Το Spotify "αγόρασε" το WhoSampled

Πριν μια εβδομάδα έγινε γνωστό με επίσημη ανακοίνωση από το ίδιο το WhoSampled πως το γνωστό website εντάχθηκε υπό την αιγίδα του τιτάνα των streaming services, εν ονόματι Spotify, δίνοντας του έτσι πρόσβαση στην ατέρμονη βάση δεδομένων που έχει από χρησιμοποιημένα samples.

Το WhoSampled από το 2008 με την έναρξη της λειτουργίας του, αποτελεί το κατ’ εξοχήν site, όπου κάθε χρήστης μπορεί να ανεβάσει το sample που χρησιμοποίησε ο εκάστοτε καλλιτέχνης σε κάποιο τραγούδι του και να τα αντιστοιχήσει, αποκαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο την πηγή του producer. Ενώ αυτό για τους nerds και τους fans αποτελεί χρυσορυχείο γνώσεων, ανακαλύπτοντας τα samples απο τα αγαπημένα τους τραγούδια, σε πολλούς καλλιτέχνες, κυρίως του underground, θα μπορούσε να δημιουργήσει δυνητικά προβλήματα, μιας και στο WhoSampled, μπορούσες να "αποκαλύψεις" το sample και να το αντιστοιχήσεις στο τραγούδι που το χρησιμοποιεί, ακόμα κι αν δεν είχε γίνει clear από τον καλλιτέχνη που το πήρε, δεν του είχαν παραχωρηθεί δηλαδή τα δικαιώματα χρήσης του.

Αυτό το πρόβλημα του "Sample Snitching" καλούνται να αντιμετωπίσουν τώρα όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, μιας και με το Spotify να έχει πρόσβαση σε ολόκληρο το database του WhoSampled, θα μπορεί με τη χρήση υπολογιστικών μηχανών, να βρίσκει πολύ εύκολα, ποιοι καλλιτέχνες έχουν χρησιμοποιήσει το εκάστοτε sample, μοιράζοντας την πληροφορία στις μεγάλες δισκογραφικές, οι οποίοι με την σειρά τους θα μπορούν να μοιράζουν αγωγές σ’ αυτούς που χρησιμοποίησαν το sample τους παράνομα.

Αυτό, ίσως επαναπροσδιορίσει τον τρόπου που δημιουργείται μουσική μεταξύ των ανεξάρτητων / μικρών καλλιτεχνών, μιας και μια ενδεχόμενη νομική διαπλοκή, μπορεί να αποθαρρύνει πάρα πολλούς από αυτούς να ρισκάρουν να χρησιμοποιήσουν samples χωρίς να πάρουν τις απαραίτητες άδειες, οι οποίες, αν δεν παρέχονται έμμεσα από site που τα έχουν κάνει ήδη clear (πχ. Tracklib), μπορούν να γίνουν πάρα πολύ ακριβές και μη βιώσιμες για κάποιον που προσπαθεί να κάνει τα πρώτα του βήματα στη μουσική σκηνή.

Με ανάλογο τρόπο, μετά από τα μεγάλα lawsuits στα 90s, όταν και γιγαντώθηκε το φαινόμενο rap και πολλά uncleared samples χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλα hits, πολλές μεγάλες εταιρείες έγιναν πιο διστακτικές στις αρχές του επομένου αιώνα να ρισκάρουν την χρήση τους ή να δαπανήσουν τεράστια ποσά για την αγορά των δικαιωμάτων τους, ανοίγοντας έτσι διάπλατα τις πόρτες σε παραγωγούς, οι οποίοι έφτιαχναν beats εν τη απουσία άλλων samples (Scott Storch, The Neptunes, Swizz Beatz κλπ.), καθορίζοντας έτσι και σε μεγάλο βαθμό τον mainstream ήχο εκείνης της εποχής. Η δραματική αλλαγή στο σήμερα, είναι ότι πλέον, αυτό μάλλον θα χτυπήσει κάθε λογής καλλιτέχνη, δημοφιλή και μη, ο οποίος σίγουρα θα βρίσκεται σε ακόμα πιο δυσμενή κατάσταση από τις μεγάλες εταιρείες, σε περίπτωση που έρθει αντιμέτωπος με κάποια παρόμοια νομική σύγκρουση, μιας και τα ποσά τα οποία πιθανόν χρειαστεί να δαπανήσει είναι πολλές φορές μεγαλύτερα από τον προϋπολογισμό του.

Δεν γνωρίζουμε πραγματικά πως θα εξελιχθεί αυτή η "συμμαχία" και αν θα έχει πραγματικά τη δυστοπική εξέλιξη που πολλοί φανταζόμαστε, ή αν απλά είναι ένα απλό γαύγισμα του μεγάλου "τσομπανόσκυλου" της μουσικής βιομηχανίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η εύρεση των παράνομα χρησιμοποιημένων samples καθίσταται πολύ πιο εύκολη, δημιουργώντας ανησυχία και αναταραχές στα χαμηλότερα στρώματα του μουσικού βιότοπου.