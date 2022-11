The To Do List: 5 ταινίες, 5 σειρές, 5 συναυλίες και 5 νέες αφίξεις για τον Νοέμβριο

Νοέμβριος. Επίσημη έναρξη countdown για: α) τα Χριστούγεννα και β) τις λίστες με τα καλύτερα οτιδήποτε της χρονιάς. Κατά τα άλλα, η To Do List μπορεί να γεμίσει και με όλα τα παρακάτω:

5 ταινίες να δείτε

3/11: “Vortex”: Tagline: «H ζωή είναι ένα σύντομο πάρτι που θα ξεχαστεί γρήγορα». Αν το “Amour” του Haneke σας είχε δέσει τα σωθικά κόμπο, το Vortex του Gaspar Noé έρχεται να τον σφίξει ακόμα πιο πολύ, μέσα από την εξιστόρηση των τελευταίων ημερών ενός ζευγαριού ηλικιωμένων (Dario Argento και Francoise Lebrun) που πάσχει από άνοια. Το Cinobo, που βρίσκεται στη διανομή, περιγράφει το φιλμ ως «μια αδυσώπητα ρεαλιστική ιστορία τρόμου, όπου ο τρόμος πηγάζει από τις δυσκολίες του γήρατος». Οι δύο ώρες και είκοσι λεπτά της ταινίας διαδραματίζονται σε split-screen, ενώ ο Noé έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις του αφενός ότι έχει χάσει από άνοια τόσο τη γιαγιά του όσο και τη μητέρα του, αλλά και ότι πριν αρχίσει να γράφει την ταινία, έπαθε ένα εγκεφαλικό που σχεδόν του κόστισε τη ζωή.

10/11: “Dodo”: Ο Πάνος Χ. Κούτρας («Επίθεση του Γιγαντιαίου Μουσακά», «Στρέλλα», «Xenia») επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μία κωμωδία, όσο σουρεάλ όσο η αφίσα της. Μια ξεπεσμένη αθηναϊκή οικογένεια πνιγμένη στα χρέη ετοιμάζεται σε λίγες ώρες να παντρέψει την κόρη της με έναν πλούσιο κληρονόμο. Μέχρι που ξαφνικά στο κτήμα της πολυτελούς οικίας τους εμφανίζεται μυστηριωδώς ένα dodo, ένα είδος πτηνού που έχει εξαφανιστεί εδώ και αιώνες. Με πρωταγωνιστές τη Σμαράγδα Καρύδη, τον Άκη Σακελλαρίου, τη Νατάσα Εξηνταβελώνη και τον Άγγελο Παπαδημητρίου, το φιλμ έκανε πρεμιέρα στο τμήμα Cannes Première του 75ου Φεστιβάλ Καννών και το καλοκαίρι είχε διανομή και στις γαλλικές αίθουσες.

17/11: "Το Μενού": Ένα νεαρό ζευγάρι (Anya Taylor-Joy και Nicholas Hoult) ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο νησί για να γευματίσει σε ένα πριβέ εστιατόριο όπου ο ένας διεθνούς φήμης σεφ (Ralph Fiennes) έχει ετοιμάσει ένα πλουσιοπάροχο μενού γευσιγνωσίας. Μόνο που μαζί με τα περίτεχνα πιάτα του, θα σερβίρει και μερικές εκπλήξεις που… σοκάρουν. Πίσω από την σκηνοθεσία της ταινίας, η οποία διαθέτει μαύρο χιούμορ και θεματικές που, αισθητικά τουλάχιστον, μοιάζουν να συγγενεύουν με τη φιλμογραφία του Robert Estlund («Το Τρίγωνο της Θλίψης»), βρίσκεται ο Mark Mylod, σκηνοθέτης πολλών επεισοδίων του “Game of Thrones”, του “Entourage”, του “Shameless” και του “Succession”.

17/11: “Κορσές”: Στο δρόμο που χάραξε η Sofia Coppola με την «Μαρία Αντουανέτα» της, η Marie Kreutzer σκηνοθετεί μια μυθοπλαστική εκδοχή της ζωής της αυτοκράτειρας Σίσσυ της Αυστρίας. Είναι 1877 και για τον εορτασμό των 40ών της γενεθλίων, η υψηλοτάτη αποφασίζει να επαναστατήσει κατά της αρχετυπικής εικόνας της και καταστρώνει ένα περίτεχνο σχέδιο για να προστατεύσει την κληρονομιά της. Η Vicky Krieps («Αόρατη Κλωστή») απέσπασε βραβείο ερμηνείας από το τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του φεστιβάλ των Καννών, ενώ η ταινία, η οποία απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου και επελέγη ως ταινία λήξης του 63ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αποτελεί την επίσημη πρόταση της Αυστρίας για το ξενόγλωσσο Όσκαρ.

