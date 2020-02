Ζούμε στο Σωτήριον Έτος 2020 και σχεδόν όλα γύρω μας, στο ανθρώπινο χωριό που λέγεται Γη, έχουν πεντακάθαρο στόχο την αφαίρεση της σεροτονίνης μας, με κάθε τρόπο. Ουσιαστικά ο τίτλος είναι –αν θες– ένα μήνυμα προτροπής για τον επανασυντονισμό μας στη φάση του awakening.Πάντα, από την αρχή σχεδόν της δημιουργίας των Fundracar, πειραματιζόμασταν με τον ήχο μας και τις προσμίξεις διαφόρων ειδών μουσικής σε ένα τραγούδι, άλλες φορές κατά λάθος και άλλες επίτηδες, γνωρίζοντας το ρίσκο. Αυτή ήταν η ανάγκη μας για δημιουργία, το να παράγουμε δηλαδή κάτι καινούργιο, και όχι η ασφαλής επιλογή της αντιγραφής κάποιου στυλ ή μουσικού ρεύματος. Γι' αυτό και το Αlpha Frequency έχει μέσα όλες τις ροκ φόρμες που γουστάρουμε, με κάτι από Fundracar.Με όλους όσους ανέφερες μας συνδέουν σχέσεις φιλίας και αγάπης, πρώτα στον πραγματικό κόσμο και μετά σε αυτόν της μουσικής, του «ποιος είναι τι». Πρώτα γνωριστήκαμε, δηλαδή, και μετά συνεργαστήκαμε. Mε Zoro & Buzz έχουμε ξανασυνεργαστεί και γνωριζόμαστε χρόνια. Ήμασταν εκεί από τα πρώτα τους λάιβ και είδαμε όλη την τεράστια εξέλιξή, που, όπως δείχνει, δεν έχει ταβάνι. Ενίοτε ανταλλάζουμε ιδέες, βρισκόμαστε κι αράζουμε και κάπως έτσι είπαμε να κάνουμε κι ένα κομμάτι κόντρα στο στυλ τους και στα χωράφια τους: το χιπ χοπ. Έτσι έγινε το “Είμαστε Ακατάλληλοι”, με απώτερο σκοπό να προκαλούμε το αντίστοιχο μακελειό στα live. Αυτό είναι κάτι που κάνουμε με όλες μας τις συμμετοχές, το να «τραβάμε» δηλαδή τον καλεσμένο σε κάτι καινούριο, έξω από τα νερά του.To “Σε 6 Μέρες”, με τη συμμετοχή του Μπάμπη των Planet Οf Zeus, είναι ό,τι πιο πειραματικό έχουμε κάνει ποτέ. Όταν μιλήσαμε και τον ρώτησα αν γουστάρει, μου απάντησε «Μην το βγάλεις, αν δεν συμμετάσχω». Έτσι κι έγινε. Όσο για τον master Argy, μιλάμε μαζί για πράγματα που δεν φαίνονται με τα μάτια και τις απλές αισθήσεις· και το ενδιαφέρον μας αυτό αποτυπώθηκε στo “I Took Too Much”. Και εμείς κι αυτοί γουστάραμε κάθε λεπτό της διαδικασίας της ηχογράφησης. Τους ευχαριστούμε και τους σεβόμαστε ακόμη περισσότερο για το ρίσκο που πήραν, να κάνουν κάτι εκτός της φάσης τους. Πολλοί, ξέρεις ...φοβούνται!Αυτή είναι λοιπόν η ουσία του Alpha Frequency. Ένα diss στην πραγματικότητα και σε όλη αυτήν την παράνοια και παθογένεια που ζούμε σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Το μοντέλο του ακραίου καπιταλισμού είναι πλέον ο εχθρός της ίδιας της ζωής και γεννάει τέρατα. Η απληστία, σε συνδυασμό με τον υλισμό, έχει αποτέλεσμα την ξεφτίλα που δεχόμαστε να βλέπουμε. Πρέπει –όπως είπα και πριν– να επανασυντονιστούμε σε συχνότητα στην οποία δεν θα χωράει η στυγνή προσήλωση στο χρήμα και στη δύναμη.