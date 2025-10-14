Juergen Teller: Ρίχνοντας φως στους μουσικούς που έχει φωτογραφίσει, από τον Iggy Pop ως τους Nirvana

«Το μόνο σημαντικό είναι να απαθανατίσεις το άτομο όσο καλύτερα θεωρείς ότι αυτό είναι δυνατόν, να μπεις στην ψυχή του – στο ποιος είναι ο ίδιος. Μερικές φορές χρειάζεται πολύς χρόνος και μερικές φορές είναι αρκετά γρήγορο. Πρέπει να καταλάβεις γρήγορα τις χειρονομίες του – το πώς πίνει καφέ ή το πώς χρησιμοποιεί τα χέρια του. Πρέπει να το αναγνωρίσεις αυτό αμέσως. Πιστεύω επίσης ότι επειδή είμαι τόσο ανοιχτός, κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν πιο χαλαροί. Φυσικά, έχει να κάνει και με τον τρόπο που βγάζω φωτογραφίες: Δεν χρησιμοποιώ βάση, έτσι τα θέματα δεν παγώνουν επί τόπου. Και οι άνθρωποι που φωτογραφίζω νιώθουν πιο άνετα και πιο άνετα όσο περισσότερες φωτογραφίες βγάζω» δηλώνει σε συνέντευξή του ο Juergen Teller στο System Magazine (is. 3) και μας μυεί στη φωτογραφική του πρακτική και φιλοσοφία. Περισσότερα όμως για το φωτογραφικό του έργο θα έχουμε σύντομα την ευκαιρία να ανακαλύψουμε διά ζώσης, καθώς 19 Οκτωβρίου μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2025 η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση επιμελείται μια σημαντική αναδρομική έκθεση “you are invited” του Juergen Teller στο νέο χώρο Onassis Ready.

Μέσα από τον φακό του Juergen Teller

Ο Juergen Teller γεννήθηκε το 1964 και είναι Γερμανός φωτογράφος και καλλιτέχνης, γνωστός για τις εικόνες του που αφαιρούν την αίγλη και την τεχνητή λάμψη, αποκαλύπτοντας την ειλικρινή, μερικές φορές ακατέργαστη ανθρώπινη παρουσία. Με σπουδές στο Bayerische Staatslehranstalt für Photographie και αργότερα στο Hochschule für bildende Künste Hamburg, ο Teller απέκτησε διεθνή φήμη τη δεκαετία του 1990 μέσω της δουλειάς του στη μόδα και τα πορτρέτα του που αντιστέκονται σκόπιμα στο στιγμιαίο glam. Οι φωτογραφίες του συχνά αγκαλιάζουν την υπερέκθεση, τον ορατό κόκκο, τα συνηθισμένα σκηνικά και τις ακατέργαστες ατέλειες. Οι φωτογραφίες του Teller είναι άμεσες – ένα μείγμα ειλικρίνειας ντοκιμαντέρ, οικείας εγγύτητας και εικονοκλαστικού πνεύματος. Το ίδιο πνεύμα χαρακτηρίζει και τις φωτογραφίες που έχει κάνει για ανθρώπους της μουσικής σκηνής: χωρίς να δίνει έμφαση σε στυλιζαρισμένα διαφημιστικά γραφικά, αλλά δημιουργώντας πορτρέτα που αναδεικνύουν την προσωπικότητα, την ευαλωτότητα και τον άνθρωπο πίσω από τη φήμη.

Στην ερώτηση «ποιες δουλειές του άνοιξαν τον δρόμο προς τη φήμη» η απάντηση ήταν «Cocteau Twins, ένα single της Björk, New Order... Μετά πήγα σε περιοδεία με τους Nirvana, το 1991. Έβγαλα φωτογραφίες του Elton John και των Simply Red – τότε ήταν που κέρδισα κάποια χρήματα».

Ας δούμε μερικές από τις εμβληματικές φωτογραφίες μουσικών που τράβηξε ο Juergen Teller στην πετυχημένη του καριέρα. Περισσότερα θα μπορείτε να δείτε, να μάθετε και να απολαύσετε την έκθεση “you are invited” στο Onassis Ready.

Nirvana, Curt Cobain – 1991

Ο Teller είναι γνωστός για την εξαιρετική του ικανότητα να βρίσκει την ισορροπία μεταξύ της απλής εμπορικότητας και της απεριόριστης δημιουργικότητας. Η μέθοδός του βασίζεται στο να βγάζει τα θέματά του από τη ζώνη άνεσής τους με ασυνήθιστα σκηνικά και, ως εκ τούτου, να αποτυπώνει ωμές αλλά σύνθετες εικόνες. Συχνά, χρησιμοποιεί υπερεκτεθειμένο φωτισμό για να πετύχει μια ξεθωριασμένη εμφάνιση - απλά αλλά ενδιαφέροντα φόντα, καθώς και «ειλικρινείς» πόζες στο έργο του. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του έργου του Teller και μπορεί να φανεί ιδιαίτερα στη σειρά φωτογραφιών του για τον Kurt Cobain, ενώ περιόδευε με τους Nirvana.

