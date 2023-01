The To Do List: 5 ταινίες, 5 σειρές, 5 συναυλίες και 5 νέες αφίξεις για τον Ιανουάριο

Ιανουάριος. Διατροφή, γυμναστήριο, εκπτώσεις, resolutions, ανάρρωση από αρρώστιες ή/και κραιπάλες. Κατά τα άλλα, η To Do List μπορεί να γεμίσει και με όλα τα παρακάτω:

5 ταινίες να δείτε

5/1: Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη: Ο υπερ-κατάσκοπος Orson Fortune (Jason Statham) πρέπει να σταματήσει την πώληση μιας νέας θανατηφόρας τεχνολογίας από έναν πολυεκατομμυριούχο (Hugh Grant). Σε συνεργασία με μερικούς από τους καλύτερους μυστικούς πράκτορες (μεταξύ των οποίων η Aubrey Plaza, την οποία καψουρευτήκαμε στο White Lotus), στρατολογεί τον μεγαλύτερο σταρ του Hollywood Danny Francesco (Josh Hartnett)) για να τους βοηθήσει να σώσουν τον κόσμο. Του Guy Ritchie. Πρώτο βουτυρωμένο pop corn του 2023.

12/1: Η Φάλαινα: Ένας καθηγητής αγγλικών που πάσχει από σοβαρή παχυσαρκία (Brendan Frasier), προσπαθεί να συνδεθεί ξανά με την αποξενωμένη κόρη του (Sadie Sink), σε μία τελευταία απόπειρα να εξιλεωθεί. Επιστροφή του Darren Aronofsky στη μεγάλη οθόνη μετά το Μητέρα! του 2017 και ερμηνεία ζωής για τον Brendan Frasier, o οποίος, στο Φεστιβάλ Βενετίας όπου έκανε πρεμιέρα η ταινία, απέσπασε 6λεπτο χειροκρότημα. Ο ηθοποιός, ο οποίος περνούσε καθημερινά 4 ώρες στην καρέκλα του προσθετικού μακιγιάζ πριν κάθε γύρισμα, ενώ εκπαιδεύτηκε και από χορογράφο για να προσαρμόσει την κινησιολογία του, ώστε να πείθει ως άτομο βάρους 270 κιλών, είναι προτεινόμενος και για Χρυσή Σφαίρα.

19/1: Βαβυλώνα: Το νέο φαντασμαγορικό έπος του Damien Chazelle έχει Margot Robbie, έχει Brad Pitt, έχει Jean Smart, έχει (αγνώριστο) Tobey Maguire και μια ολόκληρη στρατιά λαμπερών ηθοποιών, οι οποίοι στήνουν μια «ιστορία υπέρμετρης φιλοδοξίας και εξωφρενικής υπερβολής, για να αφηγηθούν την άνοδο και την πτώση πολλαπλών χαρακτήρων στη διάρκεια μιας περιόδου αχαλίνωτης παρακμής και ακολασίας στις απαρχές του Hollywood». Υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας (κωμωδία/μιούζικαλ), πρώτου αντρικού ρόλου (Diego Calva) και πρώτου γυναικείου ρόλου (Margot Robbie) σε κωμωδία/μιούζικαλ, δεύτερου αντρικού ρόλου (Brad Pitt) και μουσικής.

19/1: Ιερή Αράχνη: Βασισμένο στην πραγματική ιστορία του κατά συρροή ψυχοπαθούς δολοφόνου Saeed Hanaei, που πριν από 20 χρόνια σκόρπισε τον θάνατο στη Μασχάντ, εξοντώνοντας ιερόδουλες (στραγγαλίζοντάς τις με τη μαντήλα τους) προκειμένου να εκπληρώσει «το θεάρεστο καθήκον τού να εξαγνίσει τον κόσμο από τους αμαρτωλούς», το θρίλερ του Ali Abbasi προσθέτει στην ιστορία την παρέμβαση μιας τολμηρής δημοσιογράφου που διακινδυνεύει τη ζωή της για να αποτρέψει τον (κατά πολλούς φανατικούς μουσουλμάνους) «άγιο» ήρωα από το να διαπράξει περισσότερους φόνους. Η Zar Amir-Ebrahimi απέσπασε βραβείο ερμηνείας στις Κάννες, ενώ η ταινία -η οποία προφανώς δεν κυκλοφόρησε ποτέ στο Ιράν- είχε τέσσερις υποψηφιότητες και στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου.

