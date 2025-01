Η απερίγραπτη ηδονή του να κρατάς στα χέρια σου το "Return Visit!" των Tubby Hayes and the All Stars

Metaman vs Dr. Rave live: Εμείς οι 200 θα γεράσουμε μαζί

Βόμβα μεγατόνων, σεισμός καταποντισμός και άλλα τέτοια κομψά θα χρησιμοποιηθούν για τον δίσκο που θα βάλουμε στο μικροσκόπιο του diggin για αυτή την εβδομάδα και λίγα λέω. Και μιας και μιλάμε για ψάξιμο, πόσο περιθώριο έχουμε πια για το συγκεκριμένο άθλημα αφού όλοι μας γκρινιάζουμε και έχουμε δίκιο εδώ που τα λέμε. Μηδέν περιθώριο. Με το online εμπόριο ή τέχνη του diggin αλλά και ο ενθουσιασμός του να βρίσκεις κάτι που θες τυχαία, λείπει. Και προφανώς και δεν μιλάω για φτηνά. Ένα από τα πράγματα που το Popsike αλλά και το Discogs έκανε από την αρχή είναι να βάλει ετικέτες με τιμές στους δίσκους σε όλο τον πλανήτη. Συνεπώς αν δεν σταθούμε στο γεγονός ότι οι φθηνοί δίσκοι ή οι random τιμές μας τελείωσαν, μας μένει το άθλημα που σιγά-σιγά εξαφανίζεται γιατί όλα τα βινύλια που αξίζουν της προσοχής μας φιγουράρουν στα ιντερνετικά pages των πωλητών.

Αφορμή για όλη αυτή την χολή - πικρίλα, το φανταστικό 'Τubby Hayes and the All Stars - Return Visit!' που είχα πεισματικά στο wantlist μου πάνω από πενταετία και που πέτυχα τυχαία σε charity shop στο Εδιμβούργο τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν. Φανταστείτε τον ενθουσιασμό μου μέσα σε τόνους διακοσμητικών και ρούχων, να βρεθεί ένας τέτοιος δίσκος UK Jazz απαράμιλλης ομορφιάς αλλά και σπανιότητας. Όπως καταλαβαίνετε δεν τον πήρα αφού ήταν σαν την μύγα μες το γάλα, ο μόνος δίσκος που είχε 120 λίρες ανάμεσα από εκατοντάδες της μιας λίρας. Ακόμα και τα charity shops λεει προσέλαβαν υπαλλήλους σχετικούς με το άθλημα που κοστολογούν αντιστοίχως ό,τι φτάνει εκεί και που είναι δωρεά στην τελική. Καμία σωτηρία. Έτσι, απευθύνθηκα στον αγαπημένο μου Έλληνα dealer που το πλήρωσα τα ίδια λεφτά μεν αλλά άλλη η ηθική ικανοποίηση. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, το μετανιώνω που δεν το πήρα τότε, πραγματικά είναι ελάχιστες οι φορές που μπορείς να βρεις κάτι τυχαία σε μαγαζί πια.

Αφήνοντας τα στενάχωρα του συλλέκτη και πιάνοντας τον δίσκο, τα λόγια είναι λίγα και καλά. Εδώ ο μετρ της modern bop, ο αρχηγός της σκηνής της Αγγλίας Tubby Hayes μαζί με ομαδάρα (βλέπε Roland Kirk, Walter Bishop Jr, Sam Jones και άλλους) παραδίδει για άλλη μια φορά μαθήματα, βλέπετε είναι από τους αγαπημένους μου οπότε κρατιέμαι να μην τον εκθειάσω στο απροχώρητο. Ο δίσκος έχει ηχογραφηθεί στην Αμερική, εξ ού και ο φανταστικός ήχος στην Stereo 1η έκδοση στην Fontana Records και με κάνει να τα χάνω μόνο και μόνο που έχει δύο από τα πιο αγαπημένα μου Tubby Hayes tracks, τα "Afternoon in Paris" και "Lady E". Τι δυναμικά σαξόφωνα, τι όξινα φλάουτα, τι πανγλυκα vibes. Το Return Visit! είναι σπουδή στην Jazz του Ηνωμένου Βασιλείου κι ας έχει πολλή Αμερική μέσα. Όπως μαρτυρά και το διαφορετικό εξώφυλλο της πρώτης Mono έκδοσης στην Smash ''Tubby's Back In Town! England's Foremost Tenor Sax meets US Jazz Greats''. Βόμβα μεγατόνων. Εκεί στο 1963 που η καλή jazz «έδινε και έπαιρνε».