Bjork - 1993

Για την πρώτη του συνεργασία με την Bjork γράφει ο ίδιος ο Juergen Teller: «Είχα την ευχαρίστηση να επισκεφτώ την Björk και τον γιο της τον Σεπτέμβριο του 1993 στην Ισλανδία. Μόλις τον είδα, εντυπωσιάστηκα από το πόσο έμοιαζαν. Η Björk ήταν μια εξαιρετική οικοδέσποινα, μαγείρεψε στο σπίτι της και με ξενάγησε παντού εξηγώντας μου το κάθε τι με κάθε λεπτομέρεια. Φυσικά, πήγαμε στη Γαλάζια Λιμνοθάλασσα όπου τραβήξαμε αυτή τη φωτογραφία. Ήμασταν όλοι στο νερό και ένα δευτερόλεπτο αφότου τράβηξα αυτή τη φωτογραφία, το αγόρι έριξε νερό στην κάμερά μου. Υπάρχουν τόνοι αλατιού σε αυτές τις θερμές πηγές, οπότε δεν ήμουν και πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Αλλά ήξερα ότι είχα μια καλή φωτογραφία και τον συγχώρεσα αρκετά γρήγορα».

PJ Harvey - 1995

Η σειρά φωτογραφιών της PJ Harvey του 1995 από τον Juergen Teller αποτυπώνουν μια εντυπωσιακή στιγμή στην καριέρα της τραγουδίστριας, συμπυκνώνοντας τέλεια την ακατέργαστη, ενδοσκοπική ουσία της μουσικής της Harvey κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η PJ Harvey είχε ήδη καθιερωθεί ως μια από τις πιο ξεχωριστές φωνές στην εναλλακτική ροκ, γνωστή για τους δυνατούς στίχους της, τον καινοτόμο ήχο της και την επιβλητική της παρουσία. Το άλμπουμ της To Bring You My Love, που κυκλοφόρησε το 1995, σηματοδότησε μια σημαντική καμπή στην μουσική της εξέλιξη, παρουσιάζοντας έναν πιο πειραματικό και στιλβωμένο ήχο που συνδύαζε στοιχεία ροκ, μπλουζ και φολκ. Και ας μην ξεχνάμε – αυτές οι θρυλικές φωτογραφίες κατέληξαν στο *The FACE*! Δηλαδή την απόλυτη cool-kid βίβλο της δεκαετίας του '90.

Kim Gordon – 1998

Ο Juergen Teller έχει συνεργαστεί αρκετές φορές με τον διάσημο και γνωστό για την ιδιαίτερη αισθητική του Marc Jacobs, χρησιμοποιώντας ως μοντέλα μια πληθώρα καλλιτεχνών από όλα τα πόστα της τέχνης, με χαρακτηριστικά ονόματα μεταξύ άλλων Sofia Coppola, Charlotte Rampling, Harmony Korine, Winona Ryder, Cindy Sherman κ.ά. Για τις ανάγκες της καμπάνιας του 1998 χρησιμοποίησε ως μοντέλο και την Kim Gordon.

Sinead O’Connor – 2005

Το 2005 δεν είναι η πρώτη φορά που ο Juergen Teller φωτογράφισε τη Sinead O’Connor καθώς είχαν συνεργαστεί και για το cover του Nothing Compares 2 U (1990), (εξώφυλλα δίσκων ο Teller έχει επίσης κάνει για τους Simply Red και τον Morrissey) – εδώ η φωτογράφιση έγινε για τις ανάγκες του περιοδικού Venus Zine.

Kanye West - 2015

Σε μια από τις πιο παράξενες στιγμές της ποπ κουλτούρας του 2015, οι Juergen Teller, Kim Kardashian και Kanye West συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα φωτογραφικό λεύκωμα με τον κατάλληλο, αλλά ίσως ελαφρώς πεζό τίτλο Kanye, Juergen & Kim. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στους χώρους του Château d’Ambleville στη Γαλλία, πάνω σε έναν μεγάλο σωρό από ερείπια που βρίσκονταν μέσα.

Elton John – 2016 (2008)

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Sir Elton John –και συλλέκτης φωτογραφιών ο ίδιος που έχει φωτογραφηθεί από τον Juergen Teller– εδώ έχουμε ξεχωρίσει δύο ενδεικτικές στιγμές. Τη φωτογράφιση «Elton John AIDS Foundation Photography Portfolio One - Juergen Teller: Elton John, The Boxer, London, 2008» και οκτώ χρόνια μετά το εξώφυλλο του ES Magazine.

Rihanna – Δεκέμβριος 2017/Ιανουάριος 2018

Για τις ανάγκες φωτογράφισης ενός άλλου εξωφύλλου περιοδικού, της γαλλικής Vogue για την ακρίβεια με τη Rihanna ως πρωταγωνίστριά του, ο Juergen Teller δέχθηκε κριτική και σχεδόν κατηγορήθηκε ότι «αντέγραψε» τον φωτογράφο Mickalene Thomas. Οι φήμες μπορεί να έχουν καταλαγιάσει από τότε, η αίσθηση ωστόσο και το ισχυρό αποτύπωμα της φωτογράφισης εκείνης παραμένουν. Άλλωστε ως γνωστόν δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη – αλλά το αποτέλεσμα κρίνεται στην εκτέλεση και την οπτική (και στο πόσο αντέχει κάτι στον χρόνο).

Iggy Pop – 2022

Για το τεύχος της δέκατης επετείου του περιοδικού Document ο Juergen Teller κάνει μια σειρά φωτογραφιών του Iggy Pop για τη συνομιλία που φιλοξενούσε με τον “Godfather of Punk” το επετειακό τεύχος, με τίτλο του άρθρου «Iggy Pop and Ottessa Moshfegh examine the pathologies of contemporary culture». Οι φωτογραφίες εντυπωσιάζουν για το πώς ο φωτογράφος ενσωματώνει το μουσικό είδωλο με φυσικότητα είτε σε εσωτερικό χώρο είτε στη φύση, αναδεικνύοντας μέσα από τις πόζες και τις απεικονίσεις το στυλ, τον χαρακτήρα και το ειλικρινές και ακατέργαστο μεγαλείο του Iggy Pop.

Photo credit: ©Juergen Teller