17/11: “Ο Σπόρος μιας Αγάπης”: Ο Μα και η Κάο έχουν βίαια αποκοπεί από τις οικογένειες τους, εξαναγκασμένοι σε γάμο από προξενιό. Οι δυο τους πρέπει να ενώσουν δυνάμεις, να αψηφίσουν τις δυσκολίες της σκληρής αγροτικής ζωής και να χτίσουν ένα σπίτι για να επιβιώσουν. Η ταινία του Ruijun Li, η οποία γυρίστηκε σε ένα απόμακρο χωριό (τη γενέτειρα του σκηνοθέτη), με τη βοήθεια ντόπιων που συμμετείχαν στα γυρίσματα ερασιτεχνικά, λογοκρίθηκε από τις κινεζικές αρχές, προβλήθηκε με αλλοιωμένο φινάλε και κόπηκε από τις streaming υπηρεσίες, ενώ απαγορεύτηκε κάθε αναφορά σε αυτήν στα social-media.

5 events να πάτε

6/11: Στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Jazz Chronicles του ΚΠΙΣΝ, οι Αθηναίοι Kepler is Free, που προκάλεσαν το πιο ισχυρό word-of-mouth της πρώτης περιόδου της πανδημίας με το ντεμπούτο τους “Teegarden” και που έχουν παρομοιαστεί με τους GoGo Penguin και τους Badbadnotgood, καταθέτουν (λίγο πριν κυκλοφορήσουν το δεύτερο δίσκο τους) τη δική τους νεωτερική jazz πρόταση.

11/11: Το Παιδί Τραύμα και ο Pan Pan θα συναντηθούν στην σκηνή του Gagarin 205 στο πιο ενδιαφέρον double bill της χρονιάς.

11/11: Το πετυχημένο electro-pop σχήμα από την Αυστραλία Miami Horror έρχεται να στήσει ένα διασκεδαστικό disco-house party στο Piraeus Club Academy. Τη συναυλία θα ανοίξει ο Bhukhurah.

25/11: Το εξαιρετικό βρετανικό jazz τρίο των GoGo Penguin προσγειώνεται στη σκηνή του Gagarin 205 με υλικό από ολόκληρη την καριέρα του, αλλά και κομμάτια από το νέο του album.

28/11: Ο Αμερικανός “rock Star” του πειραματικού ήχου William Basinski, από τους πρωτοπόρους της ambient μουσικής, επισκέπτεται τον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», για μία σπάνια εμφάνιση.

5 σειρές να παρακολουθήσετε

“The White Lotus”: Η πρώτη (απολαυστικότατη) σεζόν, η οποία προβλήθηκε στο HBO το πανδημικό καλοκαίρι του 2021, έλαβε διθυραμβικές κριτικές για το πανέξυπνο σενάριό της και τις εξαιρετικές ερμηνείες του ensemble ηθοποιών και βοήθησε την Jennifer Coolidge να πετάξει επιτέλους από πάνω της την ταμπέλα της «μαμάς του Stifler» (από το “American Pie”) και να αναγνωριστεί με Emmy για τον πληθωρικό ρόλο της. Η δεύτερη σεζόν καταπιάνεται ξανά με τις επεισοδιακές διακοπές ποικιλοτρόπως προβληματικών πλουσίων, εθισμένων στο αλκοόλ και το σεξ, αυτή τη φορά στη Σικελία και (με εξαίρεση την Coolidge) εντελώς διαφορετικό cast, στο οποίο ξεχωρίζει το όνομα της Aubrey Plaza αλλά και του αξέχαστου Christopher Moltisanti από το “Sopranos”, Michael Imperioli. Εν ολίγοις, must-watch.

"Fleishman Is In Trouble": Ο Toby Fleishman (Jesse Eisenberg) είναι 41, εργάζεται σε νοσοκομείο ως γιατρός και μόλις πήρε διαζύγιο από την Rachel (Claire Danes) με την οποία ήταν μαζί από φοιτητές. Ενώ αισθάνεται πανέτοιμος να απολαύσει το πρώτο του καλοκαίρι σεξουαλικής ελευθερίας και να χαθεί στον συναρπαστικό κόσμο των εφαρμογών γνωριμιών, η πρώην γυναίκα του εξαφανίζεται, αφήνοντας τον με δύο παιδιά και απολύτως καμία ένδειξη για το πού βρίσκεται ή εάν σκοπεύει να επιστρέψει. Προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην πατρότητα, την επιστροφή των παλιών του φίλων, μια προαγωγή που περιμένει καιρό και όλες τις διαθέσιμες γυναίκες στο Manhattan, ο Toby καταλαβαίνει ότι ποτέ δεν θα μπορέσει να ανακαλύψει τι συνέβη στην Rachel, μέχρι να αντιμετωπίσει το τι συνέβη, πρώτα, στον ίδιο του το γάμο. Τον Eisenberg (ο οποίος μοιάζει να παίζει για άλλη μια φορά τον χαριτωμένο-αλλά-μονίμως-νευρικό εαυτό του) πλαισιώνουν η υπέροχη Lizzy Caplan (“Masters of Sex”), ο ακαταμάχητα αξιολάτρευτος “Seth” του “The O.C.” Adam Brody και o (πού είχε χαθεί αυτός;) Christian Slater. H μίνι σειρά του FX, βασισμένη σε μυθιστόρημα με τον ίδιο τίτλο, έρχεται το 2023 και στο Disney+.

