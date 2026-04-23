Hey, Ho, Let’s Go: 50 χρόνια από το πρώτο άλμπουμ των Ramones

Η πτώση της δεκαετίας του '60 ήταν δύσκολη. Τα όνειρα των hippieς και των πολιτικών δικαιωμάτων δεν είχαν πραγματοποιηθεί. Αυτό πρόσθεσε απογοήτευση σε μια νέα γενιά με πρωτοποριακό, εικονοκλαστικό πνεύμα. Ένα ευρύ φάσμα απόψεων προσπαθεί να εξηγήσει πού ξεκίνησε το punk κίνημα και πού τελείωσε. Υπάρχει όμως μεγάλη επικάλυψη: τόσο οι hippies όσο και οι punk πολεμούσαν ενάντια στο ίδιο σύνολο συστημάτων και αξιών.

Το punk ήταν επίσης ένας αγώνας ενάντια στον «κομφορισμό» - σίγουρα μια λέξη που περιγράφει την κοινωνία του 1976. Αυτό ωστόσο δεν ήταν κάτι το εντελώς «καινούριο». Το punk, είτε το γνώριζε είτε όχι, είχε κληρονομήσει το αντιεξουσιαστικό ήθος των τελευταίων χρόνων του 60 και ήταν έτοιμο να ολοκληρώσει τον στόχο που απέτυχε να κάνει η προηγούμενη γενιά. Εξάλλου, βασικοί παίκτες όπως ο Joe Strummer και άλλοι ήταν hippies πριν γίνουν punk.

Επιπλέον, η επιρροή των Velvet Underground και του Andy Warhol είχε τεράστιο αντίκτυπο. Ο μινιμαλισμός τους, ντυμένοι στα μαύρα, —τόσο από μοντέρνα όσο και από ηχητική άποψη— ήταν βασικός πρόγονος του punk. Οι διανοητικές συζητήσεις για τον σαδομαζοχισμό, τα ναρκωτικά και τον θάνατο τους παρουσίαζαν ως πρωτο-πανκ μέσα στην ομίχλη του χίπικου. Επιπλέον, το garage-punk του Ντιτρόιτ, οι Iggy & the Stooges και οι MC5, θα είχαν τεράστιο αντίκτυπο.

Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 1975, η Patti Smith κυκλοφόρησε το Horses, ένα απολύτως πρωτοποριακό, άλμπουμ, που «εγκαινίασε» τη σκηνή της Νέας Υόρκης. Πέντε μήνες αργότερα, το 1976 έγινε η χρονιά μηδέν για τη μουσική, τον πολιτισμό και την κοινωνία. Αν το Horses ράγισε το πολιτιστικό φράγμα, οι Ramones το ανατίναξαν. Στις 23 Απριλίου 1976 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ.

Ο John Holmstrom, ένας από τους ιδρυτές του θρυλικού περιοδικού Punk, του fanzine που υποστήριξε τους Ramones από την αρχή, ισχυρίστηκε ότι ήθελε να «εξαλείψει τους hippieς και να ανατινάξει ολόκληρο τον κόσμο του rock ‘n’ roll και να ξεκινήσει από την αρχή». Οι Ramones σίγουρα μοιράζονταν παρόμοιες αντιλήψεις. Όμως, συγχρόνως επέστρεψαν στο παρελθόν και διέσωσαν τα στοιχεία του rock ‘n’ roll που γούσταραν όταν ήταν παιδιά.

Το άλμπουμ έχει διάρκεια 29 λεπτά και περιέχει δεκατέσσερα κομμάτια. Αυτό που διαφοροποιεί το άλμπουμ και το συγκρότημα από τους συνομηλίκους τους είναι ο τρόπος με τον οποίο το άλμπουμ αποτελεί μια εμπρηστική δήλωση ότι το rock ‘n’ roll μπορούσε να ανακτήσει τις επικίνδυνες ρίζες του. Αποτυπώνει την αυθεντική ουσία του rock ‘n’ roll, οι επιρροές ακούγονται δυνατά και καθαρά. Link Wray, Elvis, The Monks, Kingsmen και Sonics, Shangri-La’s και girl-groups του Phil Spector.

