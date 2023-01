Μετά από 15.000 λέξεις και τέσσερις λίστες με 125 επιλογές από το 2022, θεώρησα σαν μια καλή εξέλιξη για την προσωπική μου ευημερία, το να αποσυρθώ στην οικία των προγόνων μου και να σαπίσω. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα σας αφήσω χωρίς άρθρο, χωρίς μια μυτιά από Σωτηρία, εγώ είμαι εδώ για εσάς άλλωστε. Οπότε για να συμπληρώσω το κενό χωρίς να κουνήσω ιδιαιτέρως τα χέρια μου και κυρίως χωρίς να αποχαιρετήσω , φιλοξενώ στον Θάλαμο Επικοινωνίας τέσσερις μουσικούς που τιμήθηκαν και τίμησαν τις προσωπικές επιλογές μου για την περσινή χρονιά. Ζητήθηκε από αυτούς να συμπληρώσουν μια πλήρη λίστα με τις δικές τους αγαπημένες επιλογές της χρονιάς που πέρασε και να γράψουν σε λίγες σειρές πως είδαν την «μουσική» του 2022. Τα αποτελέσματα αυτού του καλέσματος, τα βρίσκετε ακριβώς παρακάτω.

Το Verdr​ä​ngung των VOAK, βρέθηκε στο νούμερο 4 της Extreme Λίστας και ο V (φωνητικά) μας παρουσιάζει 20 πολύ καλούς λόγους να αγαπήσουμε μουσικά την προηγούμενη χρονιά (και κάποιους άλλους που σίγουρα συνυπολογίζουμε).

«Για μένα, όσον αφορά στη μουσική, το 2022 ήταν έπος χρονιά, μιας και πέρα από τα προφανή, όπως επιστροφή συναυλιών, ολοένα αυξανόμενη συμπερίληψη στον (ας πούμε) mainstream σκληρό ήχο και την επιτυχία του Metal Solid@rity, με χαρά επένδυσα σε ανέλπιστες επιστροφές παλιών αγαπημένων (μέχρι οι The Boneless Ones βγάλαν δίσκο στο θεό σας), σε φορτισμένα αποχαιρετιστήρια albums (White Lung, Rammstein), σε ανατρεπτικά takes από νέες και παλιότερες μπάντες, αλλά και ενέδωσα σε γνώριμους ήχους καλλιτεχνών που μ' έχουν σημαδέψει. Το τέλος της χρονιάς με βρήκε τόσο πλήρη ακουσμάτων, ποιοτικά και ποσοτικά, ώστε παρέμεινα βράχος απέναντι στον κλασσικό ψυχαναγκασμό να τσεκάρω βιαστικά τις δεκάδες χοτ κυκλοφορίες που δεν πρόλαβα να ακούσω (τις έχω σημειωμένες πάντως). Εν πάσει περιπτώσει, συνεχίζουμε, μακάρι με ακόμη περισσότερη καλή μουσική, περισσότερη αυτοργάνωση και networking, και ατελείωτο μουσικό nerdiness, όσο ακόμα οι συνθήκες το επιτρέπουν.»

1. Ghost - Impera

2. Brutus - Unison Life

3. Chat Pile - God's Country

4. Sakis Tolis - Among the Fires Of Hell

5. Ignite - Ignite

6. Kαταχνιά - Νιαούρισμα Της Γάτας

7. Birds in Row - Gris Klein

8. Nostromo - Bucephal

9. R.A.M.B.O. - Defy Extinction

10. Sonja - Loud Arriver

11. Get the Shot - Merciless Destruction

12. Dorian Electra - My Agenda

13. Wormrot - Hiss

14. Hot Water Music - Feel the Void

15. Teething - Help

16. Inclination - Unaltered Perspective

17. JAD - Bøl

18. Silent Drive - Fairhaven

19. The Antichrist Imperium - Volume III: Satan In His Original Glory

20. White Lung - Premonition

Το Rust των Mammock βρέθηκε στο νούμερο 1 της Ροκ Λίστας και Κλέαρχος (μπάσο) μπορεί να μην επιθυμούσε να μας τα βάλει τα αλμπουμ σε αξιολογική σειρά, όμως οι επιλογές του ήταν πέρα για πέρα ενδιαφέρουσες.

«Και φέτος ήταν ακόμα μια χρονιά με πάρα πολλή μουσική, και όσα άτομα διαμαρτύρονται πως δεν ήταν καλή χρονιά, μάλλον άκουσαν πολύ λίγα νέα πράγματα. Όπως πάντα στην αιχμή του δόρατος από την άποψη ξεχωριστών κυκλοφοριών βρέθηκε το black metal (Αshenspire/Book of Sand/Nameless Mist), ακολουθούμενο από post-harcore (Birds In Row, Brutus) / hardcore (Soul Glo), screamo (City of Caterpillar και Foxtails), ενώ σταθερά κερδίζει έδαφος το noise rock (Chat Pile, Bunuel). Από doom ξεχώρισε το Messa (αν και τα προηγούμενά τους ήταν λίγο πιο συμπαγείς δίσκοι) και το Eight Bells. Κλασσικά ο ευρύτερος post punk είχε λαμπερές στιγμές όπως αυτές των Fontaines DC, Straw Man Army και Ditz. Η θριαμβευτική επιστροφή των Wormrot ήταν η μεγάλη έκπληξη που απλά έδωσε την κορυφή του grind, αφού είχαμε κι εκεί καλές κυκλοφορίες από διακεκριμένες μπάντες, όπως Cloud rat και Antigamma. Πολλές και καλές κυκλοφορίες εντός συνόρων επίσης, κάτι που δυσκολεύει τον καταρτισμό λίστας, πραγματικά τι να αφήσεις έξω; Γενικά θα χαρακτήριζα το 22 ως μεταβατική χρονιά αφού αυτά που ακούσαμε είναι δίσκοι καραντίνας. Κάτι που μας δίνει την αίσθηση πως θα έρθουν τεράστιοι δίσκοι τα επόμενα ακριβώς χρόνια, που θα σφραγίσουν το χαρακτήρα της δεκαετίας και λογικά θα επηρεάσουν τη μουσική των επόμενων περιόδων. Για άλλη μια φορά ίσα ίσα που καταφέραμε να αγοράσουμε σχεδόν τα μισά της λίστας εγκαίρως. Εντάξει, κάτι είναι κι αυτό...»

