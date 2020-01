Tammi Terrell - Irresistible

H Tomashina Winifred Montgomery, αλλιώς Tammi Terrell,. Είχε αυτό το βλέμμα το σίγουρο, το γοητευτικό, που παράλληλα ήταν αθώο, αγνό. Για τη δε φωνή, τι να πούμε; Άγγελοι κολυμπούσαν στον ουρανό, σε κάθε άγγιγμα των χορδών της.Αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε που, ανάμεσα από πολλές τραγουδίστριες που είχε προσλάβει η Motown γι' αυτήν ακριβώς τη δουλειά, πίσω στη δεκαετία του 1960. Και μαζί ερμήνευσαν μία από τις μεγαλύτερές του επιτυχίες. Φυσικά και μιλάω, το οποίο κατάφερε και μπήκε στα 40 καλύτερα singles του αμερικάνικου Billboard το 1966, καθώς και στο Grammy hall of fame το 1999. Εγώ όμως πεθαίνω ολοκληρωτικά όταν ακούω το ''Hold Me Oh My Darling''. Δύσκολα θα σας περιγράψω τι αισθάνομαι όταν το ακούω (ξανά και ξανά).Βρισκόμαστε πλέον κοντά στην αλλαγή του χρόνου και, όπως καταλαβαίνετε,. Soul, αδέρφια μου, καθαρή soul περιέχει το μοναδικό προσωπικό άλμπουμ της μαγευτικής και σύντομης ζωής της Tammi Terrell (1969). Συνθέσεις των εξαιρετικών Holland/Dozier/Holland και Gwen Gordy, σε ένα label που δίδαξε τι πάει να πει soul στην Αμερική, κυρίως στα 1960s και 1970s.Rhythm section που σκίζει,. Σε 11 κομμάτια ένα κι ένα, σωστή φωτιά στην καρδιά.. Και όλα αυτά σε μια πολλά υποσχόμενη μα εν τέλει σύντομη καριέρα. H Tammi Terrell γεννήθηκε το 1945 στη Φιλαδέλφεια, γνώρισε από μικρή τη δύναμη της χροιάς της, όμως η μοίρα στάθηκε άδικη μαζί της: πέθανε το 1970, 24 χρονών. Διαγνώσθηκε με όγκο στον εγκέφαλο το 1967, μετά από λιποθυμία στη σκηνή, ενώ τραγούδαγε ντουέτο με τον Gaye.''He's The One I Love'', ''Hold Me Oh My Darling'', ''I Can't Go On Without You'', ''I Can't Believe You Love Me'' και άλλα τόσα μαγικά τραγούδια, το ένα μετά το άλλο.. Μέσα στις μεγάλες επιτυχίες της Terrell και το φανταστικό ''Ain't Nothing Like The Real Thing'', που όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στο Irresistible. Δρόσισε πια στην πόλη και ο συγκεκριμένος ήχος, σε συνδυασμό με τις γιορτές, αποτελεί ένα ωραίο δώρο.Diggin για όλες τις χρήσεις, λοιπόν. Με 1η έκδοση την αμερικάνικη και διάφορες επανεκδόσεις, τόσο US, όσο και γερμανικές. Δυστυχώς με όχι πρόσφατη γι' αυτούς που προτιμούν τα σφραγισμένα. Καλύτερα για μας βέβαια, όσους αγαπάμε τα used βινύλια. Ναι,. Τα λέμε την τελευταία εβδομάδα του 2019, με κάτι καρασπέσιαλ.