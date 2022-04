Σε μία Γη που περιστρέφεται αέναα, γεμάτη ανθρώπους που περιστρέφονται (κυρίως) γύρω από τον εαυτό τους αλλά και με τελετουργικές περιστροφές (όπως οι περιστρεφόμενοι δερβίσηδες) που είναι ένα ανεπανάληπτο τριπ, η περιστροφή ενός άλμπουμ πάνω σε ένα πικάπ με σταθερή ταχύτητα 33 1/3 στροφές το λεπτό, είναι μία κίνηση που σημάδεψε την ποπ κουλτούρα.

Η διεθνής σειρά βιβλίων 33 1/3 ζωντανεύει με λόγια όλα αυτά τα σπουδαία άλμπουμ που καθόρισαν τη μουσική του 20ου αιώνα, που έσπρωξαν μπροστά -μερικές φορές ακόμη και «βίαια»- την εξέλιξη της μουσικής και σημάδεψαν τους ακροατές τους προσφέροντας τροφή για σκέψη και πνευματικό περιεχόμενο.

Χωρίς υπερβολή, οι ζωές των ανθρώπων εμπεριέχουν δίσκους και βιβλία που είναι καθοριστικοί παράγοντες για τον τρόπο που μεγάλωσαν, που συνδέθηκαν με άλλους ανθρώπους, που στοχάστηκαν και πορεύτηκαν στη ζωή. Για άλλους μπορεί να είναι οι Beatles ή ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Χατζιδάκις ή ο Bob Dylan ή όλοι αυτοί μαζί που με εμβληματικά άλμπουμ άνοιξαν ένα παράθυρο, άλλαξαν ζωές βοηθώντας μας να δούμε, να καταλάβουμε, να αισθανθούμε και να σκεφτούμε.

Από το τέλος της δεκαετίας του ’50, αρχές της δεκαετίας του ’60 άρχισε να αλλάζει η ταχύτητα και από τις 45 στροφές που είχαν τα σινγκλάκια, περνάμε στις 33 1/3 στροφές και στα άλμπουμ με 5-6 τραγούδια σε κάθε πλευρά. Αυτό δεν ήταν απλώς η αλλαγή ενός format αλλά η καθολική αναβάθμιση της μουσικής. Για πρώτη φορά οι δημιουργοί μπορούσαν να παρουσιάσουν μια συνολικότερη δουλειά, έναν κύκλο τραγουδιών ή ένα concpt άλμπουμ που φανέρωνε πως και οι ίδιοι είναι πολλά περισσότερα από συνθέτες 3λεπτων τραγουδιών για πιτσιρικάδες.

Η σειρά 33 1/3, που σε παγκόσμιο επίπεδο αριθμεί πάνω από 200 εκδόσεις και περιλαμβάνει βιβλία για τους πιο σημαντικούς δίσκους όλων των εποχών και των ειδών, έφτασε και κυκλοφορεί και στην Ελλάδα. Μουσικοί δημοσιογράφοι και κριτικοί έχουν γράψει αυτά τα βιβλία που το καθένα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες αλλά και απόψεις για δίσκους που εύκολα θα βρείτε σε κάθε λίστα με «τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών». Εκτός όμως από τα βιβλία για τους διεθνείς δίσκους, που έχουν μεταφραστεί από γνώστες της μουσικής και προλογίζονται από καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς δημοσιογράφους, εγκαινιάζουμε και την έκδοση βιβλίων που αναφέρονται σε χαρακτηριστικά ελληνικά άλμπουμ και είναι γραμμένα από συγγραφείς και μουσικούς παραγωγούς που έχουν τη γνώση και το μεράκι που απαιτείται γι’ αυτή την πρωτότυπη δουλειά.

Η πρώτη φουρνιά της σειράς 33 1/3 περιλαμβάνει 13 βιβλία και πιο συγκεκριμένα:

Pink Floyd – The piper at the gates of dawn

Bob Dylan – Highway 61 revisited

Beatles – Let It Be

Led Zeppelin – Led Zeppelin IV

Metallica – Metallica

The Beach Boys – Pet Sounds

Pixies – Dolittle

NIN – Pretty Hate Machine

Tom Waits – Swordfishtrombones

Joy Division – Unknown pleasure

Maria Callas – Lyric and coloratura arias

Διονύσης Σαββόπουλος – Βρώμικο ψωμί

Μάνος Χατζιδάκις – Ο μεγάλος ερωτικός

Η σειρά 33 1/3 δεν είναι απλώς μία «στατική» έκδοση κάποιων βιβλίων αλλά ένας διαρκής κύκλος με εκδόσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες, dj set, ραδιοφωνικές εκπομπές, πάρτι και memorabilia που θα συνεχίσει να είναι εν δράσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μετά τα πρώτα 13 βιβλία που κυκλοφορούν τις επόμενες ημέρες από τις εκδόσεις Οξύ και το Avopolis, προγραμματίζεται νέα σειρά βιβλίων που περιλαμβάνουν επίσης εμβληματικά άλμπουμ από μουσικούς και συγκροτήματα όπως:

Lou Reed / Brian Eno / Black Sabbath / Patti Smith / Rolling Stones / Ramones / Velvet Underground / Miles Davis / Elvis Presley / Pearl Jam / Smiths / Sonic Youth / P J Harvey / Nick Cave και πολλούς ακόμη αλλά και ελληνικούς δίσκους του Τσιτσάνη, του Σιδηρόπουλου, της Λένας Πλάτωνος.