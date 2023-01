Με το που πιάσαμε στα χέρια μας το βιβλίο, σκεφτήκαμε: ένα graphic novel με ήρωα τον David Bowie· πώς θα φανεί άραγε σε κάποιον που είναι και μουσικός και comic artist; Το μυαλό μας πήγε αμέσως στον Παναγιώτη Πανταζή (aka Pan Pan), ο οποίος πέρα από Φαντασμαγορίες, δημιουργεί και κόμικς, οπότε του δώσαμε μια πένα και του ζητήσαμε να μας γράψει δυο λόγια για την graphic novel βιογραφία με τον (αν μη τι άλλο) φαντασμαγορικό τίτλο Bowie: Αστρόσκονη, ακτινοπίστολα & ονειροπόληση στην εποχή του φεγγαριού, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Οξύ και το Avopolis.

Το Bowie: Αστρόσκονη, ακτινοπίστολα & ονειροπόληση στην εποχή του φεγγαριού είναι αυτό που βλέπεις με το που το ξεφυλλίσεις. Αλλεπάλληλες εκρήξεις χρώματος, σχέδια που φτάνουν ως το όριο της σελίδας, πάνελ που δεν ακολουθούν τον τυπικό κάναβο που θα συναντήσει κανείς στα περισσότερα κόμικς. Κάπως δηλαδή σαν αυτό που ήταν ο ίδιος ο Bowie.

Βρισκόμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε ένα μέρος της πορείας των διαρκών επανεφευρέσεων της ύπαρξης του David Jones, μιας προσπάθειας που το σύμπαν μας παρακαλούθησε για 69 χρόνια. Κι αν το κύριο κέλυφος για όλες τις μεταλλάξεις ήταν ο David Bowie, οι περσόνες που τον συνέθεσαν ήταν αυτά τα αμέτρητα κατακερματισμένα κομμάτια που θα μας πάρει χρόνια και απόσταση για να συλλάβουμε την μεγαλύτερη εικόνα αυτού του μωσαϊκού, και διαρκώς θα βγάζει όλο και περισσότερο νόημα.

Αυτό συμβαίνει και στο κόμικ αυτό: δεν προσπαθεί να βάλει στην σειρά γεγονότα ή να εμβαθύνει σε κάποιο storyline, μόνο παραθέτει highlights από μια εκτυφλωτική ζωή και τα αφήνει να φτιάξουν την μεγαλύτερη εικόνα. Είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα και αν έρθεις να διαβάσεις τι ήταν ο Bowie με όρους που αντιστοιχούν σε μια τυπική ανθρώπινη ζωή, δεν θα βρεις πολλά εδώ. Αυτό δε, τονίζεται με έναν παιχνιδιάρικο τρόπο με διασκορπισμένα στοιχεία, κρυμμένα σε κοινή θέα: οι σελίδες βρίθουν από υπόνοιες πως ο Bowie δεν ήταν ένας σταρ μόνο την Γη μας, αλλά σε όλο το ηλιακό σύστημα.

Αν είσαι κόμικς φαν ίσως δυσκολευτείς να βγάλεις νόημα με το storytelling στην αρχή - κάθε σεκάνς δείχνει να κρατάει μία, δύο σελίδες το πολύ και να αγγίζει επιδερμικά τα γεγονότα, όμως αν δώσεις χρόνο βλέπεις την μεγαλύτερη εικόνα.

Το σχέδιο είναι εντυπωσιακό, είναι το πρώτο πράμα που καταλαβαίνεις με το που γυρίσεις τις σελίδες αυτού του κόμικ. Οι ομοιότητες με τις διασημότητες που συναντώνται καθ΄όλη την διάρκεια κάνουν πολύ εύκολο να ακολουθήσεις την ιστορία ή/και να ενθουσιαστείς με την αναγνώρισή τους: ο Freddie Mercury, o Alice Cooper, o Elton John είναι λίγοι από τους διάσημους φίλους του Bowie που έχουν κάποιο cameo εδώ.

Η ελληνική έκδοση είναι προσεγμένη, το μέγεθος και το χαρτί φτιάχνουν ένα χορταστικό item, και η εκτύπωση αναδεικνύει τα χρώματα όπως ακριβώς πρέπει.

Αν θέλεις να πάρεις μια γεύση του τι ήταν ο Ziggy Stardust, με κέντρο την τελευταία του συναυλία, αυτό το κόμικ θα σε καλύψει και θα σε κάνει να θες κι άλλο Bowie στη ζωή σου.

Παναγιώτης Πανταζής (Pan Pan)

Το graphic novel Bowie: Αστρόσκονη, ακτινοπίστολα & ονειροπόληση στην εποχή του φεγγαριού εξιστορεί την πορεία της καριέρας του David Bowie, από την αφάνεια στη φήμη, καθώς και την ιστορία του Ziggy Stardust, ο οποίος συνοδεύει τον Bowie στη μετ’ εμποδίων πορεία του προς την κορυφή. Αυτή η εικονογραφημένη βιογραφία αφηγείται την ιστορία ενός από τους πιο διάσημους και αγαπημένους μουσικούς όπως ποτέ δεν έχει ξαναγίνει. Με graphic αφηγήσεις του μπεστ-σέλερ καλλιτέχνη των New York Times (και βραβευμένου με βραβευμένος με το Βραβείο Eisner) Mike Allred και του αναγνωρισμένου συγγραφέα Steve Horton. Ο Michael Allred είναι ο καλλιτέχνης πίσω από τόσο κλασικά graphic novels όπως τα Madman, Silver Surfer, Red Rocket 7 και iZombie. Η δουλειά του στον όγδοο τόμο του graphic novel Fables τον έφερε στη λίστα των μπεστ σέλερ εικονογραφημένης φαντασίας των New York Times για δέκα συνεχόμενες εβδομάδες. Υπήρξε επίσης συνδημιουργός ή βασικός συνεργάτης σε έργα όπως το Sandman, το Doom Patrol, το Bug! The Adventures of Forager, το Batman ‘66 και το X-Force.