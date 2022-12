The To Do List: 5 ταινίες, 5 σειρές, 5 συναυλίες και 5 νέες αφίξεις για τον Δεκέμβριο

Δεκέμβριος. Χριστουγεννιάτικα δέντρα, τραπεζώματα, σόγια, κουραμπιέδες, μελομακάρονα. Κατά τα άλλα, η To Do List μπορεί να γεμίσει και με όλα τα παρακάτω:

5 ταινίες να δείτε

8/12: Λευκός Θόρυβος: O αγαπημένος των indie kids Noah Baumbach (Frances Ha, Marriage Story) σκηνοθετεί τον Adam Driver και την Greta Gerwig, βασισμένος για πρώτη φορά όχι σε δικό του σενάριο αλλά σε βιβλίο του Don DeLillo. Φυσικά και έχουμε περιέργεια να παρακολουθήσουμε τις περιπέτειες μιας δυσλειτουργικής αμερικανικής οικογένειας που τρέμει τον θάνατο, η οποία αναγκάζεται να αφήσει το σπίτι της όταν ένα ατύχημα σε τρένο γεμίζει θανατηφόρα χημικά απόβλητα όλη την πόλη. Πόσο μάλλον αν όλα αυτά συμβαίνουν με soundtrack LCD Soundsystem. Από 30/12 και στο Netflix.

15/12: Χειροπαλαιστής: Ο Παναγιώτης, ένας χειροπαλαιστής που ζει στην επαρχία, δεν αντέχει άλλο τη νοοτροπία της μικρής κοινωνίας και μετακομίζει στην Αθήνα για να κυνηγήσει τα όνειρά του και να ασχοληθεί πιο επαγγελματικά με το άθλημα της χειροπάλης. Εκεί, οι επιλογές του θα τον φέρουν αντιμέτωπο σ’ έναν αγώνα «μπρα-ντε-φερ» με τον πιο δύσκολο αντίπαλό του: τον εαυτό του. Η νέα σκηνοθετική δουλειά του Γιώργου Γούση, δημιουργού των Μαγνητικών Πεδίων, του απόλυτου χιτ του φετινού ελληνικού box office, είχε αρχικά παρουσιαστεί ως ταινία μικρού μήκους, κερδίζοντας μάλιστα το βραβείο Ιρις Ταινίας Μικρού Μήκους Τεκμηρίωσης στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου του 2020. Πρωταγωνιστής της ταινίας, που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, είναι ο αδελφός του σκηνοθέτη.

22/12: Οι Δύο Όψεις του Ξυραφιού: Αντιγράφω από το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας όπου προβλήθηκε η ταινία τον Σεπτέμβριο: «Στο κοχλάζον ερωτικό δράμα οι Juliette Binoche και Vincent Lindon υποδύονται ένα ζευγάρι που βλέπει τον ισχυρό δεσμό του να κλονίζεται από την απροσδόκητη επιστροφή του προηγούμενου συντρόφου της Binoche και άλλοτε κολλητού του Lindon. Ερμηνείες κλάσης, ένας τρίτος παράγοντας που για τη μισή και πλέον ταινία παραμένει ευφυώς ένα βλέμμα που στοιχειώνει, μια πνιγηρή καύλα που αποτυπώνεται σε ανυποχώρητα σάρκινους χαρακτήρες και οι γνώριμοι της σκηνοθέτιδας Tindersticks στο σάουντρακ επιβεβαιώνουν εκ νέου πως η Claire Denis είναι από τους ελάχιστους δημιουργούς που ψηλαφίζουν τον πόθο και το τίμημά του ολόπλευρα. Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Βερολίνου.» Εγώ πάντως, ψήθηκα.

29/12: I Wanna Dance with Somebody: Μετά το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ Whitney και μια ανεπίσημη ταινία, ο παραγωγός Clive Davis, ισχυριζόμενος πως η πραγματική ιστορία δεν έχει ακόμα ειπωθεί, επιδιώκει να ρίξει και άλλο φως στην προσωπική ζωή και καριέρα της Whitney Houston, που από κορίτσι της χορωδίας του New Jersey εξελίχθηκε σε μια από τις πιο πολυβραβευμένες και με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τραγουδίστριες όλων των εποχών. Και μόνο για να ακούσει κανείς Whitney σε Dolby surround, σίγουρα από τα φιλμ που αξίζει να δει κανείς στη σκοτεινή αίθουσα. Περισσότερα για την ταινία σε σχετικό άρθρο του Avopolis εδώ.

29/12: Αισθάνομαι Ζωντανός: Στο Λονδίνο του ‘50, ένας βετεράνος δημόσιος υπάλληλος (Bill Nye) μαθαίνει ότι έχει μία θανάσιμη ασθένεια. Παρά τα άπειρα χαρτιά που κατακλύζουν το γραφείο του και τις πολλές υποχρεώσεις του, παρασυρόμενος από μία νέα συνάδελφό του προσπαθεί -έστω στα τελευταία του- να ανακαλύψει τι θα πει να ζεις πραγματικά. Το remake του Ikiru του Akira Kurosawa (1952) σε σενάριο του νομπελίστα Kazuo Ishiguro (Τα Απομεινάρια Μιας Μέρας) ενθουσίασε το κοινό του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και, από ό,τι φαίνεται από το τρέιλερ, είναι και ό,τι πρέπει για τις γιορτές.

5 events να πάτε

2/12: Ο Ben Böhmer, το νέο μεγάλο όνομα της Γερμανικής ηλεκτρονικής μουσικής, μετά από απανωτά sold out σε Ευρώπη και Αμερική, ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του Begin Again.

