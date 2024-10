Dave Grohl - «Συλλέκτης Στιγμών»: Ξεφυλλίζοντας το ημερολόγιο ενός θρυλικού rockstar

«Αποκλείεται να μου φανεί ποτέ "φυσιολογικό" το ότι συμμετέχω σε κάτι τόσο ονειρεμένο. Ζω μονίμως με την εντύπωση ότι παρακολουθώ τη ζωή μου από ψηλά, ότι βλέπω τις φαντασιώσεις κάποιου άλλου να πραγματοποιούνται μπροστά στα μάτια μου, όμως είναι οι δικές μου. Όταν αναλογίζομαι κάτι τέτοιες στιγμές, υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι ίσως είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου, επειδή ζω τη μία περιπέτεια μετά την άλλη».

Το χωρίο αυτό αποτελεί τον άψογο συνοψισμό της ιστορίας ενός από τους πιο πετυχημένους και ενδεχομένως «τελευταίους» rockstar της εποχής που το rock n' roll πραγματοποιούσε τις εξολοθρευτικές του επελάσεις παγκοσμίως. O Dave Grohl είναι πια γνωστός σε όλους ως ο ιδρυτής, frontman και τραγουδοποιός των Foo Fighters, ενός συγκροτήματος με ξεχωριστή ταυτότητα και κοινό σε όλο τον πλανήτη εδώ και δεκαετίες. Φυσικά, είναι επίσης ο πιο γνωστός drummer που πέρασε από τους Nirvana, καθώς ή ενταξή του συνέπεσε και «συνέβαλε» στην εκρηκτική διάδοση του Nevermind, ενός album που άλλαξε για πάντα τον ρου της ιστορίας. Ωστόσο, η επιτυχία δεν περιλαμβάνει μόνο βραβεία, ομιλίες, εμφανίσεις στην τηλεόραση, επιταγές και sold out συναυλίες, αν και όλα αυτά συνεχίζουν να είναι μέρος της καθημερινότητας του Grohl. Για να φτάσει κανείς να ζει από το rock n' roll, σημαίνει πως έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου, λοιπόν, συνδιαλέγονται η αγγελική και η διαβολική πλευρά του rock n roll, για να καταλήξουν στο ότι η μουσική είναι δώρο και κινητήριος δύναμη για εσωτερική και εξωτερική αναζήτηση. Από τη μία, υπάρχει η κόπωση, η ανασφάλεια, η κατάχρηση και ο αγώνας της βιοπάλης. Από την άλλη, όμως υπάρχει η περιπέτεια, το πάθος, η δύναμη της ομάδας και η επίτευξη των ονείρων. Όλα αυτά συνυπάρχουν στο κείμενο, μαζί με πολύ χιούμορ και ψυχική ανασκαφή.

Από τα πρώτα μαθήματα κιθάρας που δεν έπιασαν τόπο, τα «αποτυχημένα» τζαμαρίσματα με γνωστούς τοπικούς αμερικάνους jazz μουσικούς μέχρι τα undergound punk συγκροτήματα της Virginia. Από τη στιγμή που έγινε ντράμμερ στα εφηβικά του είδωλα, τους Scream, αντικαθιστώντας έναν από τους ντράμμερ που τον ενέπνευσαν, η απροσδιόριστη επιθυμία του διακεκριμένου μουσικού για τον δρόμο, τα ευτράπελα που συμβαίνουν σε ένα βαν πέντε ατόμων που κάνουν αυτό που αγαπούν και ζώντας διαρκώς με λίγες απολαβές, υπήρξαν μεγάλα σχολεία για τον ίδιο στο μονοπάτι της ζωής. Όταν είσαι έφηβος και βλέπεις σιγά σιγά τη ζωή σου να αλλάζει μέσα από τον κόσμο της μουσικής, το άγνωστο λειτουργεί τόσο λυτρωτικά, που λίγο να κλείσεις τα μάτια σου και να αφουγκραστείς τη στιγμή, νιώθεις αήττητος, ακόμα και αν οι ματαιώσεις εμφανίζονται η μία μετά την άλλη. Έτσι, περιοδεύοντας σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο και διανύοντας πολλά χιλιόμετρα, ειδικά στα σκοτεινά σοκάκια της punk σκηνής της Ευρώπης, με αγαπημένο προορισμό το Amsterdam, ο Grohl έμαθε από νωρίς τις κακοτοπιές και ότι τίποτα στη ζωή δε χαρίζεται απλόχερα, χωρίς δουλειά και επιμονή.

