Record Store Day – Black Friday 2025: 15 κυκλοφορίες που αξίζει να κυνηγήσετε

15 χρόνια πριν, το Νοέμβριο του 2010, η διοργανώτρια αρχή της Record Store Day, αποφάσισε να ορίσει και την Black Friday ως φθινοπωρινό RSD προορισμό. Επομένως πιάνω το στρογγυλό 15αρι που έχει μεσολαβήσει και σας εφιστώ την προσοχή για 15 κυκλοφορίες από τη φετινή σοδειά.

Γιατί από τώρα;

Ο λόγος είναι σαφής και απολύτως αναγκαίος. Τα απανταχού αγαπημένα σας μικρά δισκοπωλεία, προσπαθούν ήδη να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες κόπιες, για όσους θα το οργώσουν εκείνο το πρωινό. Επομένως ενημερώστε τα για τις επιθυμίες σας, κι όλα θα πάνε καλά.

Billie Eilish - Live (Interscope)

Δεν είμαι βέβαιος πως οι 20000 κόπιες θα φτάσουν για να καλυφθούν οι ανάγκες των fans της. Το τεσσαράκι 10ιντσο με 4 ζωντανές ηχογραφήσεις από τη Songline σειρά του Amazon τους δίνει πλέον σάρκα και οστά. Επομένως αν πχ προσμετρήσεις τις 26 εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube, το βλέπω ως instant sold out.

Chappell Roan - The Subway/The Giver (Island)

Τα ίδια πιστεύω και για τις 30000 κόπιες για το επτάιντσο της Roan. Σπαραξικάρδιο από τη μια, country pop στριφογύρισμα στην τούμπα, οι fans της θα σπεύσουν να το φυγαδεύσουν ως λάφυρο. Προφανώς και δεν το υποστηρίζω ως αξιόλογη κυκλοφορία, αλλά όπως και να το κάνεις, εκεί έξω υπάρχουν πολλές μαμάδες και πολλοί μπαμπάδες που μπορεί να το αναζητήσουν ως δωράκι. Μη μου πείτε πως δε σας τα έλεγα!

Little Brother - The Minstrel Show: 20th Anniversary Deluxe Edition (Imagine Nation Music)

Φτάσαμε και αυτό το σημείο. Να βρισκόμαστε στα 20α του Minstrel Show, που ζυγίστηκε ως ελαφρύ hip hop, αλλά αποδείχθηκε να γερνάει όμορφα και τελικά να αποτελεί μια από τις πιο χαλαρά επιτυχημένες rap καταγραφές των zeroes. 1500 κόπιες και 2 bonus cuts.

Lester Young - Lester Leaps In: Live At Birdland 1951-1952 (Liberation Hall)

O Sid Torin ήταν ο host αυτών των μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητων ηχογραφήσεων από το διάσημο Birdland. Η Billie Holiday ήταν στο κοινό, η μπάντα ή καλύτερα οι μπάντες ήταν αυτές των John Lewis, Cyril Haynes, Earl Knight, “Papa” Jo Jones, Lee Abrams; Gene Ramey και Jesse Drakes, άρα πως να μην προσμένεις να ακούσεις τι στο καλό έκανε ο Prez σε αυτές τις τέσσερις διαφορετικές βραδιές εκείνες τις χρονιές;

Robbie Robertson - Filmworks: Insomia (Omnivore Recordings)

Στην ουσία, τούτο το μάζεμα αποτελείται από γνωστά και μη εξαιρετέα. Μόνο ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι από το Carny θα αποτελέσει έκπληξη. Από την άλλη, πάρε το εξώφυλλο, δες αυτούς τους δύο τύπους και ξανάκουσε τη μουσική του Robertson από τα The Last Waltz, Carny και Raging Bull.

Yusef Lateef - Golden Flower (Live In Sweden) (Elemental Music)

Ξέρει τι κάνει η Elemental, δεν παραδίδει αχρείαστα ακυκλοφόρητα. Εδώ χάρη στου σουηδικό ραδιοτηλεοπτικό αρχείο, έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τι έκαναν στις 13 Σεπτεμβρίου του 1967, οι Lars Sjösten, Palle Danielson και Albert "Tootie" Heath, και την 1η Αυγούστου του 1972, οι Kenny Barron, Bob Cunningham και εκ νέου ο Albert "Tootie" Heath, παρέα με τον Lateef.

Jazz Sabbath - Jazz Sabbath Live (Blacklake)

Διπλό θα είναι το live lp των Jazz Sabbath, βγαλμένο από το ολλανδικό Paradox Jazz Club. Μπάσο, ντραμς και πιάνο, φευγάτα από τις studio εκτελέσεις. Όσοι τους έχουν δει, γνωρίζουν τι να περιμένουν. Σε 2750 διάφανες πορτοκαλί κόπιες.

