Gillian McAllister: Μια αγνοούμενη ακόμα, σε λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή

Η Gillian McAllister γεννήθηκε το 1965 ατην Αγγλία, στο Sutton Coldfield, προάστειο του Μπέρμιγχαμ. Είναι η συγγραφέας οκτώ μυθιστορημάτων που έχουν μπει στις λίστες των μπεστ σέλερ των Sunday Times και New York Times. Τα βιβλία της περιλαμβάνονται στις επιλογές της λέσχης ανάγνωσης της Reese Witherspoon, της λέσχης ανάγνωσης Richard and Judy και της λέσχη ανάγνωσης του Radio 2. Το μυθιστόρημά της Λάθος μέρος, λάθος στιγμή ήταν υποψήφιο για το βραβείο Theakston Old Peculier 2023 και αναμένεται να μεταφερθεί στον κινηματογράφο από τη Sony Pictures. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες.

Στα ελληνικά κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά της Λάθος μέρος, λάθος στιγμή (2023) και Μια αγνοούμενη ακόμα (2024) από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Άλλα έργα της: Everything But The Truth (2017), Anything You Do Say (2017), No Further Questions (2018), The Evidence Against You (2019), How To Disappear (2020), That Night (2021).

Στο Λάθος μέρος, λάθος στιγμή, η Αγγλίδα συγγραφέας θέτει βασικά το εξής ερώτημα: Πώς μπορείς να σταματήσεις έναν φόνο που έχει ήδη γίνει; Λίβερπουλ, τέλη Οκτώβρη, περασμένα μεσάνυχτα και η κεντρική ηρωίδα περιμένει ξάγρυπνη τον δεκαοκτάχρονο γιο της. Έχει αργήσει. Κοιτάζοντας από το παράθυρο, τον βλέπει να πλησιάζει. Όμως συνειδητοποιεί ότι δεν είναι μόνος: πλησιάζει έναν άντρα, κι είναι οπλισμένος.

Δεν το πιστεύει: ο αστείος, χαρούμενος έφηβος γιος της σκοτώνει έναν άγνωστο, μπροστά στα μάτια της, στον δρόμο έξω από το σπίτι της. Δεν ξέρει ποιο. Δεν ξέρει γιατί.

Εκείνη τη νύχτα αποκοιμιέται απελπισμένη.

Ώσπου ξυπνά…

…και είναι χθες.

…και είναι προχθές.

Κάθε πρωί ξυπνά μια μέρα πριν, άλλη μια μέρα πριν τον φόνο. Με άλλη μια ευκαιρία να τον σταματήσει. Κάπου στο παρελθόν βρίσκεται μια απάντηση. Το έναυσμα αυτού του εγκλήματος – κι η μόνη της επιλογή είναι να το βρει.

Στο Μια αγνοούμενη ακόμα, η εικοσιδυάχρονη Ολίβια αγνοείται. Το τελευταίο πράγμα που ξέρουμε για εκείνη είναι ότι μπήκε σε ένα αδιέξοδο σοκάκι. Από το οποίο δεν ξαναβγήκε ποτέ. Η Τζούλια, η αρχιεπιθεωρήτρια που αναλαμβάνει τη σχετική έρευνα, νομίζει ότι ξέρει τι να περιμένει: Μια απελπισμένη οικογένεια, τον χρόνο να μετράει αντίστροφα και ατέλειωτες ώρες μακριά από τον σύζυγο και την κόρη της. Όμως δεν έχει ιδέα πόσο προσωπική θα γίνει η υπόθεση, επειδή υπάρχει κάποιος που γνωρίζει ένα μυστικό που απειλεί την ασφάλεια της οικογένειάς της. Όπως μαθαίνουμε στην πορεία της αφήγησης, η Τζούλια δεν πρέπει να ανακαλύψει τι συνέβη στην Ολίβια, αν δεν θέλει να διακινδυνεύσει η οικογένειά της. Το χειρότερο: Θα πρέπει να φορτώσει την εξαφάνισή της σε κάποιον άλλον.