Το εναρκτήριο τραγούδι του άλμπουμ είναι ο de facto ύμνος "Blitzkrieg Bop". Είναι λίγο πάνω από δύο λεπτά καυτής ενέργειας, επίθεση με τις τρεις συγχορδίες, με στίχους-βόμβες. Ενώ οι διαθέσεις που εμφανίζονταν στο άλμπουμ ήταν συχνά σκοτεινές, ο Johnny Ramone υποστήριξε ότι δεν «προσπαθούσαν να είναι προσβλητικοί» όταν έγραφαν τους στίχους. Το συγκρότημα εμπνεύστηκε διανοητικά από τη ζωή, τη λογοτεχνία και την ποπ κουλτούρα και άντλησε από αμέτρητες πηγές για να κάνει τα τραγούδια του να ξεχωρίζουν με τον σωστό τρόπο. Και πάλι, αυτό θυμίζει τον Iggy Pop, τον Lou Reed και τους MC5 και ήταν ένα συγκλονιστικό μείγμα με την υψηλή ταχύτητα της μουσικής.

Το δεύτερο κομμάτι, "Beat on the Brat", όπως είπε ο Joey Ramone, σχετίζεται με την ανώτερη τάξη της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, o μπασίστας Dee Dee Ramone εξήγησε ότι το τραγούδι αφορούσε το πώς ο Joey είδε μια μητέρα «να κυνηγάει ένα παιδί με ένα ρόπαλο στο λόμπι της πολυκατοικίας του». Kλασικό punk. Το μικρότερο κομμάτι του άλμπουμ, "Judy is a Punk", διαρκεί ενάμιση λεπτό και είναι ένα κακόφωνο σπριντ γραμμένο από τον Joey για τα παιδιά της γειτονιάς του που πίνουν σε μια ταράτσα.

Το πιο ποπ τραγούδι του άλμπουμ και δεύτερο single, "I Wanna Be Your Boyfriend", γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον Tommy και αποτίει φόρο τιμής στα ερωτικά τραγούδια και τις ποπ μπάντες της δεκαετίας του '60. Χρησιμοποίησαν μια 12χορδη κιθάρα και μεταλλόφωνο, όργανα που ταιριάζουν περισσότερο στους Beach Boys παρά στους Ramones. Παρουσιάζει ένα απροσδόκητο, ρομαντικό στοιχείο στη σύνθεση των τραγουδιών του συγκροτήματος, ένα στοιχείο πάνω στο οποίο θα βασίζονταν σε όλη την καριέρα τους, δείχνοντας ότι πραγματικά ανακτούν τις ρίζες τους και δεν φοβούνται να δείξουν τα συναισθήματά τους, ξεχωρίζοντας για άλλη μια φορά από αυτό που επρόκειτο να ακολουθήσει.

Το "Chain Saw" ανοίγει με τον ήχο ενός κυκλικού πριονιού που έτρεχε και ήταν επηρεασμένο από την cult ταινία τρόμου The Texas Chain Saw Massacre του 1974. Με σχεδόν 180 χτύπους ανά λεπτό, έχει τον ταχύτερο ρυθμό από τα τραγούδια του άλμπουμ και παρουσιάζεται ως μια πρώιμη επίδειξη του πόσο έντονα θα αναπτυσσόταν το punk στις δεκαετίες του '80 και του '90. Είναι επίσης το πιο DIY άκουσμα, υποδεικνύοντας τις πενιχρές επτά ημέρες και τα 6.400 δολάρια που δόθηκαν για την ηχογράφηση του άλμπουμ από την δισκογραφική εταιρεία Sire.

Το "Now I Wanna Sniff Some Glue" περιέχει τέσσερις γραμμές μινιμαλιστικών στίχων που απεικονίζουν τη νεανική πλήξη της εποχής και την ενδημική κατάχρηση διαλυτών που τη συνόδευε. Αστειευόμενος, ο Dee Dee είπε: «Ελπίζω κανείς να μην πιστεύει ότι πραγματικά μυρίζουμε κόλλα», πριν σχολιάσει: «Σταμάτησα όταν ήμουν οκτώ». Δείχνοντας πώς οι Ramones και το άλμπουμ ξεχώριζαν από τους άλλους ντροπαλούς punk της εποχής, ο Dee εξήγησε ότι το τραγούδι προερχόταν επίσης από ένα εφηβικό τραύμα. Tο τραγούδι χρησίμευσε ως έμπνευση για ένα από τα πρώτα αγγλικά punk fanzines, το Sniffin' Glue του Mark Perry.