* Birds In Row - Gris Klein

* Brutus - Unison Life

* Wormrot - Hiss

* Chat Pile - God's Country

* Soul Glo - Diaspora Problems

* Nameless Mist - II

* Eight Bells - Legacy Of Ruin

* Red Frame - Whakapakoko

* Bunuel - Killers Like Us

* Ashenspire - Hostile Architecture

* Sonja - Loud Arriver

* Fontaines D.C. - Skinty Fia

* Book Of Sand - Seven Candles For An Empty Altar

* City of Caterpillar - Mystic Sisters

* Straw Man Army - SOS

* Ορυμαγδός - Ορυμαγδός

* Chronoboros - It Happened Near Your Home

* Ditz - The Great Regression

* Messa - Close

* Negative Plane - The Pact

Το ΜΤ V των Mother Turtle βρέθηκε στην θέση 21 της Μέταλ Λίστας και ο Κώστας Κωνσταντινίδης (κιθάρα) διαλέγει 20 δίσκους που αποδεικνύουν ότι η ευρύτητα των επιρροών που έχει μια μπάντα, συνήθως συνάδει με την διάθεση της για πειραματισμό.

«Περίεργη η φετινή χρονιά. Πολλοί και καλοί δίσκοι, αλλά δεν υπήρξε κάποιος για μένα, που να ξεχωρίσει με διαφορά, όπως π.χ. το Mastodon πέρυσι. Μπορεί και να είναι τελικά θετικό αυτό βέβαια, δεν έχω καταλήξει ακόμα. Το Close των Messa πλησίασε όμως, γι’ αυτό και φιγουράρει στην πρώτη θέση της προσωπικής λίστας. Στο υπόλοιπο top 3, οι Viagra Boys παίζει να είναι από τα πλέον feelgood άλμπουμ φέτος και ιδανικό επίσης για οδήγηση. Ως φανατικός της νορβηγικής jazz/rock φασούλας δεν θα μπορούσα να έχω λίστα χωρίς μία κυκλοφορία της Rune Grammofon και φέτος έλαχε και πάλι το κορίτσι θαύμα, η Hedvig Mollestad, να βγάλει δισκάρα παρέα με την Trondheim Jazz Orchestra. Σε γενικά σχόλια, δεν περίμενα ότι οι Ghost δεν θα βρίσκονται καν στο τοπ 20 της χρονιάς, αλλά ο δίσκος για μένα ξεφούσκωσε γρήγορα και κατέληξε στο ράφι. Πρέπει να άκουσα περισσότερους δίσκους συνολικά, βγήκαν πολλά εγχώρια διαμάντια και πάλι, ενώ οι King Gizzard παίζει να κυκλοφόρησαν από μόνοι τους μια 20άδα δίσκων, οπότε οι φανς τους δεν χρειάζεται να κοπιάσουν και πολύ για λίστα. Τυχεροί άνθρωποι.»

1. Messa - Close

2. Viagra Boys - Cave World

3. Hedvig Mollestad Trio - Maternity Beat

4. Kendrick Lamar - Mr. Morale& The Big Steppers

5. Marillion - An Hour Before its Dark

6. Steve Vai - Inviolate

7. Motorpsycho – Ancient Astronauts

8. The Mars Volta - The Mars Volta

9. Porcupine Tree - Closure/Continuation

10. Nanot - Nanot

11. Verbal Delirium - Conundrum

12. Jack White - Fear of the Dawn

13. Madrugada - Chimes at Midnight

14. Man Called Shadow - Man Called Shadow

15. Birth - Born

16. Yard Act - The Overload

17. Niechec - Unsubscribe

18. The Comet is Coming - Hyper Dimensional Expansion Beam

19. The Tronosonic Experience - The Shadow vol 1

20. The Aristocrats- The Aristocrats with Primuz Chamber Orchestra

Η Yenna της Μarina Satti βρέθηκε στην θέση 14 της Όχι Μέταλ Όχι Ροκ Λίστας και η Μαρίνα μπορεί να μην είχε τον χρόνο λόγω των άπειρων υποχρεώσεων της ολογράφως «κλσμ στην μούρη» (πολλ@ ίσως ζήλεψαν με αυτό το σχήμα λόγου, δεν κρίνω), να μας γράψει λίγες λέξεις, όμως έστειλε δυνατή pop/hip hop/latin λίστα και το έσωσε.

* FKA Twigs – Caprisongs

* Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers

* Rosalia – Motomami

* Nemahsis - Eleven Archers –

* Lous and the Yakuza – Iota

* Beyoncé – Renaissance

* Björk – Fossora

* C.Tagnana – El madrileño (La sobremesa)

* Stormzy – This Is What I Mean