Τι σας ενέπνευσε να γράψετε το Μια αγνοούμενη ακόμα και πώς δημιουργήσατε τον χαρακτήρα σας Τζούλια;

Ένας από τους λόγους που ήθελα να γράψω αυτό το μυθιστόρημα ήταν επειδή μίλησα με έναν αστυνομικό που μου είπε πολύ ειλικρινά για την εμπειρία των αστυνομικών με τραύματα. Επιπλέον, η Τζούλια εξαναγκάζεται στη διαφθορά, η οποία της προκαλεί τεράστιο άγχος, αναγκασμένη να επιλέξει μεταξύ της δουλειάς της και του παιδιού της. Έβλεπα κάποια βρετανική τηλεόραση για διεφθαρμένους αστυνομικούς που δωροδοκούν, χρηματίζονται και είναι κακοί. Και ξαφνικά άρχισα να σκέφτομαι: τι θα έκανε έναν καλό άνθρωπο να πάρει μια δωροδοκία; Λοιπόν, αν κάποιος είχε κάτι να κρύψει.

Η μεγαλύτερη απειλή για την Ολίβια, το κορίτσι που αγνοείται, είναι ένας άγνωστος άντρας. Δεν έχει απαραίτητα μαχαίρι ή όπλο, αλλά γνωρίζει ένα επικίνδυνο μυστικό, το οποίο η επιθεωρήτρια Τζούλια είναι καλύτερα να μην ξέρει. Νομίζω ότι σας αρέσει να υποβάλετε τους χαρακτήρες σου σε δύσκολες καταστάσεις και διλήμματα, έτσι δεν είναι;

Ω ναι, απολύτως. Νομίζω ότι τα ηθικά διλήμματα περιλαμβάνουν εγγενώς διακυβεύματα και βάζουν τον αναγνώστη στη θέση «Λοιπόν, τι θα έκανα;»

Χρειάστηκε να κάνετε κάποια έρευνα για να γράψετε το μυθιστόρημα και αν ναι, σας εξέπληξε κάτι ιδιαίτερα;

Έκανα έρευνα για την αστυνομία ενώ έγραφα το Λάθος μέρος, λάθος στιγμή και ενδιαφέρθηκα τόσο πολύ για την ψυχή του αστυνομικού που ήθελα να το εξερευνήσω σε ένα άλλο μυθιστόρημα. Ήθελα να γράψω ένα πραγματικά διαδικαστικό αστυνομικό μυθιστόρημα όπου διακυβεύεται κάτι προσωπικό για τον/την αστυνομικό.

Ποια ήταν η έμπνευσή σας για το Λάθος μέρος, λάθος στιγμή, ένα από τα αγαπημένα μου μυθιστορήματά σας;

Η έμπνευση προήλθε από την επιθυμία να αφηγηθώ μια ιστορία με λούπες στη μηχανή του χρόνου, αλλά ήθελα μια διαφορετική περιστροφή σε αυτήν. Μου πήρε πολύ χρόνο για να λύσω, ήθελα να αφηγηθώ την ιστορία ανάποδα, και αυτό άλλαξε τα πάντα.

Ο τίτλος αναφέρεται στο περίφημο τραγούδι του Dr. John;

Χα! Όχι, δεν είναι από αυτό! Αλλά υπέροχη παρατήρηση!

Στο επίκεντρο του Λάθος μέρος, λάθος στιγμή βρίσκεται η σχέση μεταξύ μητέρας και γιου. Τι σας έκανε να το επιλέξετε ως κεντρική σχέση για την ιστορία σας; Αυτό το είδος δεσμού απλώς αυξάνει φυσικά την ένταση;

Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση - ευχαριστώ! Νομίζω ότι η ηθική μπορεί πράγματι να γίνει πολύ θολή στη γονεϊκότητα, επειδή το προστατευτικό ένστικτο είναι τόσο τεράστιο. Επιπλέον, η εμβάθυνση στην εικοσαετή σχέση μεταξύ μητέρας και γιου, από την ενηλικίωση, στην παιδική ηλικία, στην νηπιακή ηλικία, ήταν το τέλειο είδος υλικού που μου αρέσει να γράφω.