“Welcome To Chippendales”: Ο Kumail Nanjiani (“Silicon Valley”) είναι ο Somen “Steve” Banerjee, ιδρυτής του πρώτου strip club της Αμερικής για γυναίκες: καλωσορίσατε στο Chippendales. Την εξωφρενική «Σκορτσεζική» αληθινή ιστορία πίσω από την άνοδο και την πτώση του Ινδού μετανάστη που έγινε μεγιστάνας στην αυτοκρατορία του ανδρικού στριπτίζ αναλαμβάνει να αφηγηθεί ο Robert Siegel (“Pam & Tommy”), με ένα εξαίρετο cast από καρατερίστες όπως η Annaleigh Ashford (“Masters Of Sex”), o Murray Bartlett (“White Lotus”) και ο Andrew Rannells (“Girls”). Η σειρά του Hulu θα γίνει διαθέσιμη και στην Ελλάδα μέσω Disney+ τον Ιανουάριο του 2023.

“Tulsa King”: Έκρηξη τεστοστερόνης: ο Sylvester Stallone στον ρόλο ενός αρχιμαφιόζου ονόματι Dwight “The General” Manfredi, ο οποίος βγαίνει από τη φυλακή μετά από 25 χρόνια, εξορίζεται στην πόλη Tulsa της Oklahoma και (φυσικά αδιόρθωτος), μόλις συνειδητοποιεί πως η φαμίλια του δεν προτίθεται να τον υποστηρίξει, ξαναστήνει συμμορία από την αρχή. Πρεμιέρα 13 Νοεμβρίου στο Paramount+. Θα είναι τίγκα στις μαφιόζικες γραφικότητες; Ναι. Θα είναι διακοσμητικοί οι γυναικείοι ρόλοι; Ναι. Έχουμε ήδη δει υπερβολικά πολλές γκανγκστερικές ταινίες και σειρές; Ναι. Θα το δούμε; You bet.

“1899”: Οι δημιουργοί του “Dark” επιστρέφουν στο Netflix με νέα σειρά μυστηρίου, στην οποία -σαν να μην έφτανε το ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καταλαβαίνουμε Χριστό έτσι κι αλλιώς- πρωταγωνιστούν ηθοποιοί από διαφορετικές χώρες οι οποίοι μιλούν στη μητρική τους γλώσσα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ενός πλοίου με μετανάστες από την Ευρώπη στη Νέα Υόρκη, οι επιβάτες βλέπουν τα όνειρά τους για μια ζωή στη «Γη της Επαγγελίας» να καταρρέουν, όταν στη θάλασσα συναντούν ένα δεύτερο ακυβέρνητο πλοίο που θεωρείται χαμένο για μήνες. Αυτό που θα αντικρίσουν εκεί θα μετατρέψει το ταξίδι τους σε έναν εφιαλτικό γρίφο, ο οποίος συνδέει το παρελθόν όλων των επιβατών μέσω ενός ιστού από ψέματα.

5 μέρη να επισκεφθείτε

Tη Λόντζα της Γειτονιάς στα Εξάρχεια για παραδοσιακές χυλοπίτες με φέτα και κεφτεδάκια της γιαγιάς.

Το wine bar Psyche στη στοά Κορνάρου, πίσω από την Ερμού, με μεγάλη ποικιλία ελληνικές και διεθνείς ετικέτες και ιδιαίτερα ελληνικά πιάτα with a twist.

Τo Lucinda στον Χολαργό (σύμπραξη των ανθρώπων του Juicy Grill και του Sushimou) για τραγανή απέξω / αφράτη μέσα πίτσα μπουράτα-μορταδέλα-φιστίκι.

Τον vegan φούρνο Holy Llama στο Σύνταγμα, για κρουασάν με κρέμα από βιολογικό φυστίκι Αιγίνης, puff dog με λουκάνικο από τόφου, avocado smash sandwich, flan, babka, τάρτα διπλής σοκολάτας και πολλά άλλα.

To It’s a village της Κυψέλης για την πρωτότυπη έκθεση “papers on stage”, βασισμένη στην προσωπική συλλογή του μουσικόφιλου και DJ Θανάση Καρανίκα με setlists συναυλιών φωτογραφίες, κειμενάκια, QR codes με playlists και διάφορα άλλα memorabilia.