Πολλές ήταν οι φορές που χρειάστηκε να πάρει σημαντικές αποφάσεις ανάμεσα σε δύσκολα διλήμματα, όπως στο κομβικό σημείο που έπρεπε να αποχωρήσει από τους αγαπημένους του Scream, για να ενωθεί με τον Kurt Cobain και τον Krist Novoselic που τον ζητούσαν στους Nirvana. Η σταδιακή αναβάθμιση από άγνωστος μουσικός στο πάνθεον των charts ως ο ντράμμερ που έφερε καινούρια ενέργεια στους Nirvana, φάνταζε ένα εξωπραγματικό και ενίοτε τρομακτικό κατόρθωμα. Επιπλέον, ήταν πολλές φορές που πάνω στη ζάλη της επιτυχίας και του ενθουσιασμού, δυστυχείς συγκυρίες τον έκαναν να πέφτει στο κενό, να βυθίζεται στο σκοτάδι και να αναδύεται κερδισμένος, όπως ήταν οι απώλειες αγαπημένων προσώπων (μεταξύ άλλων και του Kurt Cobain), οι κακές συνθήκες στις περιοδείες και τα συμβόλαια με εταιρείες που δεν ήταν εν τέλει τόσο σεβαστικά. Φυσικά, όλα αυτά υπήρξαν μέρος του ωστικού κύματος που δημιουργήθηκε με την έλευση των Nirvana και ειδικά με την κυκλοφορία του Nevermind, που μετέτρεψε μια «περιθωριακή» μπάντα από το Seattle στο απόλυτο σχήμα του πλανήτη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ανάμεσα στις περιπλανήσεις σε αυτό το γοητευτικό σύμπαν, παρευλάνουν διάφορα ονόματα όπως οι Queens of the Stone Age, οι Them Crooked Vultures, οι Beatles, οι Rush, οι Kiss, οι Led Zeppelin, οι ACD/C, οι, Black Flag, οι Stooges, οι MC5, o David Bowie, οι Pixies, οι B52s, οι Pantera, οι Νine Νnch Νails, ο Little Richard, o Elton John, o Rick Astley, οι Earth, Wind and Fire, οι Motörhead, η Βonnie Raitt, η Joan Jett, o Neil Young κτλ.

Πέραν αυτών, δε θα μπορούσε να λείπει από όλη αυτήν την πορεία η σχέση του με τον εαυτό του, τους γονείς του, τη σύζυγο και τα παιδιά του. Η μητρική στήριξη ήταν ανέκαθεν μεγάλο στήριγμα για τον ίδιο και τον ώθησε στην ανακάλυψη του εαυτού και της ζωής του, τον απέτρεπε από οποιοδήποτε στραβοπάτημα αλλά του χάριζε και δύναμη σε κάθε πισωγύρισμα. Σε αντίθεση, η πατρική αδιαφορία τον έκανε να θέλει να δημιουργήσει μια οικογένεια γεμάτη από θαλπωρή και κατανόηση καταλήγοντας στο σημείο να φέρνει στη ζωή με τη γυναίκα του τρεις κόρες που τον έκαναν να αναθεωρήσει παντοτινά την έννοια της αγάπης. Βέβαια, συνεχής είναι η αναφορά και διάχυτη η εκτίμηση του Grohl προς τους συνταξιδιώτες μουσικούς που τον συντρόφευσαν ή τον συντροφεύουν, από τα άτομα που του έδειξαν νέα μουσική στα νιάτα του έως τα μέλη των συγκροτημάτων, στα οποία συμμετείχε και προφανώς στην άλλη του οικογένεια, τους Foo Fighters. Η επιλογή του ρίσκου ήταν πάντα μια αρένα, στην οποία ο Grohl ήθελε να λαμβάνει μέρος και δεν τον ένοιαζε αν θα χάσει. Ακόμα και όταν κάποιος ρισκάρει και χάνει, βγαίνει κερδισμένος. Εν κατακλείδι, αυτό το κείμενο είναι το ημερολόγιο ενός ανθρώπου που βλέπει τον εαυτό του να αλλάζει και παράλληλα συνειδητοποιεί ότι είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης αλλά αυτό δεν τον αποτρέπει από το να συνεισφέρει το δικό του πετραδάκι στον ατέρμονο κύκλος της ζωής, με τον τρόπο που ο ίδιος νιώθει εναρμονισμένος, υγιής και χαρούμενος.

DAVE GROHL

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΤΙΓΜΩΝ

Μια ροκ ιστορία ζωής από τους Nirvana

στους Foo Fighters

και ακόμα πιο μακριά…

Ο Dave Grohl είναι μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης και σκηνοθέτης. Ήταν ο ντράμερ των Nirvana και αργότερα ο ιδρυτής των Foo Fighters, στους οποίους συνεχίζει να τραγουδάει, να παίζει κιθάρα και να γράφει τα περισσότερα τραγούδια.

Eίναι μέλος του Rock & Roll Hall of Fame τόσο με τους Nirvana όσο και με τους Foo Fighters και έχει κερδίσει 16 Grammy και 2 Emmy ως σκηνοθέτης.

Το βιβλίο "Συλλέκτης Στιγμών" ήταν #1 στη λίστα των best seller των New York Times, ενώ το περιοδικό Variety και η εφημερίδα ΝΜΕ το ανάδειξαν ως ένα από τα καλύτερα μουσικά βιβλία της χρονιάς. Οι πωλήσεις του παγκοσμίως ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια.

Πρωτότυπος τίτλος : THE STORYTELLER : Tales of Life and Music

Μετάφραση : Πάνος Τομαράς

Σελίδες 376

Εκδότης: Οξύ