Δείχνοντας την επίδραση που είχε η ποπ κουλτούρα στο συγκρότημα και τον δίσκο, το "I Don't Wanna Go Down to the Basement" είναι επίσης εμπνευσμένο από ταινίες τρόμου και είναι το τελευταίο κομμάτι στην πρώτη πλευρά. Με διάρκεια λίγο πάνω από δυόμισι λεπτά, είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια κομμάτι του άλμπουμ, κάτι που λέει κάτι από μόνο του. Η Debbie Harry θα υποστήριζε ότι αφορούσε εν μέρει την τουαλέτα στο θρυλικό κλαμπ CBGB, όπου οι Ramones έπαιξαν εβδομήντα έξι φορές το 1975. Είπε: «Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι των Ramones αφορά εν μέρει αυτό: "Δεν θέλω να κατέβω στο υπόγειο..." Ως παιδιά, δεν θέλαμε ποτέ να κατέβουμε στο υπόγειο γιατί ήταν τόσο σκοτεινά και τρομακτικά. Και αυτή η τουαλέτα ήταν σίγουρα πολύ τρομακτική».

Η δεύτερη πλευρά ξεκινά με το "Loudmouth" και στη συνέχεια με το "Havana Affair", απλά punk κομμάτια. Το τελευταίο επηρεάστηκε από το κόμικ Spy vs Spy του Antonio Prohias. Προχωρούν με ιλιγγιώδη ρυθμό στο "Listen to My Heart", ένα τραγούδι με μια σαρδόνια οπτική στις αποτυχημένες σχέσεις, κάτι που θα γινόταν σήμα κατατεθέν των Ramones και του punk.

Επικαλούμενοι ξανά τις δυσοίωνες εικόνες των Velvet Underground, οι στίχοι του "53 and 3rd" αφορούν μια ανδρική πόρνη που περιμένει στη γωνία της 53ης Οδού και της Τρίτης Λεωφόρου στο Midtown Manhattan. Ωστόσο, όταν εξασφαλίζει έναν πελάτη, τον σκοτώνει με ένα ξυράφι για να «αποδείξει» ότι είναι ετεροφυλόφιλος. Ο Dee Dee θα έλεγε, «το τραγούδι μιλάει από μόνο του», λέγοντας αργότερα, «ό,τι γράφω είναι αυτοβιογραφικό και γραμμένο με έναν πολύ πραγματικό τρόπο».

Αναφερόμενοι στην αγάπη τους για την ποπ, το "Let's Dance" είναι μια διασκευή της επιτυχίας του Chris Montez. Το "I Don't Want to Walk Around with You" είναι τόσο μινιμαλιστικό που αποτελείται από δύο στίχους και, πάλι, μόλις τρεις συγχορδίες. Η ζωντανή εκτέλεση αυτού του τραγουδιού, που ερμηνεύτηκε στο Rainbow Theatre του Λονδίνου το '77 , αποτυπώνει τέλεια την έντονη ουσία του συγκροτήματος και του δίσκου. Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα τραγούδια του συγκροτήματος, γραμμένο στις αρχές του '74, και το εναρκτήριο τραγούδι του πρώτου τους demo.

Το τελευταίο κομμάτι, το "Today Your Love, Tomorrow the World", είναι ένα από τα πιο συντριπτικά που ηχογράφησαν ποτέ. Κανονικό καμικάζι. Όμως, το κομμάτι έχει αναφορές στους ναζί και ο επικεφαλής της δισκογραφικής εταιρείας, Seymour Stein παραπονέθηκε. Απείλησε να αφαιρέσει το κομμάτι από το άλμπουμ, οπότε το συγκρότημα παράλλαξε τους στίχους. Η χρήση προκλητικών στίχων ή συμβόλων έγινε συνήθης, καθώς οι punks θα επιδίωκαν να σοκάρουν την παλαιότερη γενιά.

Το artwork του άλμπουμ έμεινε επίσης θρυλικό. Αρχικά οι Ramones ήθελαν ένα εξώφυλλο παρόμοιο με το Meet the Beatles! του 1964, αλλά τα αποτελέσματα ήταν φρικτά. Στη συνέχεια, κατέληξαν να χρησιμοποιήσουν μια φωτογραφία της Roberta Bayley του περιοδικού Punk – μια ασπρόμαυρη λήψη που είχε χρησιμοποιηθεί σε ένα προηγούμενο τεύχος του περιοδικού. Μαζί με τη μουσική, η φωτογραφία έμελλε να γίνει εμβληματική. Απεικονίζει από αριστερά προς τα δεξιά: τον Johnny, τον Tommy, τον Joey και την Dee Dee Ramone, να κοιτάζουν κατευθείαν στην κάμερα με κενές εκφράσεις, μεταφέροντας τα κατάκοπα συναισθήματα που είναι εγγενή στην punk γενιά.

