Στο νέο του Diggin', ο Ζώης Χαλκιόπουλος ακούει παλιά και νέα κομμάτια του ντουέτου των Øye και Bøe.

Ζώης Χαλκιόπουλος

Δημοσίευση: 22 Μαϊος 2021

Όλα δείχνουν πως πεθάναμε και ξαναγεννηθήκαμε κι όλα αυτά, μέσα σε ένα χρόνο. Ξεκινήσαμε την νέα μας ζωή βράδυ, κοντά στην θάλασσα. Βγήκαμε από το κουκούλι της παραγωγής μας και το πρώτο πράγμα που μας έλειψε ήταν η ζεστασιά της κοιλιάς, αυτής της μάνας. Τεντωθήκαμε για να νιώσουμε την έκταση του κορμιού μας και στη συνέχεια το αεράκι μας δρόσισε επικίνδυνα. Προς επιβίωση, ανάψαμε φωτιά στο έξω μας. Το μέσα είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Εκεί θέλει ανθρώπινη στοργή, θέλει χρονομηχανή για να ανακαλέσουμε γλυκιές αναμνήσεις, θέλει γέννα συναισθημάτων.



Κάπως έτσι νιώθω κάθε φορά που ακούω τις ζεστές και χαμηλότονες φωνές των Øye και Bøe να συνοδεύουν με αγάπη τις ακουστικές κιθάρες τους και τα λιγοστά έγχορδα που έχουν σε μερικά από τα κομμάτια τους. Αυτοί οι 2 γνωρίστηκαν στα θρανία και μαζί έκαναν τους φανταστικούς Kings Of Convenience, πέρα από τα προσωπικά τους πρότζεκτ. Βλέπεις, ο ένας εκ των δύο είναι ο αγαπημένος μας Erlend One. Από το μακρινό 2000 έχουν κυκλοφορήσει 5 δίσκους, με πιο αγαπημένη μου στιγμή το τελευταίο τους, Declaration of Depedence, του 2009 που και έχω περάσει μερικές από τις καλύτερες στιγμές μαζί του.



Καλοκαιριάζει και ο μελαγχολικός τόνος τους είναι ό,τι χρειάζεται. Indie folk, samba, acoustic pop, bossa, πες το όπως θες. Επιστρατεύω την μουσική τους και χτίζω ένα ανθεκτικό τείχος για να μην αφήσω τίποτα να με ενοχλήσει από τα περίεργα που θα έρθουν. Ξαναγεννηθήκαμε και μόνο αυτά για τα οποία νιώθουμε οικειότητα μετράνε και παράλληλα βοηθάνε. Απογεύματα στην παραλία με μερικά από τα πιο αγαπημένα: ''Rule My World'', ''24-25'', ''Misread'', ''Know How'', ''The Build Up'' με την συνοδεία της Feist και τώρα το νέο τους single που μια χαρά ήρθε να ταράξει τα νερά μετά από 12 ολάκερα χρόνια.