Έγιναν αρχικά γνωστοί λόγω της αισθητικής τους. Το ιδιαίτερο instagram της μπάντας και το ονειρικά παστέλ video clip του shoegaze ύμνου "Young Sad Lovers" μεταδόθηκαν από στόμα σε στόμα και για καιρό ελάχιστοι γνώριζαν ποιοι βρίσκονταν πίσω από το σχήμα, έχοντας μόνο ως παράσταση τα δύο πανέμορφα νεαρά πρόσωπα του κλιπ.

Δύο χρόνια αργότερα, οι Youth Valley έχουν κυκλοφορήσει ένα (εξαιρετικό) EP, έχουν αποκαλύψει τα αληθινά τους πρόσωπα μέσα από το video clip του "I Don’t Want To Go Out With You, Veronica", έχουν ανοίξει τους Bauhaus στο Release Festival, κάνουν πρόβες πυρετωδώς και εμφανίζονται όσο πιο συχνά μπορούν (αυτό το Σάββατο 8 Οκτωβρίου παίζουν στο six d.o.g.s. μαζί με τους επίσης Έλληνες shoegazers Messier13).

Πώς και δεν έχουν βγάλει ακόμα άλμπουμ; Έρχεται. Φέτος τον χειμώνα. Και η ανυπομονησία μας για τη συγκεκριμένη κυκλοφορία είναι ιδιαίτερη και συναισθηματικά φορτισμένη, καθώς βάλαμε και εμείς το χεράκι μας να ολοκληρωθεί, συνεισφέροντας ένα μικρό ποσό μέσω Kickstarter, για να ενισχύσουμε μια καμπάνια που όχι μόνο κατάφερε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό αλλά και να το ξεπεράσει. Δεδομένου ότι σπάνια μαθαίνουμε για τέτοιες πρωτοβουλίες από ελληνικές underground μπάντες, πιάσαμε την κουβέντα με τον ιθύνοντα νου του σχήματος, τον Joseph, και του ζητήσαμε να μοιραστεί μαζί μας την όλη εμπειρία, αλλά και τα μυστικά της επιτυχίας.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα για την καμπάνια που κάνατε στο Kickstarter προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την ολοκλήρωση του πρώτου σας δίσκου;

Aρχικά ήταν να βγάλουμε άλλο ένα EP. Δε θέλαμε να μείνουμε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δεν είχαμε και το μπάτζετ για ολοκληρωμένο δίσκο, οπότε για EP ξεκινήσαμε. Μέχρι όμως να συναντηθούμε για να συζητήσουμε για αυτό με τον παραγωγό μας και τη δισκογραφική μας, Make Me Happy Records, είχαμε συγκεντρώσει τόσο υλικό που, μέσα από τις πρώτες συζητήσεις μας και με τους δύο, συνειδητοποιήσαμε ότι ήδη είχαμε στα χέρια μας έναν ολοκληρωμένο δίσκο που περίμενε να ηχογραφηθεί.

Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως με την ποιότητα και τον επαγγελματισμό που επιθυμούμε, αλλά και για να επικοινωνηθεί σε ψηφιακή και φυσική μορφή, χρειάζονται αρκετά χρήματα, τα οποία φυσικά λόγω συνθήκης (πανδημία κλπ) αλλά και λόγω έλλειψης αποδοχών στον τομέα της ανεξάρτητης μουσικής βιομηχανίας, δεν τα είχαμε.

Το Kickstarter, δηλαδή το οργανωμένο crowdfunding που προσφέρει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί ένα Χ project με την οικονομική στήριξη του κοινού, αλλά και την επιβράβευση των δωρητών με τα παράγωγα του project, ανάλογα με το ποσό της προσφοράς τους, κυκλοφορούσε στο μυαλό μου για αρκετό καιρό, καθώς πέρα από πολύ ωραία ιδέα, μου φαινόταν και ιδανικό πλάνο έκτακτης ανάγκης που άπαξ και δούλευε, θα ήταν πλήρως βιώσιμο αλλά και δημιουργικό.

Κάπως έτσι λοιπόν πήραμε το ρίσκο. Και ξεκινήσαμε μεθοδικά να υλοποιούμε το σχέδιο.

Ποια ήταν η διαδικασία για να βγει αέρα η καμπάνια; Φαντάζομαι ότι για να γίνει καλή δουλειά, δεν είναι κάτι που στήνεις στα γρήγορα στο λάπτοπ σου μέσα σε ένα απόγευμα...