Το συγκρότημα φοράει τα πλέον χαρακτηριστικά σκισμένα, ξεθωριασμένα μπλε τζιν και τα μαύρα δερμάτινα μπουφάν του, όρθια στον τοίχο ενός ιδιωτικού κοινοτικού κήπου στη Νέα Υόρκη. Και πάλι, με τις πλάτες τους κυριολεκτικά στον τοίχο, αυτό είναι ενδεικτικό του συναισθήματος εκείνης της γενιάς. Η στάση του συγκροτήματος στη φωτογραφία θα επηρέαζε επίσης τα μελλοντικά σχέδια εξωφύλλων τους. Επιπλέον, για πρώτη φορά, ο κόσμος εκτέθηκε στην κλασική γραμματοσειρά του συγκροτήματος, η οποία πλέον είναι πανταχού παρούσα λόγω των fast fashion brands που δημιούργησε ο αείμνηστος σπουδαίος Arturo Vega.

Το ντεμπούτο άλμπουμ των Ramones ήταν μια κινητήρια δύναμη. Συνένωσε όλα τα χαρακτηριστικά αυτού που είναι σήμερα γνωστό ως punk σε ένα προκλητικό κολάζ. Επιστρέφοντας στα βασικά, στις πρωταρχικές πηγές του rock 'n' roll, οι Ramones, εκώντες άκόντες, χώρισαν το rock στα δύο: προ-punk, μετά-punk.

Αναμφίβολα, το άλμπουμ είναι προϊόν της εποχής του, και όπως συμβαίνει σ’ αυτές τις περιπτώσεις, «η ιστορία δεν θέτει ερωτήματα που η κοινωνία δεν μπορεί να απαντήσει».

Τρεις μήνες μετά οι Ramones θα έδιναν την πρώτη τους συναυλία στη Μεγάλη Βρετανία. Τα αμερικανικά περιοδικά με επιρροή, όπως το Rolling Stone και το The Village Voice, είχαν επαινέσει το πρώτο τους άλμπουμ, όμως οι Ramones ήταν ακόμα σχετικά άγνωστοι μέχρι που πάτησαν το πόδι τους στα βρετανικά νησιά. Εκεί είχαν ήδη κερδίσει την εκτίμηση πρωτοποριακών μουσικοκριτικών όπως ο Nick Kent και ο Charles Shaar Murray. Με την φήμη να διαδίδεται μεταξύ των νεαρών οπαδών της punk, έκαναν το θριαμβευτικό ντεμπούτο τους στο Λονδίνο την Ημέρα των Διακοσιοστών Επετείων της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, στις 4 Ιουλίου 1976. 2.000 μελλοντικοί θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να τους δουν να κυριαρχούν σε μια συναυλία που περιλάμβανε επίσης τους Flamin' Groovies και τους Stranglers.

Οι Joey, Johnny, Dee Dee και Tommy έπαιξαν με ενθουσιασμό ένα σετ 14 τραγουδιών που έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, ακολουθούμενο από τρία encore. Μοίρασαν μικροσκοπικά μπαστούνια του μπέιζμπολ που χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση του single τους "Blitzkrieg Bop" και κάλεσαν στη σκηνή τον θρυλικό ηγέτη των T.Rex, Marc Bolan. Μελλοντικά αστέρια της punk, συμπεριλαμβανομένων του Rat Scabies των Damned και του Gaye Advert των Adverts, παρευρέθηκαν επίσης στην παράσταση, ωστόσο -σε αντίθεση με τον δημοφιλή μύθο- μέλη των Sex Pistols και των Clash δεν ήταν εκεί. Και τα δύο συγκροτήματα εμφανίζονταν στην παμπ Black Swan του Σέφιλντ το ίδιο βράδυ, με τους Sex Pistols να είναι headliners και τους Clash να παίζουν την πρώτη τους συναυλία.

Ωστόσο, η δεύτερη sold out συναυλία των Ramones στο Λονδίνο, που πραγματοποιήθηκε την επόμενη νύχτα στο Dingwall's στο Κάμντεν, προσέλκυσε όχι μόνο τους Sex Pistols και τους Clash, αλλά και τους Damned και την μελλοντική ηγέτιδα των Pretenders, Chrissie Hynde. Η σπίθα που είχε ανάψει το πρώτο τους άλμπουμ είχε εξελιχθεί σε πυρκαγιά.