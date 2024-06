Bonebrokk, τι είναι η broken techno;

Taylor Swift - The Tortured Poets Department - The Anthology

Τον Bonebrokk, το techno alter ego του παραγωγού και dj Μάριου Νάρη, ίσως τον έχεις πετύχει σε λίστες του NTS, σε guest mixes για διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και ψαγμένα περιοδικά μουσικής, αλλά και ως resident στο Stegi Radio, ως sound designer σε ταινίες (βλ. το «Ακρυλικό» του Νίκου Πάστρα), στα credits γνωστών εγχώριων άλμπουμ – και η λίστα συνεχίζεται.

Mεγαλωμένος κάπου ανάμεσα στα διαδικτυακά μουσικά blogs των 00's και το αθηναϊκό underground, ίδρυσε τα σχήματα .message και Exposed by Observers, μέχρι που αποφάσισε να πειραματιστεί με τον ηλεκτρονικό ήχο. Το αποτέλεσμα, χορευτική, σπασμένη τέκνο με ιδιαίτερη χροιά, που κυκλοφορεί εκεί έξω συστηματικά, παρά την διακριτικότητα με την οποία ο Bonebrokk διαχειρίζεται τη δουλειά του.

Με αφορμή το 5o Krama Festival που πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο 22-23 Ιουνίου στο χώρο του Πλύφα, την ανεξάρτητη, δηλαδή, πρωτοβουλία που φέρνει μαζί καλλιτέχνες από ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών πρακτικών, συνομιλήσαμε με τον Μάριο Νάρη για την σχέση του με τη μουσική και το Krama Festival.

Με τα δικά σου λόγια, ποιος είναι ο Bonebrokk;

Bonebrokk ονομάζεται το solo μουσικό project που ξεκίνησα το 2014 μετά τους .message, ένα duo που είχαμε με τον Στράτο Μπιχάκη. Βάσει των ακουσμάτων μου εκείνη την περίοδο ένιωθα την ανάγκη να δημιουργήσω πιο «καθαρόαιμη» χορευτική μουσική σε σχέση και με τους Exposed By Observers, την πρώτη μου μπάντα. Η ανάγκη αυτή δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα και η αγάπη μου για τη χορευτική μουσική παραμένει η ίδια.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που σε ενθουσιάζουν στη μουσική που φτιάχνεις;

Ως παιδί που εντρύφησα στη χορευτική μουσική γύρω στα τέλη των 00s, έμαθα να αγαπάω το «βαρύ» μπάσο λόγω της Dubstep/Post-Dubstep και ό,τι ακολούθησε αλλά και προηγήθη εκείνης της σκηνής. Τα πιο πειραματικά drum patterns για παράδειγμα της Jungle/DrumN’ Bass, του Footwork, ένας γενικότερος κλειστοφοβικός χαρακτήρας και οι πιο σύνθετοι ήχοι που έχουν προκύψει μέσω νέων εργαλείων για sound design, είναι όλα παράγοντες που με ενθουσιάζουν στη μουσική που ακούω και προσπαθώ να ενσωματώσω και στις δικές μου δημιουργίες.

Ορισμένα από τα κομμάτια σου περιγράφονται ως «broken techno». Τι καθιστά την τέκνο σου «σπασμένη»;

Ακριβώς επειδή το background μου είναι σε πιο πειραματικούς ρυθμούς από το straight "four to the floor" που συνηθίζεται στην Techno, θεωρώ ότι ταιριάζει σε αυτό που φτιάχνω και το broken techno είναι ένα tag που υπάρχει γενικότερα οπότε το χρησιμοποιώ και εγώ σε bandcamp/soundcloud.

Μελετώντας τις κυκλοφορίες σου στο bandcamp, συνάντησα το "Trialgrooves", μια συλλογή από 300 samples και loops προηγούμενων κυκλοφοριών σου, που διαθέτεις μέσω της πλατφόρμας δωρεάν. Σκέφτηκα πόσο διαφορετικό είναι αυτό, σε σχέση με όσα βλέπουμε με γυμνό μάτι στα ελληνικά μουσικά τεκταινόμενα, κι αναρωτιέμαι εάν η ηλεκτρονική σκηνή έχει τους δικούς της κώδικες. Ποια είναι η άποψη σου για την τέκνο στην Ελλάδα;

Το 2021 όταν πήρα την απόφαση πως θέλω να γράψω το πρώτο μου album ένιωσα πως ένας κύκλος έκλεινε οπότε συγκέντρωσα samples και λούπες από κυκλοφορίες που έκανα από το 2016 μέχρι τότε και έφτιαξα ένα samplepack. Το όνομα είναι ένα παιχνίδι με τα locked grooves που υπάρχουν σε μερικά dance κυρίως βινύλια.

Που μπορεί να βρει κανείς καλή ηλεκτρονική μουσική στην Αθήνα;

Δε νιώθω το καταλληλότερο άτομο να απαντήσω αυτή την ερώτηση καθώς έλειπα για πέντε χρόνια από την Αθήνα αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι πως έχοντας γυρίσει πρόσφατα, βλέπω πολλά νεότερα παιδιά να έχουν δημιουργήσει ομάδες και βραδιές καλής ηλεκτρονικής μουσικής, ένα πολύ ενθαρρυντικό γεγονός καθώς πέρα μερικών εξαιρέσεων αυτό δεν ήταν ο κανόνας παλαιότερα.

Μέσα στο 2024 έχεις κυκλοφορήσει διάφορα κομμάτια, τα οποία μπορεί να βρει κανείς στις μουσικές πλατφόρμες. Υπάρχει μία ολοκληρωμένη κυκλοφορία για εσένα στο άμεσο μέλλον;

Το Νοέμβριο του 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο μου άλμπουμ In Between Two Worlds και έκτοτε έβγαλα ένα κομμάτι περίπου τον μήνα σαν challenge. Η αλήθεια είναι πως με κούρασε το 2ο και νιώθω την ανάγκη για την δημιουργία ενός EP, κάτι που έχω ήδη ξεκινήσει και είμαι ενθουσιασμένος καθώς θεωρώ το πρώτο κομμάτι που τελείωσα για το EP είναι ίσως η καλύτερη μου δουλειά και αντανακλά πλήρως το που βρίσκομαι σήμερα μουσικά.

Φέτος έγραψες μουσική για την θεατρική παράσταση "Από μέσα πεθαμένος" της ομάδας Flowers for your grave, σε σκηνοθεσία και κείμενο της Τάνια Κουταλά. Παρουσιάστηκε στο θέατρο επί Κολωνώ πριν λίγες ημέρες. Πως ήταν αυτή η εμπειρία; Θα σε ενδιέφερε να γράφεις μουσική για θέατρο;

Ήταν η πρώτη φορά και μάλιστα συνεργάστηκα και με τον Βαγγέλη Μακρή (P.Thomas) ο οποίος απήγγειλε ένα κομμάτι της Νέκυιας από την Οδύσσεια, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ήταν αρκετά διαφορετικό από ότι έχω κάνει αλλά μου αρέσει να πειραματίζομαι. Το θέατρο είναι μια τέχνη που συμπεριλαμβάνει πολλές άλλες μέσα του, προσωπικά έχω αρχίσει πρόσφατα να ψάχνομαι περισσότερο σαν θεατής και με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι βλέπω δημιουργούς σαν και έμενα να γράφουν μουσική για παραστάσεις. Φέτος θαύμασα την δουλειά του Τζεφ Βαγγερ στο Σαλό του Άρη Μπινιάρη και γενικότερα βλέπω ότι υπάρχει πολύς χώρος για πειραματισμό στο θεατρικό τοπίο μουσικά. Είναι μεγάλη πρόκληση για έναν μουσικό να μπει μέσα στο όραμα ενός σκηνοθέτη και γίνει κομμάτι του. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και ανυπομονώ να δουλέψω και σε άλλες παραστάσεις.

Τέλος, θα θέλαμε να μιλήσεις για το Krama festival. Με ποια κριτήρια συμφώνησες να συμμετέχεις σε αυτό το εγχείρημα, και τι να περιμένουμε από την εμφάνισή σου;

Εκτιμώ και παρακολουθώ πολύ καιρό το Φεστιβάλ και θεώρησα πολύ καλή ευκαιρία να παρουσιάσω ένα liveset καθώς είναι κάτι που έχω να πραγματοποιήσω χρόνια και μου έλειψε. Το set που έχω ετοιμάσει περιλαμβάνει υλικό από όλες σχεδόν τις κυκλοφορίες μου και βασικός στόχος του είναι ο χορός. Ακόμη, μέσω του Φεστιβάλ θα έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ με την Ερατώ Τζαβάρα που θα κάνει τα visuals πάνω στο σετ μου, γεγονός που χαροποιεί ιδιαίτερα.

Το KRAMA Festival επιστρέφει για την πέμπτη διοργάνωσή του στις 22 και 23 Ιουνίου 2024 στο ΠΛΥΦΑ και μας προσκαλεί σε ένα διήμερο πολυαισθητηριακό ταξίδι τόσο στο πειραματικό, όσο και στο σύγχρονο μουσικό και εικαστικό φάσμα. Περισσότερα εδώ.