Ήταν μια διαδικασία που ήθελε αρκετή προεργασία και προετοιμασία πριν βγει στον αέρα. Κυρίως διότι το μέγιστο διάστημα που μπορεί κάποιος να τρέξει ένα Kickstarter project είναι 60 ημέρες. Παρόλα αυτά εμείς, διαβάζοντας και μελετώντας διάφορα case studies, αποφασίσαμε να την κάνουμε 30 ημέρες και αυτό γιατί όλα έδειχναν πως το μικρότερο διάστημα, αυξάνει την άισθηση του «κατεπείγοντος» για συμβολή στην καμπάνια, ενώ στους 2 μήνες ο κόσμος τείνει να λέει «έχουμε χρόνο, θα συνεισφέρω προς το τέλος» και η υπόθεση έχει ξεχαστεί μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή.

Ένας μήνας λοιπόν για να προωθήσεις την καμπάνια σου και να φέρεις το κοινό από το στάδιο της γνωστοποίησης και κατανόησης του τι είναι το Kickstarter –και γενικά το crowdfunding ως όρος, καθώς από ό,τι φάνηκε τελικά δεν γνώριζαν οι περισσότεροι– στην πράξη / επένδυση, είναι ελάχιστος χρόνος. Γι’αυτό ακριβώς και απαιτούσε αρκετά μεθοδική προετοιμασία.

Προσπαθώντας να βάλω την όλη προετοιμασία συνοπτικά σε βήματα:

Το πρώτο βήμα είναι να καταγραφεί το ίδιο το project, στη συγκεκριμένη περίπτωση το album / δίσκος και το τι χρειάζεται για να υλοποιηθεί. Αυτά, κρίναμε σημαντικό να αναφερθούν και να παρουσιαστούν στη σελίδα του Kickstarter μας, και για να υπάρχει διαφάνεια, αλλά και για να καταλάβει ο αναγνώστης πώς τελικά δημιουργείται ένας δίσκος και πόσες επενδύσεις χρόνου και χρημάτων χρειάζονται μέχρι να καταφέρει να φτάσει κάτι στα αυτιά του. Είναι σημαντικό να αντιλφθεί κανείς το πόσο ζόρικο είναι να είσαι δημιουργός αυτού του είδους μουσικής στις μέρες μας, και ειδικά στην Ελλάδα.

Η καταγραφή αυτή, και των διαδικασιών αλλά και του κόστους των εργασιών με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια (ηχογράφηση, μίξη, γραφιστικά, τύπωμα βινυλίου, προώθηση κ.ο.κ.) είναι απαραίτητη για τους παραπάνω λόγους, αλλά και για το ίδιο το Kickstarter ως πλατφόρμα για να αξιολογήσει και να εγκρίνει το project προς δημοσίευση.

Τελος, υπάρχει μεγάλος όγκος δουλειάς στην δημιουργία και την καταγραφή / κοστολόγηση των «επάθλων» που κερδίζει ο κάθε συμμετέχων, ανάλογα με το οικονομικό ποσό που θα επιλέξει να διαθέσει. Θεσπίσαμε λοιπόν κάποια έπαθλα τα οποία ήταν μοναδικά και συλλεκτικά για εκείνους που θα είχαν τη διάθεση και την άνεση να ξοδέψουν αρκετά μεγάλα ποσά, ως αντίτιμο της οικονομικής τους προσφοράς.

Το δεύτερο βήμα είναι -πέρα απο το να φροντίσει κανείς να είναι το παραπάνω περιεχόμενο εύκολο στην ανάγνωση και κατανόηση, με αρκετό interactive υλικό, όπως εικόνες, συνδέσμους και βίντεο, όπου η ίδια η μπάντα μιλάει για το project- το να σχεδιαστεί και να προετοιμαστεί η επικοινωνία.

Τι σημαίνει αυτό; Να συγκεντρώσουμε τις επαφές, οι οποίες θεωρούμε πως θα ενδιαφερθούν να προωθήσουν ή να ενισχύσουν με οποιοδήποτε τρόπο το project. Κρίναμε απαραίτητο να υπάρξει κατηγοριοποίηση των επαφών σε: πολύ κοντινές (φίλους, συγγενείς, στενούς συνεργάτες), επαγγελματικές επαφές (αρθρογράφους, δημοσιογράφους, bloggers, fans) και τέλος, πιθανούς μελλοντικούς ενδιαφερόμενους και fans, και sites είτε μουσικά είτε crowdfunding-oriented, με τα οποία δεν είχε τύχει να επικοινωνήσουμε ποτέ.

Αφού συνέβη αυτό, φτιάξαμε ένα template email/μήνυμα για κάθε κατηγορία με αντίστοιχο οπτικό υλικό και τους απαραίτητους συνδέσμους και τα είχαμε έτοιμα για να τα προσωποποιήσουμε και να τα αποστείλουμε όταν θα ερχόταν η ώρα.

Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να τονίσουμε πως ήταν πολύ σημαντικό, στα email/μηνύματα προς αποστολή, να δώσουμε βάση όχι στην άμεση οικονομική στήριξη, αλλά στη διάδοση της καμπάνιας. Το εύρος της επικοινωνίας της καμπάνιας θεωρήσαμε πως προέχει, τόσο γιατί η οικονομική ευχέρεια δεν είναι αυτονόητη στη χώρα μας (και αυτό είναι κάτι που κατανοούμε και συμμεριζόμαστε άλλωστε), αλλά και γιατί αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει χρηματικά, του δίνεται η ευκαιρία, απλά διαδίδοντας το project από στόμα σε στόμα, να συμμετάσχει σε ένα συλλογικό σκοπό και στο ταξίδι αυτό της δημιουργίας ενός δίσκου χωρίς υλική επένδυση, και κατά την άποψη μας αυτό είναι κάτι και πιο ουσιαστικό και πιο κοντά στον «τρόπο της τέχνης».

Τρίτο και τελευταίο βήμα πριν την δημοσιοποίηση της καμπάνιας και την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης των 30 ημερών μέχρι να συγκεντρωθεί το ποσό είναι το να ξεκινήσει η επικοινωνία αρκετά πιο πριν!

Όσο πιο έγκαιρα ενημερωθούν οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι όλων των κατηγοριών για το πώς, πού και πότε θα βρουν στοιχεία για το Kickstarter project που θα λανσάρεις, τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες να το έχουν ήδη κατανοήσει και επικοινωνήσει σε ακόμη περισσότερα άτομα, και να περιμένουν να δράσουν, όντας διαβασμένοι για την δουλειά σου. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και 2 μήνες πιο πριν, σκεφτείτε το σαν ένα τρέιλερ μιας ταινίας/ παράστασης που βλέπεις και περιμένεις να βγουν διαθέσιμα εισιτήρια για να λάβεις μέρος/να κλείσεις τη θέση σου.

Τα παραπάνω 3 βήματα συνιστούν λοιπόν την κύρια προετοιμασία ενός Kickstarter campaign που είναι αποφασισμένο να επικοινωνηθεί στο maximum, με στόχο να πετύχει.

Φυσικά βοηθάει πολύ και το αν η δημιουργική ομάδα (σε αυτή την περίπτωση η μπάντα μας) είναι ήδη γνωστή, έχει πετύχει κάποια πράγματα και έχει χτίσει με αυτόν τον τρόπο ένα fanbase το οποίο πραγματικά βρίσκει νόημα και ενδιαφέρον στο να στηρίξει να βγει μια καινούργια δουλειά.

Πόσα χρήματα συγκεντρώσατε τελικά, σε πόσο χρονικό διάστημα και από πόσους δωρητές;

Ο στόχος μας ήταν τα 5.600€, αλλά τελικά συγκεντρώσαμε 6.200€, από 94 δωρητές. Οι αριθμοί αυτοί είναι χωρίς κρατήσεις. Στην πραγματικότητα τα ποσά που αντιστοιχούν σε εμάς είναι λιγότερα και γι αυτό είναι καλό κάποιος να υπολογίζει από πριν το πόσα ακριβώς χρειάζεται και πόσα θα του κρατηθούν και να ορίζει το ανάλογο τελικό ποσό ως στόχο.

Μεγαλύτερη συνεισφορά;

Ένας κύριος απο την Γαλλία, ο οποίος αγόρασε το μεγαλύτερο βραβείο των 750€.

Τι κερδίζει κάποιος που συνεισφέρει οικονομικά σε μια καμπάνια Kickstarter;

Καταρχάς, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα ο δωρητής κερδίζει χειροπιαστά «έπαθλα» τα οποία αφορούν άμεσα στο project στο οποίο επένδυσε – για παράδειγμα με 20€ κερδίζεις το album μας σε CD λίγο πριν κυκλοφορήσει επισήμως στην αγορά. Κάποια από αυτά τα έπαθλα είναι μοναδικά ή ειδικά φτιαγμένα για τους δωρητές και δεν είναι διαθέσιμα προς το ευρύ κοινό, συνεπώς ο δωρητής κερδίζει, θα λέγαμε, αποκλειστικότητα. Κερδίζει όμως και αρκετά μη υλικά αγαθά: την άμεση επικοινωνία με τους δημιουργούς, τη γνώση του τι συμβαίνει για να δημιουργηθεί και να πραγματοποιηθεί ένα project, καλλιτεχνικό και μη, και κυρίως μια όσο το δυνατόν hands-on εμπειρία προς την πραγματοποίηση ενός στόχου. Γίνεται υπό μια ένοια μέρος της ομάδας. Αυτό πιστέυουμε πως είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα ελπιδοφόρο στις μέρες μας, τουλάχιστον στον δικό μας τομέα που είναι η δημιουργία μουσικής.

