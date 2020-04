ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Ζώης Χαλκιόπουλος στο Diggin' αυτής της εβδομάδας κατεβάζει από το ράφι το After the Heat, τον δίσκο στον οποίο ο Brian Eno έδωσε τα χέρια με τους kraut γερμανούς φίλους του.

Τον άγγλο Brian Eno σίγουρα τον γνωρίζετε πολλοί, μιας και μπήκε σε πολλά μουσικά χωράφια από τα 80s κι έπειτα: new wave, rock, electronica κ.α. Είναι γνωστός, άλλωστε, για το έργο του στον ευρύτερο ηλεκτρονικό ήχο και πρωτοπόρος της ambient. Υπήρξε μέλος των θρυλικών Roxy Music και συνεργάτης πολλών μεγάλων ονομάτων (βλέπε David Bowie). Ειδικότερα, υπήρξε πιο σημαντικός για τους δίσκους Music for Films (1976) και Here Come the Warm Jets (1973), κατ' εμέ. Καλά όλα αυτά, όμως, αλλά, είναι ακόμη σημαντικότερα τα χρόνια που πέρασε στις συνεργασίες με τους Γερμανούς (είναι φίλοι μας). Όπου Γερμανοί, γράψε τους τιτάνες του kraut -και γενικότερα της ηλεκτρονικής πρωτοπορίας- Cluster. Πιο συγκεκριμένα, εδώ μιλάμε για τους Moebius και Roedelius, το αχτύπητο δίδυμο της περίφημης Sky Records, που ζούσε ταπεινά υπό την σκιά της τεράστιας Brain Records, στην οποία οι ίδιοι ηχογραφούσαν σαν Cluster. Παρ' όλα αυτά και τα δύο υπήρξαν πολύ σημαντικά labels με ύφος και χαρακτήρα σε αυτόν τον ήχο.

Στα τέλη των 70s, εκεί που σχεδόν σβήνει το rock στοιχείο και τα αναλογικά ηλεκτρονικά αρχίζουν να απασχολούν σοβαρά τους μουσικούς, το 1978, γράφεται ένα από τα πιο σημαντικά albums σε αυτή την τόσο αγαπητή κατηγορία. Ο λόγος για το εξαιρετικό After the Heat. Μάγκα μου, εδώ μπλέκεται στην παραγωγή και o Conny Plank αλλά και ο kraut θρύλος, Holger Czukay, μπασίστας των Can (ναι, καλά ακούσατε). Και οι τρεις μουσικοί έχουν συνεργαστεί και εμπλακεί σε κάμποσα projects, αλλά, ποτέ τόσο ζωτικά όσo στο συγκεκριμένο. Ένας σκασμός synthesizers και keyboards μαζί με την βοήθεια ενός μπάσου και μιας κιθάρας και η φωνή του Eno που ακούγεται εξαιρετική στο καλύτερο κομμάτι του δίσκου ''The Belldog''. Θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο θα μπορούσε να έχει γραφτεί στα μέσα του 1990 αφού πιο πολύ για indie rock ή new wave ακούγεται. Και όλα αυτά, μαζί με την μαγεία της ambient από κάτω. Καθαρή πρωτοπορία, μίλια μπροστά και άλλα τέτοια ζουμερά. Ατμοσφαιρικό και industrial μαζί, με το καθαρό πιάνο απλά να εξισώνει την κατάσταση σε σημεία. Κομμάτια ταμάμ για αυτή την απαιτητική περίοδο που διανύουμε.

Η βινυλιακή πρώτη έκδοση του After The Heat των Eno, Moebius & Roedelius κυκλοφόρησε από την Sky Records. Το βρίσκετε σε επανέκδοση από την δραστήρια Bureau B Records με έδρα την Γερμανία.