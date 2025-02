Σεμέλη Ταγαρά, πού ήσουν κρυμμένη τόσο καιρό και τι ωραίο άλμπουμ είναι αυτό

Πες μου λίγα πράγματα για σένα σχετικά με αυτήν την περίοδο της ζωής σου.

Αυτή την περίοδο νιώθω ότι ξαναβγαίνω στον κόσμο μετά από καιρό στο στούντιο. Η δημιουργία του άλμπουμ ήταν μια εσωτερική διαδικασία, αλλά τώρα βρίσκομαι στη φάση της επικοινωνίας. Παρατηρώ πώς αντανακλάται η μουσική μου στους άλλους και αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συνθήκη. Διανύω μια περίοδο της ζωής μου κατα την οποία όλα είναι πιθανά - όπως πάντα είναι άλλωστε. Με σεβασμό σε ό,τι γνωρίζω και ανοιχτότητα σε αυτά που έχω να μάθω.

Ειλικρινά όταν άκουσα το άλμπουμ σου, νόμιζα ότι ήταν κάποιο avant garde project από το'90.

Θα το εκλάβω ως θετικό αυτό που μου λες. Θα σου πω, επίσης, ότι με ενδιαφέρει η μουσική που κάνω να είναι, με έναν τρόπο, άχρονη αλλά και διαχρονική. Μου αρέσει να συνδυάζω το παλιό με το καινούριο, να δημιουργώ κάτι που δεν ανήκει σε συγκεκριμένη εποχή.

Γιατί προτίμησες τον αγγλικό στίχο;

Λατρεύω την γλώσσα μου και την θεωρώ σπουδαία - θα ήθελα να τονιστεί αυτό. Παρόλα αυτά, θεωρώ την αγγλική πιο κοντά στο να μεταφέρει αυτό που κάνω μουσικά και μου είναι πιο εύηχο στο τραγουδιστικό μου κομμάτι . Με την έννοια δηλαδή της στοματικής αλλά και της φωνητικής κοιλότητας. Ίσως και σκηνοθετικά στο σύμπαν που δημιουργώ. Επιπροσθέτως, θα σου πω οτι με ενδιαφέρει να επικοινωνήσω με ενα ευρύ κοινό όποτε η χρήση της αγγλικής γλώσσας είναι πιο κατάλληλη για αυτό.

Ποια θέματα σε απασχόλησαν για τη δημιουργία αυτού του άλμπουμ;

Ξεκίνησα να γράφω αυτό το άλμπουμ έχοντας στο νου μια μουσική που ήθελα να ακούσω και η οποία κατοικούσε μέσα μου. Ήθελα να δημιουργήσω ένα ηχοτοπίο το οποίο να ακούγεται κάπως σαν soundtrack και παράλληλα να προτείνει την ομορφιά σε όλες τις εκφάνσεις της. Να επιτρέπει στον ακροατή να το επιλέξει σαν playlist, να αφεθεί, να λικνιστεί και, για να το πω απλά, να περάσει καλά ακούγοντάς το.

Ασχολείσαι μόνο με τη μουσική;

Ναι, αλλά η μουσική για μένα δεν είναι μόνο το στούντιο ή οι συναυλίες. Είναι εικόνες, είναι κείμενα, είναι ακόμα και οι σιωπές της καθημερινότητας. Μου αρέσει να παρατηρώ και να μαθαίνω από κάθε μορφή τέχνης.

Θα ήθελες να δισκογραφείς πιο συχνά;

Θα ήθελα κάθε κυκλοφορία να έχει λόγο ύπαρξης, να μη γίνεται απλώς για να υπάρχει μια νέα μουσική στον κόσμο.

Τι κάνει μια συναυλία καλή;

Η αλήθεια της, η πρόθεσή της και φυσικά, το κοινό. Αν υπάρχει αλληλεπίδραση, αν αισθανόμαστε ότι ζούμε την ίδια εμπειρία, τότε κάτι ξεχωριστό συμβαίνει.

Έχεις δηλώσει ότι είσαι rock ψυχοσύνθεση. Μπορείς να το αναλύσεις παραπάνω;

Rock ψυχοσύνθεση σημαίνει να αμφισβητείς, να μη βολεύεσαι, να μην ακολουθείς τη νόρμα. Δεν έχει να κάνει τόσο με το μουσικό είδος, όσο με τη στάση ζωής.