Αλλά θα μου επιτρέψεις να πω πως μπορεί να είναι και πολλά περισσότερα από όσα νομίζουμε η καταγράφουμε τώρα. Φαντάσου δηλαδή να επενδύσει κάποιος στο δίσκο το ποσό των 150€, να αναφέρεται στα credits του βινυλίου ως executive producer και ο δίσκος να βγει κυκλοφορία της χρονιάς! Μια πιθανή καριέρα παραγωγού ξεδιπλώνεται από το πουθενά!

Κάτι που σας εξέπληξε σε σχέση με τις αρχικές σας προσδοκίες;

Τα πάντα σχεδόν. Δεν γνωρίζαμε τι να περιμένουμε για να είμαστε ειλικρινείς και οι περισσότεροι γνωστοί και φίλοι μας είπαν πως αποκλείεται να τα καταφέρουμε, επομένως ήμασταν αρκετά μπερδεμένοι και αγχωμένοι όταν ξεκίνησε όλο αυτό. Μεγάλο highlight όταν τις τελευταίες 15 μέρες άρχισε το ποσό να ανεβαίνει ραγδαία μετα από μια χάλια βδομάδα στασιμότητας!

Θεωρείτε πως η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για οποιονδήποτε καλλιτέχνη; Θα το συνιστούσατε σε φίλους μουσικούς;

Πιστεύουμε πως η μέθοδος αυτή μπορεί να δουλέψει για οποιονδήποτε δημιουργό/δημιουργική ομάδα, αν έχει την διάθεση και τη υπομονή να δουλέψει μεθοδικά στο παρασκήνιο αυτού του ταξιδιού. Ναι, το συνιστούμε και θα θέλαμε να συνεισφέρουμε αντίστοιχα στην διάδοση της μεθόδου αυτής. Μην ξεχνάμε πως ένα Kickstarter campaign δρα και απευθύνεται σε παγκόσμια κλίμακα! Και ίσως τελικά να είναι και μια απόδειξη ότι αξίζει το κράτος και οι επιχειρηματίες να επενδύουν πιο συχνά στην τέχνη και σε νέους δημιουργούς και όχι μόνο σε οργανισμούς αλλά και σε ομάδες.

Τι πρέπει να συμβεί για να εκπαιδευθεί το ελληνικό κοινό έτσι ώστε να μη διστάζει να στηρίζει καλλιεχνικά πρότζεκτ σαν το δικό σας;

Να γίνουν περισσότερα άρθρα και συνεντεύξεις όπως αυτή, να δημιουργηθούν case studies πάνω σε crowdfunding projects που δουλεύουν και δούλεψαν στo πλαίσιo της καλλιτεχνικής δημιουργίας και όχι μόνο, να διατηρείται η διαφάνεια και από τους μελλοντικούς Kickstarter creators (ή και οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας) και κυρίως να διαδοθούν αντίστοιχα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν / έργα που ολοκληρώθηκαν χάρη στη συμμετοχή του κόσμου!

Μετά το Kickstarter, τι;

Βρισκόμαστε στην υπέροχη θέση να σου πούμε οτι τελειώνουμε τις ηχογραφήσεις του νέου μας δίσκου, και αυτό φυσικά δεν θα μπορούσε να συμβεί ποτέ χωρίς την βοήθεια σου και όλων των υπόλοιπων που αργά η γρήγορα πίστεψαν σε εμάς και έδωσαν από ένα χαμόγελο εμπιστοσύνης μέχρι ένα μικρό χρηματικό ποσό, δίνοντας μας τεράστια δύναμη να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας λοιπόν, το οφείλουμε.

Επίσης, ακολουθεί το πρώτο μας ολοκληρωμένο live στις 8 Οκτωβρίου στο six d.o.g.s., με opening act τους Messier 13, στο οποίο σας περιμένουμε όλους με μια πελώρια αγκαλιά να μοιραστούμε μουσική από το πρώτο μας EP μέχρι και τον 2ο δίσκο μας (ναι, γράφουμε demos για δεύτερο δίσκο ήδη, δεν μπορούμε να κρατηθούμε με τίποτα πλέον) και διάφορα interactive πράγματα και μικρές εκπληξούλες που έχουμε ετοιμάσει ειδικά για εκείνο το βράδυ!

Μετά, θα προσπαθήσουμε να απολαύσουμε το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του πρώτου μας LP, αρχίζοντας να φτιάχνουμε τα έπαθλα των Kickstarter backers μας και να τα επιμελούμαστε προσωπικά, και παράλληλα να δουλεύουμε με φίλους καλλιτέχνες πάνω σε κοινές ιδέες για τα music videos των singles που θα κυκλοφορήσουν πριν το μεγάλο release!

Αυτά για την ώρα από εμάς, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την ευκαιρία να μιλήσουμε για την δουλειά μας και για το crowdfunding project που μας επέτρεψε να συνεχίσουμε την μουσική μας πορεία, λίγο πιο ανάλαφροι!