Η αληθινή επανάσταση έρχεται από μέσα μας, όπως άλλωστε έχουν πει όσοι έφτασαν βαθιά. Σκεφτείτε μια πιθανή εισβολή εξωγήινων, τη μετάδοση κάποιου ιού (όπως παίζει τώρα) ή την εμφάνιση ενός μεσσία ή τυράννου. Το κόλπο θα άλλαζε ολοσχερώς. Η αξία των χρημάτων είναι πάντα ονομαστική, αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Θεωρώ πως είμαστε στην αρχή μιας τεράστιας αλλαγής, στην πόρτα της νέας εποχής. Και από μας και μόνο εξαρτάται το πώς θα είναι: Για όλους ή για τους λίγους.Περιμένουμε τους νέους και όλους τους παλιούς μας φίλους, μαζί με τον σκληρό πυρήνα μας στο pit, όλοι μαζί να κάνουμε κόλαση από το πρώτο λεπτό. Θα παίξουμε σχεδόν τα πάντα και όλοι ξέρουν ότι τα λάιβ μας είναι πλούσια σε συγκινήσεις, στιγμιότυπα κι εκπλήξεις.Σκοπός μας είναι αυτήν τη φορά να κόψουμε αριθμημένα βινύλια, που θα πουληθούν για το fund του επόμενου άλμπουμ. Θα είναι και η πρώτη φορά, καθώς πάντα δίναμε τη μουσική μας δωρεάν από το ίντερνετ.Περνάμε διάφορες φάσεις και κάθε μία από αυτές έχει κέρδος και κόστος. Το ίντερνετ, για παράδειγμα, αρχικά έφερε την αλλαγή και μετά ακολούθησαν όλα σαν ντόμινο. Εταιρείες και μπάντες έχασαν χρήματα, αλλά κάποιοι ακόμη είναι στην ελίτ και κολυμπάνε στο χρυσάφι. Κάθε αλλαγή που δίνει πρόσβαση και δικαιώματα σε περισσότερο κόσμο ξενίζει και φοβίζει. Μια δεύτερη επανάσταση, ανάλογη με αυτήν του ίντερνετ στον ψηφιακό κόσμο, είναι η ευκολία παραγωγής μουσικής από τον οποιοδήποτε, ταλαντούχο και μη, πολλές φορές με ποιότητα αντίστοιχη των μεγάλων στούντιο. Όλο αυτό άλλαξε το παιχνίδι δημιουργώντας νέους όρους και νέα είδη μουσικής, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν είναι κτήμα κανενός. Εμάς αυτό μας αρέσει.Ο αριθμός των φεστιβάλ ανεβαίνει στην Ελλάδα και αυτό είναι καλό για όλους, αρκεί να τηρούνται τα στοιχειώδη. Τα περισσότερα γίνονται καλύτερα χρόνο με το χρόνο και αυτό φαίνεται από τα ονόματα που μας επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι. Χρειαζόμαστε όμως ονόματα του τώρα και όχι αρχαίες μπάντες-δεινοσαύρους για αρπαχτές, ή έστω ένα μιξ των δύο! Υπάρχουν κι αυτά τα φεστιβάλ που αγαπάμε ιδιαίτερα, καθώς φτιάχτηκαν από μια ιδέα και μια παρέα φίλων και σιγά-σιγά φτάσανε σε υψηλά επίπεδα, όπως το Los Almiros στον Αλμυρό Βόλου ή αυτό των Cretan Gunners στα Χανιά.Οι Fundracar ακόμη το ίδιο λέμε και πρεσβεύουμε. Ο ήχος δεν έχει τόση σημασία. Απλά αυτή την περίοδο είμαστε θυμωμένοι. Σας περιμένουμε όλους στο Gagarin. We come in peace, we live in pieces.* Οι Fundracar εμφανίζονται ζωντανά στο Gagarin την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου. Για όλες τις πληροφορίες, για τις επόμενες συναυλίες τους σε Βόλο (6/3), Καστοριά (12/3), Θεσσαλονίκη (13/3 + 14/3) και για την αγορά των σχετικών εισιτηρίων, πατήστε εδώ