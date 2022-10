Λίγο πριν την live σύμπραξη τους στη σκηνή του six d.o.g.s. δύο φρέσκα εγχώρια ονόματα μιλάνε για τη μουσική τους ταυτότητα και μοιράζονται τις λίστες τους στο Spotify.

Πόσες φορές έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις εγχώριο line-up αποτελούμενο από καλλιτέχνες με απόλυτα ταιριαστά ηχοχρώματα, που όμως καταφέρνουν να καταστούν σαφή τη διακριτότητα της μουσικής τους ταυτότητας; Επιπλέον, πόσες φορές σε όλα τα άνωθεν «προαπαιτούμενα» προστίθεται η συνθήκη του ότι οι εν λόγω καλλιτέχνες θα διαθέσουν το πρώτο τους LP στο κοινό λίαν συντόμως;

Ο Bhukhurah και οι Yogurt Maybe συμπράττουν ζωντανά τηρώντας την άνωθεν συνθήκη. Ζεστή, ψυχεδελική ποπ με έντονη την παρουσία της κιθάρας, κουβαλώντας εμπειρίες από σχήματα όπως οι Chickn (Bhukhurah) και Steams (Yogurt Maybe), θα δώσει το παρόν στο six d.o.g.s. την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου. Να μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί τους για το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον της μουσικής τους τροχιάς:

Προερχόμενοι από διαφορετικά σχήματα/projects με σημαντική εμπειρία από δισκογραφία και live performances – Bhukhurah από Chickn, Yogurt Maybe (και) από Steams -, πώς είναι να ξεκινάς ένα καινούριο project από την αρχή έχοντας εμπειρία ετών στη σκηνή σε σχέση με το να ξεκινάς μια μπάντα στα early 20s σου χωρίς καθόλου προηγούμενες παραστάσεις;

Bhukhurah: Έχοντας δουλέψει με πολλά γκρουπ και καλλιτέχνες, για μένα μπορώ να πω με σιγουριά πως είναι πολύ διαφορετικό να δουλεύεις το προσωπικό σου project από το να είσαι σε μια μπάντα. Πρέπει διαρκώς να ωθείς τον εαυτό σου να κάνει πράγματα και να συμπεριλαμβάνεις κόσμο μέσα σε αυτό ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα.

Ο ήχος σας παραπέμπει σε γλυκιά ποπ ψυχεδέλεια με εμφανές το κιθαριστικό στοιχείο. Ξεκινήσατε αυτά τα projects σαν φόρο τιμής στις (ψυχεδελικές) αναφορές σας ή σκοπεύετε να δώσετε εντονότερα κάποιο δικό σας (ενδεχομένως αναπάντεχο) twist όσο περνάει ο καιρός;

B: Ξεκινώντας με βάση τη modern psychedelia και soft rock, φιλτράροντας μια γκάμα μουσικών ειδών που αγαπώ, στον ήχο μου θα βρεις από γλυκές chorus κιθάρες και ονειρικά synthesizer μέχρι δυναμικές fuzz κιθάρες, 808s και ναι… autotune.

Ο Bhukhurah έχει κυκλοφορήσει 3 singles, οι Yogurt Maybe δύο singles και ένα EP. Το ντεμπούτο LP σας βρίσκεται κοντά; Και αν ναι, υπάρxει κάποια ιδιαίτερη σκέψη/πρόθεση πάνω σε αυτό;

B: Είμαι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης μου φουλ κυκλοφορίας, της οποίας ένα μέρος θα παίξουμε στο six d.o.g.s.

Yogurt Maybe: Ναι, o νέος μας δίσκος θα είναι full length και έχουμε συνθέσει ήδη ένα μέρος του συνόλου των κομματιών.

Αισθάνεστε ότι το οπτικό κομμάτι εισέρχεται ορισμένες φορές διαδικαστικά ελέω αναγκαίου promo ή μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά το ίδιο παθιασμένα με τη μουσική, αν και εφόσον υπάρχει η ανάλογη έμπνευση;

B: Χωρίς να θέλω να προμοτάρω το επιφανειακό, γιατί βλέπω πολλούς νέους καλλιτέχνες που επικεντρώνονται στην εμφάνιση και το Instagram χωρίς ουσία και μουσικό αποτέλεσμα, μπορώ να πω πως σίγουρα το οπτικό κομμάτι είναι σημαντικό με την έννοια ότι από την εποχή των δισκάδικων μέχρι τώρα, του streaming, έβλεπες και βλέπεις μια ωραία εικόνα ένα όμορφο artwork τα οποία θα σε τραβήξουν να ακούσεις το περιεχόμενο και πολλές φορές ακόμα και να ελπίζεις να ναι ωραίο.

YM: Προφανώς υπάρχει η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο distribution της μουσικής μας. Ωστόσο όταν υπάρχει έμπνευση διοχετεύεται σε όλα τα μέσα και αξιοποιείται αναλόγως. Να πούμε εδώ ότι όλα τα artworks μας και βίντεο μέχρι τώρα είναι self-made. Και θέλουμε και στο μέλλον να κρατήσουμε μεγάλο τον βαθμό της συμμετοχής μας στη διαδικασία της δημιουργίας του οπτικού μας content.

Για ποια ταινία θα επανασυνθέτατε το score; Εναλλακτικά, για ποια σειρά θα γράφατε το theme song;

B: Θα ήθελα να γράψω μικρά jingles σε σειρά (τύπου "Friends") τα οποία να ακούγονται σαν να τα έχει γράψει prog rock μπάντα.

YM: Για το "Moonrise Kingdom" του Wes Anderson -έχει την κατάλληλη δόση νοσταλγίας, χαρμολύπης και playfulness για την μουσική μας.

Θα θέλατε να συνεργαστείτε με κάποιον καλλιτέχνη (εγχώριο και μη) με τον οποίο μια πιθανή σύμπραξη φαντάζει κάπως «αταίριαστη» σε πρώτη ανάγνωση;

B: Όσο ζω, Μαζώ; Όχι όχι όχι (γέλια) - δεν ξέρω αν είναι αταίριαστο αλλά θα ήθελα πολύ να δουλέψω με Kenny Beats μια μέρα.

YM: Tyler, the Creator.

Μερικές καλλιτεχνικές σας επιρροές (όχι απαραίτητα μουσικές);

B: Η θάλασσα και η αμμουδιά το καλοκαίρι και το χειμώνα ο καιρός και οι κοινωνικές συμπεριφορές.

Τι υπάρχει στις playlists σας αυτή τη στιγμή;

B: Θα τα βρεις εδώ

Urban Legends 🇬🇷 Greek Indie:

bhukhurah’s Summer Playlist 2022

YM: Ένα mix απο τις playlist όλων μας θα έμοιαζε κάπως έτσι:

c&pt=5dde14b6cd5bb1788c3cd83c7d4816d8

Δεδομένου του επερχόμενου live σας στις 13 Οκτωβρίου, να περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις;

B: Πολλά ακυκλοφόρητα κομμάτια! <3

YM: Σίγουρα.

Ποιο το άμεσο μέλλον για εσάς; Κάποια ιδιαίτερα πλάνα ή σκέψεις που μπορείτε να μοιραστείτε αυτή τη στιγμή;

B: Gigs, gigs, gigs!

YM: Τα πλάνα μας είναι να παίξουμε gigs και να συγκεντρωθούμε στον νέο μας δίσκο. Και ίσως να φέρουμε λίγο παραπάνω χορό στην Αθήνα.