5 λόγοι που αγαπάμε τη Miranda July κι ανυπομονούμε να την απολαύσουμε στη Στέγη

Η αεικίνιτη και πολυπράγμων δημιουργός Miranda July, που έχει διαπρέψει ως σκηνοθέτρια, συγγραφέας, εικαστικός και περφόρμερ, ετοιμάζει από το Λος Άντζελες τις βαλίτσες της για την Αθήνα. Στις 30 Απριλίου 2026, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση την υποδέχεται σε μια μεγάλη αφιερωματική βραδιά, γεμάτη συζητήσεις, προβολές και πολλή από την αλλόκοτη, τρυφερή μαγεία της. Όσοι παρακολουθούν στενά την εναλλακτική pop κουλτούρα γνωρίζουν πως η Miranda July δεν είναι απλώς ένα όνομα, αλλά ένα ολόκληρο καλλιτεχνικό ρεύμα από μόνη της. Δεν είναι μόνο οι ταινίες και τα βιβλία της· είναι η βαθιά ριζωμένη DIY νοοτροπία της. Παρακάτω συγκεντρώσαμε 5 λόγους που η Miranda July είναι το απόλυτο εναλλακτικό είδωλο και γιατί η άφιξή της στην Αθήνα είναι το art event της σεζόν.

Οι βαθιές ρίζες της στην underground μουσική και το Riot Grrrl κίνημα

Πολύ πριν κατακτήσει το Χόλιγουντ και τα ράφια των βιβλιοπωλείων, η Miranda July ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής punk και riot grrrl σκηνής των 90s, κυρίως στο Πόρτλαντ. Αν ψάξετε τα αρχεία της θρυλικής ανεξάρτητης δισκογραφικής Kill Rock Stars (σπίτι των Bikini Kill και του Elliott Smith), θα βρείτε κυκλοφορίες της. Το 1999 κυκλοφόρησε ένα split 10-ιντσο βινύλιο με τίτλο The Bigness of the World μαζί με το queer punk δίδυμο The Need, συνδυάζοντας μουσική με spoken word περφόρμανς. Αργότερα, το 2019, η αγάπη της για την indie μουσική επιβεβαιώθηκε ξανά όταν σκηνοθέτησε το εξαιρετικό (και γεμάτο νόημα) βίντεο κλιπ για το τραγούδι "Hurry On Home" των αγαπημένων Sleater-Kinney. Η τέχνη της έχει τον ίδιο ανατρεπτικό, "κάν'το μόνος σου" ρυθμό με ένα καλό punk κομμάτι.

Ένα κινηματογραφικό σύμπαν που υμνεί το «παράξενο»

Ως σκηνοθέτρια, η Miranda July μας χάρισε μερικά από τα σπουδαιότερα διαμάντια του αμερικανικού ανεξάρτητου σινεμά. Η πρώτη της ταινία, Me and You and Everyone We Know (2005), ήταν μια απόλυτη αποκάλυψη που σάρωσε τα βραβεία στο Sundance και τις Κάννες (Χρυσή Κάμερα), ενώ μπήκε και στην περίβλεπτη Criterion Collection. Ακολούθησαν το The Future (2011) και το Kajillionaire (2020), ταινίες που ισορροπούν αριστοτεχνικά ανάμεσα στο μαύρο χιούμορ, τον σουρεαλισμό και τη βαθιά υπαρξιακή αγωνία. Στη Στέγη, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την εμβληματική πρώτη της ταινία σε ειδική προβολή στην Κεντρική Σκηνή.

Η αφοπλιστική της πένα (και το νέο της μυθιστόρημα)

Δεν νοείται λίστα best-seller των New York Times χωρίς την υπογραφή της. Από τη συλλογή διηγημάτων No One Belongs Here More Than You μέχρι το αριστουργηματικό The First Bad Man, η July γράφει όπως αναπνέει: απρόβλεπτα. Στην Αθήνα έρχεται με αφορμή το νέο της μυθιστόρημα All Fours (κυκλοφορεί στα ελληνικά ως Στα Τέσσερα από τις εκδ. Αλεξάνδρεια). Ένα βιβλίο-σταθμός που έχει ήδη γίνει viral, εξερευνώντας τη σεξουαλικότητα, την επιθυμία χωρίς ηλικιακούς φραγμούς, τον γάμο και τη γυναικεία εμπειρία μετά τα 40. Μια ωδή στην αγάπη και την προσωπική αναγέννηση.

Viral performances πριν καν υπάρξει το TikTok

Η Miranda July αγαπά την τεχνολογία όταν αυτή ενώνει τους ανθρώπους. Έχει δημιουργήσει εφαρμογές όπως το Somebody (σε συνεργασία με τη Miu Miu), όπου τα μηνύματά σου παραδίδονταν αυτοπροσώπως από αγνώστους, ενώ δεν διστάζει να κάνει τον εαυτό της ψηφιακό έκθεμα. Στα φουαγιέ της Στέγης θα προβάλλονται σε λούπα απολαυστικά art videos γυρισμένα με το κινητό της, από χορευτικά διαλείμματα (Dances) στο Instagram ενόσω έγραφε το βιβλίο της, μέχρι συζητήσεις με αγνώστους. Η τέχνη της είναι διαδραστική, αληθινή και εθιστική, έχοντας κερδίσει μια θέση σε μεγαθήρια όπως το MoMA και το Guggenheim.

Η αισθητική της επιδραστικότητα

Η αισθητική της, ένα μείγμα αθωότητας και ενδοσκόπησης, έχει μαγνητίσει τον κόσμο της μόδας και της σύγχρονης τέχνης. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα εγκαινίασε την ατομική της έκθεση "Miranda July: New Society" στο Μιλάνο, υπό την αιγίδα του Fondazione Prada. Όπως μεγάλες καλλιτέχνιδες (βλ. Marina Abramović ή Laurie Anderson), η July επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που επικοινωνούμε, χρησιμοποιώντας την ίδια της την ύπαρξη, τα ρούχα της, τα βίντεο και τα social media ως έναν τεράστιο, ζωντανό καμβά.

Ραντεβού στη Στέγη

Στις 30 Απριλίου 2026, η Αθήνα ζει στον ρυθμό της. Το πρόγραμμα στη Στέγη περιλαμβάνει μια μεγάλη συζήτηση στην Κεντρική Σκηνή (20:30) με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, προβολή του Me and You and Everyone We Know (22:00, με δωρεάν προκράτηση), υπογραφή αντιτύπων του Στα Τέσσερα, και δεκάδες «Μιράντες» να προβάλλονται σε οθόνες στα φουαγιέ. Μην χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά μια από τις πιο επιδραστικές, ροκ και ευαίσθητες φωνές της εποχής μας.

Φωτογραφίες, Miranda July

Διαβάστε περισσότερα