19/1: Πίσω από τις Θημωνιές: Βρισκόμαστε στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, το ημερολόγιο γράφει 2015. Ένας ψαράς και αγρότης πνιγμένος στα χρέη (Στάθης Σταμουλακάτος), αρχίζει να μεταφέρει παράνομα μετανάστες με τη βάρκα του έναντι αδράς αμοιβής. Η γυναίκα του (Ελένη Ουζουνίδου) αρνείται να φιλοξενήσει μετανάστες στην εκκλησία της ενορίας, ενώ η κόρη τους αρχίζει να δουλεύει στα κρυφά σε μπουζουξίδικο, προσπαθώντας να ξεφύγει από το καταπιεστικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Μέχρι που ένα τραγικό γεγονός αλλάζει τις ισορροπίες και φέρνει τους τρεις ήρωες αντιμέτωπους για πρώτη φορά με το κόστος των πράξεών τους. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Ασημίνας Προέδρου έκανε πρεμιέρα στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, από το οποίο έφυγε με έξι βραβεία, ενώ στη συνέχεια απέσπασε Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενης Σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ IFFI της Γκόα.

5 events να πάτε

8/1: Στην επέτειο γέννησης του David Bowie, η Αγορά του ΚΠΙΣΝ υποδέχεται την Heroes tribute band (τη μοναδική tribute band στην Ελλάδα που αποτελείται από διαφορετικούς τραγουδιστές) σε ένα πρόγραμμα όπου όλες οι μουσικές περίοδοι του Bowie θα παρελάσουν χρονολογικά, επιτρέποντας σε κάθε ερμηνευτή να αποτυπώσει ένα σημείο, μια περίοδο από το τεράστιο έργο του θρυλικού μουσικού.

12/1: Η πυρίτιδα του λονδρέζικου noise post punk σχήματος των Crows αναφλέγεται στην μπαρουταποθήκη τη δεύτερη Πέμπτη της νέας χρονιάς. Opening act οι Noise Figures. Διαβάστε τη συνέντευξη που παραχώρησαν οι Crows στο Avopolis εδώ.

14/1: Οι πρωτοπόροι του art punk από το Los Angeles, Savage Republic, επιστρέφουν έπειτα από 7 χρόνια στο «δεύτερο σπίτι τους», όπως οι ίδιοι αποκαλούν, το Αn Club, για να μας παρουσιάσουν τον τελευταίο τους δίσκο METEORA, σε μια βραδιά γεμάτη από «αστείρευτη ενέργεια, θορυβώδες ροκ μελωδίες, ηλεκτρισμένη Industrial ατμόσφαιρα και πολλές εκπλήξεις»

21/1: Αισθηματική Αγωγή Vol.2 στο Gagarin 205, με τους Τα Παιδιά της Παλαιότητας, Melentini, Tango with Lions και Λάμδα.

27/1: Ο Westside Gunn, ο άνθρωπος που άλλαξε τον ήχο στη ραπ σκηνή και έφερε το στυλ των 90s στον 21ο αιώνα, ιδρύοντας την ανεξάρτητη δισκογραφική Griselda, σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Ευρώπη και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εμφανίζεται στο Gagarin 205.

5 σειρές να παρακολουθήσετε

Kaleidoscope: Ένας επιδέξιος κλέφτης και η ομάδα του επιχειρούν να παραβιάσουν ένα φαινομενικά άθραυστο θησαυροφυλάκιο για τη μεγαλύτερη λεία στην ιστορία. Διαθέσιμο ήδη στο Netflix, το Kaleidoscope καλύπτει 25 έτη, με κάθε επεισόδιο να τοποθετεί τον θεατή σε μία διαφορετική χρονική στιγμή του εγκλήματος, πράγμα που βοηθά τη σειρά να διαφημιστεί ως «η πρώτη που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, βλέποντας τα επεισόδια ανακατεμένα». Με τον Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian).