Larry Mullins & Mike Watt - We Will Fall (ORG)

500 κόπιες για ένα 40λεπτο βύθισμα στο We Will Fall των Stooges, σπασμένο σε δύο πλευρές. Το δελτίο τύπου λέει πως δεν είναι διασκευή, αλλά μια εκτεταμένη επίκληση, κατά μέρος θρήνος, κατά μέρος ελεύθερη εξερεύνηση διάθεσης και συνείδησης. Είναι μια αργή, φλεγόμενη πράξη ηχητικής αφοσίωσης, που τιμά το πνεύμα των The Stooges ενώ ανοίγει την πόρτα σε κάτι εντελώς νέο: μια εμπειρία βαθιάς ακρόασης, μια κάθοδος στο ιερό και το αλλόκοτο. Πως να μη σου κινεί την περιέργεια;

Talking Heads - Tentative Decisions: Demos & Live (Rhino)

10 demos κι ένα live σε ένα μεγάλο δισκάκι και τα 2 κομμάτια των Artistics σε μικρό. Όσο περιμένετε τον David Byrne στην Αθήνα, ξανακούστε πως είχαν τα πράγματα 50 χρόνια πριν, όταν αυτός πρωτοσυνάντησε τον Chris Frantz.

Miles Davis - Live at the Plugged Nickel: December 23, 1965 - Second Set (Legacy)

Διπλό lp, κομμάτι από το box set που θα κυκλοφορήσει η Sony τον Ιανουάριο του 2026, όπου θα περιλαμβάνονται και τα επτά set των sessions. Για όσους δεν αποδειχτούν αρκούντως θαρραλέοι ή απλούστατα θέλουν να κάνουν κράτει με τα οικονομικά τους, το δεύτερο σετ του Miles με τους Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter και Tony Williams θα κυκλοφορήσει σε 5900 αντίτυπα.

Bob Dylan - The Original Freewheelin' Bob Dylan (Legacy)

Ευτυχώς που γίνονται κάτι τέτοια και δεν ξεροσταλιάζουμε να χαζεύουμε ανέφικτες δημοπρασίες δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Rocks And Gravel, Let Me Die in My Footsteps, Rambling, Gambling Willie και Talking’ John Birch Paranoid Blues, τα 4 κομμένα, οι σωστές σημειώσεις στο οπισθόφυλλο. Όλα στο φως για όσους προλάβουν.

Fred Again… - Actual Life Piano Live (Atlantic Records)

Τρεις θα είναι οι κυκλοφορίες της Atlantic αυτών των piano live sessions. Η καθεμιά θα έχει ένα τιράζ της τάξης των 5000 αντιτύπων, οπότε να μιας πρώτης τάξης ευκαιρία οι εσωτερικές στροφές του Fred Again… να ξεφύγουν τις ψηφιακής μορφής και να πάρουν την υπόσταση που τους αρμόζει.

Bill Evans - Portraits At The Penthouse: Live in Seattle (Resonance Records)

Πρόκειται για την 8η συνεργασία της Resonance με το Bill Evans estate. Εδώ το μέρος είναι το Penthouse του Seattle, το τρίο συμπληρώθηκε από τους Eddie Gomez στο μπάσο και Joe Hunt στα ντραμς, τα master tapes διασώθηκαν και μερικά θέματα όπως τα Nardis, Autumn Leaves και ‘Round Midnight είναι ενδεικτικά για τις προσδοκίες.

V/A - Metal Machine Music: Power to Consume, Vol. 1 (Legacy)

Είναι αυτό που λέει. Οι Aaron Dilloway, Drew McDowall, Thurston Moore, Pharmakon, The Rita, και Mark Solotroff πιάνουν το αντιμουσικό μανιφέστο του Lou Reed και σε ένα διπλό βινύλιο, ψάχνουν εκ νέου τα όρια, τις δομές και τους τρόπους.

Longineu Parsons - Longineu Parsons (Ubiquity)

Ακόμη κι αν τα μεγάλα labels έχουν πιάσει τα πόστα στον RSD θεσμό, μέχρι και σήμερα οι μικροί επιμένουν στην αρχική τους αποστολή. Ο δίσκος του Parsons είναι μια τέτοιου τύπου επανέκδοση. Τον πρωτομάθαμε από τη Ubiquity, επομένως αυτή είναι που δικαίως τον επανεκδίδει για πρώτη φορά μετά την private κυκλοφορία του ’80. Modal jazz funk SOS, χωρίς να χρειάζεται πια να δώσετε γύρω στα 600 δολάρια στη δευτερογενή αγορά των bids.

Υγ. Αν θέλετε να ανατρέξετε σε μερικές Record Store Day εξορμήσεις από το αρχείο του Avopolis, για να δείτε αν τα πήγαμε καλά με τις συστάσεις, τα podcasts για παλαίοτερες κυκλοφορίες του, αλλά και τις σκέψεις μας περί του θεσμού είναι πάντα ηχεία σας. Αρκούν ένα, δύο, τρία και τέσσερα κλικς.