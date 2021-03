Πριν ρωτήσετε τους Θραξ Πανκc τι είναι «πανκοπανηγυροψυχεδέλεια», δείτε τους στο Stages A/Live για να σας λυθούν οι απορίες

Η μπάντα μπαίνει στο WE της Θεσσαλονίκης και έρχεται στις οθόνες μας την Κυριακή 7/3 στις 21:00, στο Youtube κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση. Πριν από αυτό, όμως, είχε κάποια πράγματα να πει για το πώς είναι να παίζεις μια μουσική προορισμένη για γιορτή, με μόνη συντροφιά τις κάμερες.

Κλείνουμε, πλέον και επίσημα έναν χρόνο χωρίς σχεδόν καθόλου συναυλίες, όπως τις ξέραμε. Η μουσική βιομηχανία έβαλε μπρος από την πρώτη στιγμή τα αντανακλαστικά της για να φέρει τη ζωντανή μουσική κοντά μας μέσα από τις οθόνες μας: από μικρά αυτοσχέδια, unplugged live στο Facebook και το Instagram, μέχρι μεγάλες, επίσημες παραγωγές προσαρμοσμένες στην ψηφιακή εμπειρία.

Είναι όμως κάποιες ζωντανές εμφανίσεις που μοιάζουν προορισμένες για να τις μοιραστείς με άλλους ανθρώπους, να χορέψεις, να τραγουδήσεις δυνατά, να γιορτάσεις μέσα από τη μουσική και να γίνεις ένα με τον υπόλοιπο κόσμο που δεν ήξερες μέχρι πρότινος. Σε αυτή την «κατηγορία» εμπίπτουν και οι συναυλίες των Θραξ Πανκc. Πώς, λοιπόν, μεταφέρεις το «εξωτικό» μουσικό κοκτέιλ της μπάντας που συνδυάζει την punk ενέργεια με την ελληνική παράδοση, για να αφεθεί στη δική της ψυχεδέλεια, μέσα από μια οθόνη;

Οι απαντήσεις θα δοθούν την Κυριακή 7/3 στις 21:00 στο YouTube κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση, με άλλη μία συναυλία στο πλαίσιο του Stages A/Live που επιμελείται κινηματογραφικά ο Χρήστος Σαρρής. Λίγο, λοιπόν, πριν απολαύσουμε την εμφάνιση των Θραξ Πανκc στο WE της Θεσσαλονίκης, που σηματοδοτεί και την πρώτη επίσκεψη του Stages A/Live στον «Βορρά», η μπάντα μιλάει για την ιδιαίτερη αυτή εμπειρία, όσο έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Παίζετε αυτό που βαπτίζετε «Πανκοπανηγυροψυχεδέλεια». Λοιπόν, πώς μεταφέρετε όλο αυτό το κλίμα της μουσικής σας, όταν καλείστε να παίξετε σε έναν χώρο χωρίς κοινό; Ήταν μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία για μας. Χρόνια τώρα παίζουμε μπροστά σε κόσμο και έχουμε άμεση επαφή με το κοινό. Αυτή η αλληλεπίδραση στους συναυλιακούς χώρους δημιουργεί έντονα συναισθήματα και μας κάνει να νιώθουμε μια μεγάλη παρέα. Από το φινάλε του πρώτου κομματιού ακόμη, περιμέναμε να ακούσουμε φωνές, σφυρίγματα και χειροκροτήματα, πράγμα που δε συνέβη ποτέ και φυσικά, αργήσαμε να συνηθίσουμε. Έτσι, προσπαθήσαμε να αφοσιωθούμε στη μουσική μας και να φανταστούμε τις αντιδράσεις του κοινού τη στιγμή που θα δει το βίντεο.

Η συναυλία σας που θα παρακολουθήσουμε στο πλαίσιο του Stages A/Live κινηματογραφήθηκε στο WE στη Θεσσαλονίκη. Ποιο ήταν το ιδιαίτερο εκείνο στοιχείο που προσέθεσε ο ίδιος ο χώρος στην performance σας; Το WE είναι ούτως ή άλλως ένας ιδιαίτερος και ξεχωριστός χώρος στην Ελλάδα. Είναι ένας πολυχώρος που συνδυάζει καφέ-μπαρ, θέατρο και ειδικές εγκαταστάσεις για εναέρια ακροβατικά, προσομοιωτή σκι, πεδίο αναρρίχησης, παιχνίδια και πολλά άλλα. Το σημείο, όμως, που επέλεξε ο Χρήστος Σαρρής με τους συνεργάτες του για τα γυρίσματα ήταν έκπληξη για μας και πραγματικά, δεν υπήρχε καλύτερη επιλογή. Αυτό που μας συγκίνησε πάντως και έκανε τη διαφορά για ακόμα μια φορά, ήταν οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαστήκαμε. Ένα πολύ φιλικό, σχεδόν οικογενειακό περιβάλλον, με τεχνικούς και συντελεστές, που συχνά βρισκόμαστε σε συναυλιακούς χώρους και πάντα φροντίζουν για ο,τι χρειαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία, επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων, για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δώσατε μια συναυλία σε έναν άδειο χώρο, με συντροφιά τις κάμερες. Σε αυτό το πλαίσιο, πόσο διαφορετικό θα είναι αυτό που θα δούμε από αυτό που ζει κάποιος σε μια «κανονική» συναυλία σας; Τι προσέθεσε η σκηνοθετική ματιά του Χρήστου Σαρρή; Εννοείται πως η ενέργεια του κόσμου είναι κάτι που δε μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Μπορούμε να πούμε πως στην αρχή ήμασταν αρκετά επιφυλακτικοί, ως αρνητικοί για τη συμμετοχή μας. Απ’ την άλλη, όμως, ήταν μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες να ζεστάνουμε τα όργανα μας, τις καρδιές μας, αλλά και τις καρδιές των ανθρώπων που γουστάρουν να μας ακούνε. Το είχαμε το ίδιο ανάγκη εμείς, όσο κι ο κόσμος. Κι όταν, πλέον, φτάσαμε στο χώρο του WE και αντικρίσαμε αυτό το απόκοσμο, μίνιμαλ σκηνικό, αντιληφθήκαμε πως μοιραζόμαστε αντίστοιχη αισθητική με την ομάδα του Χρήστου, μπήκαμε αμέσως στον ψυχεδελικό τους κόσμο και παίξαμε παρέα.