Ας μιλήσουμε για το θέμα της μητρότητας, που είναι κεντρικό στα βιβλία σας. Το βλέπετε ως μείζον ζήτημα στις σύγχρονες κοινωνίες και, αν ναι, με ποιους τρόπους;

Νομίζω ότι η σχέση γονέα/παιδιού είναι μοναδικά ενδιαφέρουσα γιατί είναι μια από τις μοναδικές σχέσεις (ίσως η μοναδική;) όπου ένα άτομο θα πέθαινε χωρίς να το σκεφτεί και πρόθυμα για ένα άλλο. Ως εκ τούτου, το διακύβευμα είναι μεγάλο και η συμπεριφορά μπορεί να είναι παράλογη, κάτι που και τα δύο δημιουργούν ενδιαφέρουσες πλοκές, νομίζω. Σε προσωπικό επίπεδο, επίσης, νομίζω ότι χρησιμοποίησα πιθανώς το θέμα για να διερευνήσω αν ήθελα η ίδια παιδιά.

Είχατε στο μυαλό σας να γράψετε θρίλερ του τύπου «Ρωσική κούκλα» (σημ: μυθιστορήματα όπου η υπόθεση ξετυλίγεται σε επάλληλες στρώσεις αφηγήσεων); Έχετε εμπνευστεί από το Groundhog Day (βιβλίο και ταινία) ή την ταινία Νεκρή Ζώνη (The Dead Zone) του David Cronenberg;

Ναι, απολύτως σε όλα αυτά, αλλά έπρεπε επίσης να διαφοροποιηθώ από αυτά, εξ ου και η αντίστροφη πλοκή.

Προτιμάτε τα αστυνομικά θρίλερ ή τα μυθιστορήματα μυστηρίου; Ποια είναι τα πιο συναρπαστικά στοιχεία για καθένα από αυτά τα δύο υποείδη;

Νομίζω ότι τα θρίλερ έχουν να κάνουν με στοιχήματα και μου αρέσει να γράφω για ανθρώπους σε καταστάσεις όπου έχουν τα πάντα να χάσουν ή όπου οι εντάσεις είναι ήδη υψηλές. Δεν ξέρω αν με ενδιαφέρει ακριβώς το έγκλημα, ακόμη περισσότερο τι συμβαίνει σε σχέσεις υπό πίεση, και το έγκλημα είναι ένα καλό μέσο για να το κάνω αυτό. Δύο συγγραφέας που κάνουν και τα δύο με την ίδια επιτυχία είναι η Lisa Jewell και η Lucy Clarke, τα βιβλία των οποίων λατρεύω.

Μπορείτε να σταματήσετε έναν φόνο αφού έχει ήδη συμβεί;

Θα πρέπει να διαβάσετε για να μάθετε!

Ποιο βιβλίο έχετε αυτή τη στιγμή στο κομοδίνο σας;

Το τελευταίο της Lisa Jewell - "Don't Let Him In", είναι πραγματικά εκπληκτικό.

Με τι ασχολείστε αυτή τη στιγμή;

Μόλις παρέδωσα ένα βιβλίο για μια απαγωγή και λύτρα και σε δύο εβδομάδες θα κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το τελευταίο μου θρίλερ με τίτλο Famous Last Words.

Gillian McAllister, Λάθος μέρος, λάθος στιγμή

Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2023

Μετάφραση: Μαρία-Νεφέλη Ταμία

σελ: 418

Gillian McAllister, Μια Αγνοούμενη Ακόμα

Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2023

Μετάφραση: Μαρία-Νεφέλη Ταμία

σελ: 440