Και κάπου εδώ θα προσπαθήσουμε και πάλι να βγούμε από το comfort zone μας και να αφουγκραστούμε τον έξω κόσμο που συχνά πυκνά μας στέλνει σήματα καπνού στα χαμένα. Σαφώς και είναι αυτή η μαγική περίοδος που θα ξεβολευτούμε λόγω καιρού και θα αρχίσουμε να αλλάζουμε συνήθειες. Δεν κάνω τα πράγματα δραματικά, είναι. Και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως. Οι βροχές, ας πούμε, είναι κάτι που ο Έλληνας δεν είναι εξοικειωμένος και επίσης δεν αγαπά. Τι καλύτερο λοιπόν από το να βγάλουμε δημιουργία από αυτό το χάος που θα καλύψει την Ελληνική λιακάδα για τους επόμενους μήνες. Α ναι, ξέχασα, κάνω τα πράγματα (μάλλον) δραματικά γιατί έτσι κάνουν οι άνθρωποι της συνήθειας, όλοι αυτοί που δεν θέλουν να αλλάξουν χιλιοστό από την καθημερινότητα τους.

Αρκετά όμως με τις αυτο-αναφορές και την αυτο-ψυχανάλυση. Εδώ θα μιλήσουμε για μουσική η οποία είναι μεγάλο κομμάτι της πολύ σημαντικής ψυχοσύνθεσης ενός ακροατή. Μπορεί να μην μ αρέσει να κατηγοριοποιώ την μουσική ανάλογα με τις εποχές αλλά ποτέ δεν θα πω όχι σε κάτι moody 100% όταν ο ουρανός είναι συννεφιασμένος. Γι' αυτό και σήμερα απλώνω χέρι και πάλι στον τέρμα αγαπημένο μου Ιταλό - ultimate mood maker - Gigi Masin και απολαμβάνω τις νωπές του στρώσεις αλήθειας, ενός άλλου κόσμου. Ο υπέροχος Masin εγκατέλειψε το όνειρο του να γίνει βιολιστής από πολύ μικρός βρίσκοντας την αγάπη του στους πειραματισμούς με τις κασέτες, γυρίζοντας τις ανάποδα και παίζοντας με σύνθια, λίγο μετά από τη μεγάλη του θητεία στα Ιταλικά ραδιόφωνα ως DJ. Και τελικά καλά έκανε.

Το ντεμπούτο του Wind του 1986 είναι και θα είναι η τρανή απόδειξη πως ένας δίσκος μπορεί να ζεστάνει την καρδιά πιο πολύ κι απο ανθρώπινο άγγιγμα. Εγώ το είπα και εσείς μπορείτε να κάνετε ότι θέλετε με αυτό. H pop πλευρά ενός πολύ όμορφου ambient δίσκου με lounge και new age μαζί αισθητική. Synths, loops, πνευστά και progressive μελωδίες στο υπερπέραν. Εδώ μέσα υπάρχουν tracks που έχουν σαμπλάρει αρκετοί μεγάλοι της παγκόσμιας δισκογραφίας, βλέπε:Björk, Nujabes, The Black Eyed Peas και Post Malone. Τα κομμάτια που καίνε αμέτρητα: "Call Me", "Tears of Clown", "The Wind Song" και πάει λέγοντας. Μιλώντας για το βινύλιο, ορμάτε στην μοναδική, ακόμα οικονομική επανέκδοση του 2015 γιατί αυτή της σχεδόν private The Bear On The Moon Records που είναι και η 1η έκδοση του, ακουμπάει το χιλιάρικο πια και όχι αδίκως.

Ο λατρεμένος Βενετσιάνος Gigi Masin είναι ότι πραγματικά χρειάζεσαι σε περιόδους σαν κι αυτή. Trust me. Ένας ωκεανός ήχων σε 60 λεπτά. Μαγικός άνεμος.