The Last of Us: Σε έναν κόσμο που έχει «στερέψει» από ελπίδα ο Joel (Pedro Pascal) και η 14χρονη Ellie (Bella Ramsey), προσπαθούν να επιβιώσουν σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο, όπου ένας θανατηφόρος μύκητας έχει αφανίσει τη μισή ανθρωπότητα. Το διάσημο video game γίνεται σειρά για λογαριασμό του HBO με σκηνοθέτη τον βραβευμένο με Emmy Craig Mazin (Chernobyl). Πρεμιέρα 15 Ιανουαρίου για την πιο πολυαναμενόμενη (και πιο ακριβή) παραγωγή της νέας σεζόν.

Poker Face: Ο Rian Johnson, σκηνοθέτης του Glass Onion: Στα Μαχαίρια, της ταινίας που είδε όλη η υφήλιος τις ώρες που χώνευε γαλοπούλες, κουραμπιέδες και γαλακτομπούρεκα τα Χριστούγεννα του 2022, σκηνοθετεί για το Peacock του NBC μια σειρά μυστηρίου 10 επεισοδίων με πρωταγωνίστρια την Natasha Lyonne (Russian Doll), στο ρόλο μιας ντεντέκτιβ που περιφέρεται με μια Plymouth από μέρος σε μέρος προσπαθώντας να εξιχνιάσει ένα έγκλημα. Στο all-star cast o Adrien Brody, η Chloë Sevigny, ο Joseph Gordon-Levitt, ο Ron Perlman, ο Nick Nolte, η Ellen Barkin και ο Tim Blake Nelson. Αν μη τι άλλο, φαίνεται fun-to-watch.

Shrinking: Οι δημιουργοί της πιο πολυσυζητημένης κωμωδίας των τελευταίων χρόνων, του Ted Lasso, σκηνοθετούν τον Harrison Ford στο ρόλο ενός ψυχοθεραπευτή που βρίσκεται ο ίδιος σε πένθος, πράγμα που αρχίζει να επηρεάζει τον επαγγελματισμό του και τις συνεδρίες με τους ασθενείς του. Απέναντί του, ο Jason Segel (How I Met Your Mother). 27 Ιανουαρίου στο Apple TV+.

The Rig: Στα ανοικτά της Σκωτίας, στα επικίνδυνα νερά της Βόρειας Θάλασσας, το πλήρωμα μιας πλατφόρμας εξόρυξης πετρελαίου έρχεται αντιμέτωπο με μια μυστηριώδη ομίχλη η οποία αρχίζει να καλύπτει τα πάντα και κόβει κάθε επικοινωνία με την ακτή. Με τον Ser Jorah Mormont του Game of Thrones Iain Glen και άλλους εκλεκτούς σκωτσέζους ηθοποιούς. Πρεμιέρα 6 Ιανουαρίου στο Amazon.

5 μέρη να επισκεφθείτε

To wine bar-restaurant Pharaoh που μόλις άνοιξε στα Εξάρχεια, για μαγειρευτά στον ξυλόφουρνο, 250 ετικέτες κρασιών και εκλεκτική μουσική από βινύλια.

Tο Apoteka, hot spot ήδη από το καλοκαίρι στη Βικτώρια, για dry martini, negroni sbagliato, ψηλοτάβανο αέρα και 80s αισθητική.

Το ολοήμερο στέκι Τιγρέ στα Εξάρχεια.

Τo Ραντάρ στην Ηλιούπολη για μπύρα, ποτό, bar food (πατατόψωμα, τορτίγιες, tacos και άλλα), εκλεκτική μουσική από βινύλιο και τον Άγιο Andrew Weatherall (σε κορνίζα) να φυλάει τα decks.

Το Sole Giaguaro Athens που μόλις εμφανίστηκε στα Άνω Πετράλωνα για ιταλικές και μεσογειακές γεύσεις με την υπογραφή του σεφ Giovanni Scaraggi.