμβαίνει αυτό τόσο μακριά από την έρημο;

Νιώθουμε ότι είμαστε πιο κοντά στην Αφρική παρά στην Ευρώπη. "Bamako-Katapola" ένα τσιγάρο δρόμος.

- Είχα κάποτε μια ξεχωριστή καθηγήτρια Αραβολογίας στη Φιλοσοφική, την κυρία Κονδύλη, που μας είχε περιγράψει ότι η αίσθηση στην έρημο είναι ίδια με αυτή στη θάλασσα αν κολυμπήσεις βαθιά, κλείσεις τα μάτια, στροβιλιστείς πολλές φορές ή κάνεις απανωτές βουτιές και χάσεις τον προσανατολισμό σου. Πόσο κοντά είναι στην πραγματικότητα το Μάλι στην Ελλάδα; Η θάλασσα κι η έρημος;

Έχοντας, οι περισσότεροι από μας, βρεθεί και στην έρημο, νιώθουμε ότι η αίσθηση του ορίζοντα είναι παρόμοια με αυτή της θάλασσας.

- Έχετε προσεγγίσει ποτέ κάποια δισκογραφική εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Θεωρείτε ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει κάποια που θα μπορούσε να εντάξει το είδος που παίζετε;

Το "Κάν' το μόνος σου" είναι συνειδητή επιλογή της μπάντας καθώς προς το παρόν δεν έχουμε βρει κάποια δισκογραφική που να μας εκφράζει.

- Μπάντες ή μουσικούς που ξεχωρίζετε;

Α καλά! Ο κατάλογος είναι τεράστιος. Εντελώς τυχαία τα 5 πρώτα που μας έρχονται στο μυαλό: Hendrix, Coltrane, Oumou Sangare, A Tribe Called Quest, Αντώνης Απέργης.

- Ποιον θα επιλέγατε να ανοίξει μια συναυλία σας;

Από μικρές μπάντες θα διαλέξουμε ΜOb trio! (γέλια)

- Σε ποια ταινία θα μπορούσατε να ακούσετε την μουσική σας;

Σε κάποια ταινία του Kaurismäki ίσως .

- Αν έπρεπε να συμπληρώσετε ένα ανέκδοτο που θα ξεκινούσε ως εξής, τι θα μπορούσατε να σκεφτείτε; «Ήταν κάποτε ένας Κουβανός, ένας Αιθίοπας, ένας Αιγύπτιος κι ένας Έλληνας και ανέβηκαν σε ένα αεροπλάνο...».

Τώρα που ανάφερες το αεροπλάνο η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνουμε check in καθως φεύγουμε σε δυο μέρες για ένα mini tour σε Αγγλία & Γαλλία. Επειδή πρόσφατα είχαμε ένα περιστατικό με μια πτήση θα σε αφήσουμε για να το κάνουμε τώρα για να μην γίνουμε εμείς ανέκδοτο!

Οι Los Tre είναι ένα αθηναϊκό σχημα ορχηστρικής μουσικής. Ιδρύθηκαν το 2012. Ξεκίνησαν ως jazz-funk κιθαριστικό σχήμα, για να εξελιχθούν σταδιακά σε μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η μουσική ταυτότητά τους διαμορφώνεται από ένα μωσαϊκό παγκόσμιων παραδόσεων – από τη Δυτική Αφρική και την Κούβα, έως την Αιθιοπία, τον Αραβικό κόσμο και την Ελλάδα – όλα εκφρασμένα μέσα από έναν ηλεκτρικό, δυναμικό ήχο μέσα από τις ψυχεδελικές αποχρώσεις των 70s και η ακατέργαστη δύναμη και ελαυθερία του αυτοσχεδιασμού.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, οι Los Tre εμφανίζονται σε συναυλιακούς χώρους και φεστιβάλ κάθε μεγέθους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Κύπρο, Τουρκία, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 έχουν οργανώσει μικρή περιοδεία σε Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν κυκλοφορήσει πέντε αυτοχρηματοδοτούμενους δίσκους που απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές, μαζί με ένα συλλεκτικό 7ιντσο βινύλιο. Η αφοσίωσή τους τους φέρνει σε πάνω από 70 συναυλίες τον χρόνο, καθιερώνοντάς τους ως ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα της ελληνικής ορχηστρικής σκηνής χτίζοντας μια ανοιχτή μουσική κοινότητα χωρίς σύνορα και προκαταλήψεις.

Τον Οκτώβριο του 2025, οι Los Tre επιστρέφουν δισκογραφικά με το έκτο τους άλμπουμ, που φέρει τον τίτλο Taha Mu, συνεχίζοντας το ταξίδι τους σε αχαρτογράφητα ηχητικά τοπία.