9/12: Οι Shame, η πεντάδα από το Νότιο Λονδίνο και μία από τις κορυφαίες νέες μπάντες που ξεπήδησαν από τη Βρετανική σκηνή τα τελευταία χρόνια, έχοντας μόλις ανακοινώσει νέο δίσκο, έρχεται στο Fuzz να δώσει το live που χρωστάνε από πέρσι.

16/11: Στο πλαίσιο της περιοδείας “Nowhere 30th Anniversary Tour”, oι Βρετανοί πρωτεργάτες της shoegaze Ride ερμηνεύουν ζωντανά στο Gagarin το ιστορικό ντεμπούτο τους “Nowhere” στην ολότητά του.

22/12: Οι Deaf Radio, με την ενέργεια και την ορμή που τους γέμισε η ευρωπαϊκή τους περιοδεία παρουσιάζουν ζωντανά στην Αθήνα το full length album τους "Arsenal of Hope" στο Gagarin 205.

23/12: Οι The Steams παρουσιάζουν live τον νέο δίσκο τους "Mild Conquest” στο Temple Athens, με guest μουσικούς παραδοσιακών οργάνων αλλά και δεύτερο drummer επί σκηνής. Opening act οι ανερχόμενοι Royal Arch.

5 σειρές να παρακολουθήσετε

The Peripheral: Στο κοντινό μέλλον, μια νεαρή κοπέλα μυείται στον κόσμο των παιχνιδικών εικονικής πραγματικότητας (VR games) και άθελά της ανοίγει μια πόρτα προς ένα φουτουριστικό Λονδίνο, 70 χρόνια στο μέλλον, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια, την οικογένειά της αλλά και ολόκληρο το χρονικό συνεχές. Από 2 Δεκεμβρίου στο Amazon Prime. Από τους δημιουργούς του Westworld, με την Chloë Grace Moretz.

Three Pines: Στο Three Pines του Quebec στον Καναδά, ο Επιθεωρητής Gamache ο οποίος, ενώ διερευνά μια σειρά φόνων, «βλέπει το φως στις χαραμάδες, το ενδιαφέρον στο αδιάφορο και ανακαλύπτει καλά κρυμμένα μυστικά, ενώ την ίδια ώρα έρχεται αντιμέτωπος με κάποια από τα δικά του φαντάσματα.» Ατού της νέας σειράς μυστηρίου του Amazon Prime (πρεμιέρα 2/12) -η οποία βασίζεται στη σειρά αστυνομικών βιβλίων της Καναδής συγγραφέως Louise Penny- είναι ο πρωταγωνιστής της, ο εξαιρετικός Αγγλοαμερικανός καρατερίστας Alfred Molina.

Hot Skull: Σε έναν δυστοπικό κόσμο, καθώς μια επιδημία εξαπλώνεται μέσω της λεκτικής επικοινωνίας, ένα τυραννικό ίδρυμα καταδιώκει έναν γλωσσολόγο που έχει ανοσία στην ασθένεια. Ο καθηγητής αναγκάζεται να γίνει φυγάς στους μυστηριώδεις φλεγόμενους και κατεστραμμένους δρόμους της Κωνσταντινούπολης για να αναζητήσει το μυστικό του «καυτού κρανίου» του που είναι και το σημάδι της ασθένειας. Νέα Τουρκική σειρά του Netflix, βασισμένη σε μυθιστόρημα του Afsin Kum. Από 2/12.

George & Tammy: Jessica Chastain και Michael Shannon αλλάζουν κουπ και φορούν vintage σύνολα, για να αφηγηθούν την ιστορία του μουσικού διδύμου -που ήταν και ζευγάρι στη ζωή- Tammy Wynette και George Jones, οι οποίοι με κομμάτια όπως το "Stand by Your Man" και "He Stopped Loving Her Today" και ντουέτα όπως τα "We’re Gonna Hold On", "Golden Ring" και "Near You", κατέκτησαν την κορυφή των charts και έγραψαν ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της country. 4 Δεκεμβρίου στο Showtime.

His Dark Materials: Για τους φίλους του fantasy, στις 5 Δεκεμβρίου έρχεται στο ΗΒΟ και η πολυαναμενόμενη τρίτη και τελευταία σεζόν της τηλεοπτικής μεταφοράς της τριλογίας του Philip Pullman. Με τη Ruth Wilson (The Affair) και τον James McAvoy.

5 μέρη να επισκεφθείτε

To Tra Me για παραδοσιακά βενετσιάνικα σάντουιτς tramezzini .

Το Parasties ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια του Ηρακλείου, που άνοιξε και στη Γλυφάδα και σερβίρει κρητικές σπεσιαλιτέ with a twist.

To ολοκαίνουργιο μεξικάνικο Loco που μόλις άνοιξε στην Καλαμιώτου, για αρνίσιο χέρι barbacoa με γουακαμόλε από μάυρο φασόλι ή αργομαγειρεμένη προβατίνα με ταχίνι, τσιμιτσούρι και μελιτζάνα.

Την «τρατορία γρέκα» Τάλε Κουάλε στο Νέο Ψυχικό για pinsa από φρέσκια ζύμη ωρίμανσης και al dente ζυμαρικά.

Τo Vova στο Κουκάκι για καφέ, πρωινό, σαλάτες, σάντουιτς και κοκτέιλ, σε ένα χώρο πνιγμένο στα φυτά.