Σήμερα βγαίνει καλή μουσική;

Ναι, και μάλιστα σε μεγάλη ποσότητα. Το θέμα είναι πόσο χρόνο έχουμε να ψάξουμε και να αφιερώσουμε για να ακούσουμε πραγματικά, γιατί η υπερπληθώρα μπορεί να καταπιεί την ομορφιά...

Πάντως στη Fine Records έχει μαζευτεί αρκετό αξιόλογο υλικό...

Ναι, και αυτό αποδεικνύει πως η ποιότητα και η προσωπική ταυτότητα στη μουσική ταυτόχρονα με προσεγμένη αισθητική εξακολουθούν να έχουν θέση σήμερα.

Ακούω συχνά ότι η Θεσσαλονίκη είναι συντηρητική πόλη. Πώς εξηγείς ότι εξακολουθούν να βγαίνουν προχωρημένα και ιδιαίτερα ακούσματα από κει;

Δεν ξέρω αν συμφωνώ απόλυτα με αυτή την άποψη. Νομίζω πως η Ελλάδα συνολικά έχει ένα συντηρητικό πλαίσιο, αλλά μέσα σε αυτό πάντα θα υπάρχουν ρωγμές δημιουργίας. Η Θεσσαλονίκη έχει μια ζωντανή καλλιτεχνική σκηνή και διαρκώς γεννά ενδιαφέροντες ήχους – όπως το κάνουν και άλλες πόλεις, ανεξαρτήτως ταμπελών.

Πώς πιστεύεις ότι θα μπορούσε αυτή η πόλη να γίνει πιο ανταγωνιστική απέναντι στην Αθήνα και να διακατέχεται από περισσότερο προοδευτικό αέρα;

Δεν βλέπω τη μουσική ως ανταγωνισμό μεταξύ πόλεων. Και δεν είμαι σίγουρη ότι η Αθήνα είναι πιο προοδευτική από τη Θεσσαλονίκη – είναι απλώς μεγαλύτερη, με περισσότερες δομές και δυνατότητες. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα γενικότερα είναι περισσότερη στήριξη στους καλλιτέχνες, περισσότερες ευκαιρίες και ένα κοινό που να είναι ανοιχτό σε νέες εμπειρίες.

Ως ακροάτρια διαχωρίζεις τον άνθρωπο από τον καλλιτέχνη;

Υπάρχουν φορές που η τέχνη είναι τόσο ισχυρή που στέκεται μόνη της. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η προσωπικότητα του δημιουργού επηρεάζει την πρόσληψη του έργου του. Κοινώς, η τέχνη είναι η δουλειά που κάνει κάποιος με τους δαίμονες του.

Έχεις περάσει όλα σου τα χρόνια στη Θεσσαλονίκη ή έχεις μείνει και αλλού;

Έχω ταξιδέψει αρκετά, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι η βάση μου. Όμως πάντα νιώθω ότι ανήκω λίγο και αλλού.

Ποια είναι η σχέση σου με τον χρόνο;

Θεωρώ ότι ο χρόνος δεν υπάρχει. Είναι μια γραμμική πορεία με πινακίδες σε διάφορους σταθμούς. Με έναν περίεργο τρόπο, στη μουσική χρησιμοποιούμε τον χρόνο με την έννοια του μέτρου, ακριβώς για να τον υπερβούμε.

Γάζα, Ουκρανία, Τέμπη, νεοσυντηρητισμός και πολλά ακόμα χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Μπορείς να μου πεις κάποια αντίθετά τους που τη χαρακτηρίζουν εξίσου;

Αλληλεγγύη, ελευθερία, ενσυναίσθηση, ανατροπή, δημιουργικότητα. Παρά την φαυλότητα των καιρών, υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν να φωτίζουν τον κόσμο.

Κλείσε με έναν στίχο είτε δικό σου είτε άλλου.

"...there is a Light, that really wants to be here!". (από το νέο άλμπουμ μου).

Ο νέος δίσκος της Semeli Tagara InsaneSane κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Fine! Records.