Παίζετε μια μουσική που είναι προορισμένη να βιώνεται μαζί με άλλο κόσμο. Αλήθεια, πώς πιστεύετε ότι θα τη βιώσει τώρα ο κόσμος, απολαμβάνοντάς την από...τον καναπέ του; Μια πολύ ωραία ιδέα, θα ήταν να μπορούσαμε κι εμείς αντίστοιχα να βλέπουμε και να ακούμε τις αντιδράσεις του κοινού, σε κάποια ειδική πλατφόρμα, την ώρα της προβολής. Ίσως να θύμιζε περισσότερο μια πραγματική συναυλία. Ήδη έχουμε λάβει σχόλια φίλων που σχεδιάζουν να το δουν παρέα και να χορέψουν στο σαλόνι τους. Από εκεί και πέρα κι εμείς είμαστε πολύ περίεργοι να το ζήσουμε. Άλλωστε, δεν έχουμε καθόλου εμπειρία πάνω σ' αυτό. Όπως και να 'χει, είμαστε άνθρωποι των ζωντανών εμφανίσεων, και ευχόμαστε να τελειώσει σύντομα όλο αυτό, να αγκαλιαστούμε, να χορέψουμε και να μη χρειαστεί να ψάξουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις.

Σε έναν ιδανικό κόσμο, πώς φαντάζεστε την πρώτη συναυλία σας μετά από όλο αυτό; Σίγουρα μας έχει λείψει περισσότερο απ’ όλα ένα υπαίθριο φεστιβάλ, κάπου στη φύση. Το ιδανικό line-up θα περιελάμβανε αδελφικά συγκροτήματα όπως: The Halay Lampa, V.I.C, Baildsa, Largo, Transidelia, M.A.t.E, Babel Trio, Balothizer, Βουκολική Διαταραχή, Kandinelia, Elektrobalkana, Puta Volcano, Vodka Juniors, Underwater Chess, Alcalica, Banda Entopica, The Coconaut Rockers, Mode Plagal, Radio Sol, Muchatrela, Αγία Φανφάρα, Planet of Zeus και πολλούς πολλούς άλλους, διάρκειας τουλάχιστον 800 ημερών.

Τέλος, «την επόμενη μέρα», τι πιστεύετε πως θα έχει μάθει και θα κρατήσει η ζωντανή μουσική (αλλά και η μουσική βιομηχανία, γενικότερα) από όλο αυτό; Θέλουμε να δούμε μία ρεαλιστική αντίληψη για την τέχνη στη χώρα μας. Ελπίζουμε η ελληνική κοινωνία να αγκαλιάσει ουσιαστικά την τέχνη και τον πολιτισμό. Η περίοδος της πανδημίας μας έχει φέρει αντιμέτωπους με καθημερινά προβλήματα που λόγω των ρυθμών της προ-covid ζωής δεν αντιλαμβανόμασταν. Δεν θέλουμε να ξαναδούμε ανασφαλείς και ανασφάλιστους καλλιτέχνες. Η κρίση που διανύουμε έχει αποδυναμώσει πολλούς από μας. Ο καλλιτέχνης, που αφιερώνει τη ζωή του προσφέροντας έργο, το οποίο μπορεί να μην ανταποκρίνεται εμπορικά, δε νοείται να μένει στο περιθώριο και να εγκαταλείπει την τέχνη του κάνοντας κάτι άλλο για να βιοποριστεί. Πρέπει να δίνεται κίνητρο στους ανθρώπους αυτούς, να συνεχίζουν να μένουν στον κόσμο της τέχνης, πατώντας γερά στα πόδια τους. Σίγουρα όλοι, εν τέλει, κερδίζουμε μέσα από αυτό, μιας και ο πολιτισμός αντικατοπτρίζει το πρόσωπο μιας κοινωνίας.

Η εμφάνιση των Θραξ Πανκc στο WE στο πλαίσιο του Stages A/Live, σε επιμέλεια του Χρήστου Σαρρή, θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 7/3 στις 21:00 στο επίσημο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube.