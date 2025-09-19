Elliott Smith Revisited (1969 – 2003)

Ο Steven Paul Elliott Smith γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου του 1969 στην Ομάχα της Νεμπράσκα. Η μητέρα του, ήταν καθηγήτρια μουσικής σε δημοτικό σχολείο και ο πατέρας του φοιτητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα. Οι γονείς του χώρισαν περίπου ένα χρόνο αργότερα και ο Smith μετακόμισε με τη μητέρα του για να ζήσει στο Ντάνκανβιλ του Τέξας. Πολύ αργότερα στη ζωή του, ο Smith έκανε ένα τατουάζ με έναν χάρτη του Τέξας στο πάνω μέρος του βραχίονά του και έγραφε: «I didn't get it because I like Texas, kinda the opposite. But I won't forget about it although I'm tempted to 'cause I don't like it».

Ο Smith έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια και μια προβληματική σχέση με τον πατριό τoυ∙ αντικατόπτρισε τον αντίκτυπο στους στίχους του "Some Song": «Charlie beat you week by the week / and when you grow up/ you’ re gonna be a freak». Η οικογένειά του ήταν αρχικά μέλος της Κοινότητας του Χριστού και αργότερα μιας τοπικής Μεθοδιστικής Εκκλησίας. Ο Smith ένιωθε ότι ο εκκλησιασμός δεν του πρόσφερε πολλά, εκτός από το ότι τον έκανε «να φοβάται πραγματικά την κόλαση». Σε μια συνέντευξη του 2001, δήλωσε: «Δεν πιστεύω απαραίτητα σε κάποια επίσημα δομημένη εκδοχή της πνευματικότητας. Αλλά έχω τη δική μου εκδοχή».

Grunge

Στα 14 του χρόνια, ο Smith μετακόμισε από το Τέξας στο Πόρτλαντ του Όρεγκον για να ζήσει με τον πατέρα του, ο οποίος τότε εργαζόταν ως ψυχίατρος. Ήταν περίπου αυτή την εποχή που ο Smith άρχισε να δοκιμάζει ναρκωτικά και αλκοόλ με φίλους, καθώς και να πειραματίζεται με την ηχογράφηση για πρώτη φορά. Κατά τη διάρκεια του λυκείου, ο Smith έπαιζε κλαρινέτο στη σχολική μπάντα και επίσης έπαιζε κιθάρα, πιάνο και τραγουδούσε στα συγκροτήματα Stranger Than Fiction, A Murder of Crows και The Greenhouse.

Μετά την αποφοίτησή του, άρχισε να αυτοαποκαλείται Elliott, λέγοντας ότι πίστευε ότι το Steve ακουγόταν υπερβολικά σαν όνομα «αθλητή» και ότι το Steven ακουγόταν «πολύ βιβλιοφάγος». Ο Smith αποφοίτησε από το Hampshire College στο Άμχερστ της Μασαχουσέτης το 1991 με πτυχίο φιλοσοφίας και πολιτικών επιστημών. Ενώ φοιτούσε στο Χάμσαϊρ, ο Smith σχημάτισε το grunge συγκρότημα Heatmiser με τον συμμαθητή του Neal Gust. Tο γκρουπ άρχισε να εμφανίζεται στο Πόρτλαντ το 1992. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ και ένα ΕΡ στην ανεξάρτητη Frontier Records και στη συνέχεια υπέγραψαν συμβόλαιο με την Virgin για το τελευταίο τους άλμπουμ, Mic City Sons (1996).

Oι Ηeatmiser φωτογραφημένοι από τον JJ Gonson, τον πρώην μάνατζερ της μπάντας του Smith και αγαπημένο του φίλο

Πυροτεχνήματα

Ο Smith είχε ξεκινήσει την σόλο καριέρα του ενώ ήταν ακόμα στους Heatmiser. Η πρώτη του κυκλοφορία, Roman Candle (1994), ήρθε όταν η τότε κοπέλα του Smith τον έπεισε να στείλει μια κασέτα με «τα πιο πρόσφατα οκτώ τραγούδια που ηχογραφήθηκαν με δανεική κιθάρα» στην Cavity Search Records. Η ενορχήστρωση των ηχογραφήσεων ήταν κυρίως ακουστική κιθάρα, συνοδευόμενη περιστασιακά από σύντομα riff ηλεκτρικής κιθάρας ή ένα μικρό σετ ντραμς παιγμένο με πινέλα. Μόνο το τελευταίο κομμάτι, ένα ορχηστρικό με τίτλο "Kiwi Maddog 20/20", είχε ενορχήστρωση πλήρους μπάντας.

Η πρώτη σόλο εμφάνιση του Smith έγινε στο πλέον ανενεργό Umbra Penumbra στις 17 Σεπτεμβρίου 1994. Ερμήνευσε μόνο τρία τραγούδια από το Roman Candle, με την πλειοψηφία του σετ των δέκα τραγουδιών να αποτελείται από B-sides, τραγούδια Heatmiser και ακυκλοφόρητα. Λίγο μετά από αυτή την εμφάνιση, του ζητήθηκε να ανοίξει τη συναυλία της Mary Lou Lord σε μια εβδομαδιαία περιοδεία στις ΗΠΑ.

Το 1995, το δεύτερο ομώνυμο άλμπουμ Elliott Smith κυκλοφόρησε από την Kill Rock Stars. Το άλμπουμ παρουσίαζε παρόμοιο στυλ ηχογράφησης με το Roman Candle, αλλά όχι χωρίς ίχνη ανάπτυξης και πειραματισμού. Αν και το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ ηχογραφήθηκε μόνο από τον Smith, η φίλη και τραγουδίστρια των Spinanes, Rebecca Gates, τραγούδησε αρμονικά φωνητικά στο "St. Ides Heaven", και ο κιθαρίστας των Heatmiser, Neil Gust, έπαιξε κιθάρα στο "Single File". Αρκετά τραγούδια αναφέρονταν στη χρήση ναρκωτικών.

Το 1996, ο σκηνοθέτης Gem Cohen ηχογράφησε τον Smith να παίζει ακουστικά τραγούδια για την ταινία μικρού μήκους Lucky Three: an Elliott Smith Portrait. Δύο από αυτά τα τραγούδια θα εμφανίζονταν στο επόμενο άλμπουμ του, Either/Or, μια ακόμη κυκλοφορία της Kill Rock Stars που κυκλοφόρησε το 1997 και έλαβε εξαιρετικές κριτικές. Το άλμπουμ έδειχνε τον Smith να ασχολείται περισσότερο με την πλήρη ενορχήστρωση, με πολλά τραγούδια που περιείχαν μπάσο, ντραμς, πλήκτρα και ηλεκτρικές κιθάρες, όλα παιγμένα από τον Smith. Ο τίτλος του άλμπουμ προήλθε από το ομώνυμο δίτομο βιβλίο του Δανού φιλοσόφου Σόρεν Κίρκεγκωρ, το οποίο ασχολείται με θέματα όπως η υπαρξιακή απελπισία, ο τρόμος, ο θάνατος και ο Θεός. Εκείνη την εποχή, η ήδη έντονη κατανάλωση αλκοόλ από τον Smith επιδεινωνόταν με τη χρήση αντικαταθλιπτικών.

Δεσποινίς Μιζέρια

Το 1996, ο Smith προσλήφθηκε από τον σκηνοθέτη και γείτονά του στο Πόρτλαντ, Gus Van Sant, για να συμμετάσχει στο soundtrack της ταινίας Good Will Hunting. Ο Smith ηχογράφησε μια ορχηστρική εκδοχή του "Between the Bars (Orchestral)" με τον καταξιωμένο συνθέτη Danny Elfman για την ταινία. Ο Smith συνέβαλε επίσης με ένα νέο τραγούδι, το "Miss Misery", και τρία άλλα κομμάτια που είχαν κυκλοφορήσει προηγουμένως ("No Name #3 " από το Roman Candle, "Angeles" και "Say Yes" από το Either/Or). Η ταινία σημείωσε εμπορική και κριτική επιτυχία και ο Smith προτάθηκε για Όσκαρ για το "Miss Misery". Μη πρόθυμος να βγει στο προσκήνιο, συμφώνησε να ερμηνεύσει το τραγούδι στην τελετή μόνο αφού οι παραγωγοί τον ενημέρωσαν ότι το τραγούδι του θα παιζόταν ζωντανά εκείνο το βράδυ - είτε από τον ίδιο είτε από κάποιον άλλο μουσικό της επιλογής τους.

Στις 5 Μαρτίου 1998, ο Smith έκανε το ντεμπούτο του στην τηλεόραση στο Late Night With Conan O'Brien, ερμηνεύοντας σόλο το "Miss Misery" στην ακουστική κιθάρα. Λίγες μέρες αργότερα, φορώντας ένα λευκό κοστούμι, έπαιξε μια συντομευμένη εκδοχή του τραγουδιού στα Όσκαρ (για την ιστορία, το βραβείο κέρδισαν οι James Horner και Will Jennings για το "My Heart Will Go On" που τραγούδησε η Celine Dion στον Τιτανικό).

Ας χορέψουμε βαλς

Το 1998, μετά την επιτυχία των Either/Or και "Miss Misery", ο Smith υπέγραψε συμβόλαιο με μια μεγαλύτερη ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία, την DreamWorks Records. Την ίδια περίπου εποχή, έπεσε σε κατάθλιψη, μιλώντας ανοιχτά για το ενδεχόμενο αυτοκτονίας και σε τουλάχιστον μία περίπτωση έκανε μια σοβαρή απόπειρα να δώσει τέλος στη ζωή του. Ενώ βρισκόταν στη Βόρεια Καρολίνα, μέθυσε σοβαρά και έφυγε τρέχοντας από έναν γκρεμό. Προσγειώθηκε σε ένα δέντρο, το οποίο τον καρφώθηκε άσχημα, αλλά τον εμπόδισε να πέσει. Όταν ρωτήθηκε για την απόπειρα αυτοκτονίας του, είπε σε έναν δημοσιογράφο: «Εμ, ναι – πήδηξα από έναν γκρεμό. Αλλά δεν λειτούργησε».

Η πρώτη κυκλοφορία του Smith για την DreamWorks έγινε αργότερα την ίδια χρονιά. Με τίτλο XO, η παραγωγή έγινε από την ομάδα των Rob Schnapf και Tom Rothrock. Το XO, στο οποίο συμμετείχαν έμπειροι μουσικοί του Λος Άντζελες, περιείχε έναν πιο γεμάτο, μπαρόκ ποπ ήχο από οποιαδήποτε προηγούμενη δουλειά του, με τραγούδια που περιλάμβαναν κόρνα και περίτεχνες ενορχηστρώσεις εγχόρδων, ακόμη και ένα drum loop στο "Independence Day". Το γνώριμο στυλ του με διπλά φωνητικά και ακουστική κιθάρα ήταν ακόμα εμφανές. Το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο 104 του Billboard και πούλησε 400.000 αντίτυπα (περισσότερο από το διπλάσιο από κάθε μία από τις δύο κυκλοφορίες του στην Kill Rock Stars), καθιστώντας την κυκλοφορία με τις περισσότερες πωλήσεις της καριέρας του. Η μπάντα που υποστήριζε τον Smith κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιόδου ήταν το συγκρότημα Quasi με έδρα το Πόρτλαντ. Στις 17 Οκτωβρίου 1998, ο Smith εμφανίστηκε στο Saturday Night Live και ερμήνευσε το " Waltz #2 ".

Απαντώντας στο ερώτημα αν η αλλαγή σε μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία θα επηρέαζε τον δημιουργικό του έλεγχο, ο Smith είπε: «[...] Μερικές φορές οι άνθρωποι βλέπουν τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες απλώς ως μηχανές που βγάζουν χρήματα, στην πραγματικότητα αποτελούνται από άτομα που είναι πραγματικοί άνθρωποι, και υπάρχει ένα μέρος τους που χρειάζεται να νιώσει ότι μέρος της δουλειάς του είναι να βγάζει καλή μουσική».

Το τελευταίο του άλμπουμ εν ζωή με τον τίτλο Figure 8 ηχογραφήθηκε εν μέρει στα Abbey Road Studios στην Αγγλία και κυκλοφόρησε το 2000. Απέσπασε γενικά θετικές κριτικές και έφτασε στο νούμερο 99 του Billboard 200. Το άλμπουμ επαινέθηκε για το power pop ύφος του και τις πολύπλοκες ενορχηστρώσεις του, που περιγράφονται ως δημιουργίες ενός σαρωτικού καλειδοσκοπίου πολυεπίπεδων οργάνων και ηχητικών υφών.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ και οι διαφημιστικές φωτογραφίες έδειχναν τον Smith να δείχνει περιποιημένος και συγκροτημένος. Ακολούθησε μια εκτεταμένη περιοδεία για την προώθηση του δίσκου, συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών εμφανίσεων στις εκπομπές Late Night With Conan O'Brien και The Late Show With David Letterman. Ωστόσο, η κατάσταση του Smith άρχισε να επιδεινώνεται καθώς είχε εθιστεί στην ηρωίνη είτε προς το τέλος είτε αμέσως μετά την περιοδεία για την προώθηση του Figure 8.

Ο Elliot Smith άρχισε να ηχογραφεί το υλικό του άλμπουμ From a Basement on the Hill με παραγωγό τον Jon Brion κάποια στιγμή μέσα στο 2001.Το ζευγάρι είχε ηχογραφήσει ένα σημαντικό μέρος της μουσικής για το άλμπουμ, όταν ο Brion κατηγόρησε τον Smith για κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ. Η φιλία τους έληξε αμέσως και ο Smith ακύρωσε όλη τη δουλειά τους μέχρι εκείνο το σημείο.

«Υπήρχε ακόμη και λίγο περισσότερο από το μισό δίσκο πριν από αυτόν τον καινούργιο, τον οποίο απλώς ακύρωσα λόγω μιας χαμένης φιλίας με κάποιον που με κατέθλιψε τόσο πολύ που δεν ήθελα να ακούσω κανένα από αυτά τα τραγούδια. Απλώς με βοηθούσε να ηχογραφήσω τα τραγούδια και τα λοιπά, και μετά η φιλία διαλύθηκε ξαφνικά μια μέρα. Απλώς με έκανε λίγο αμήχανο να είμαι μόνος στο αυτοκίνητο ακούγοντας τα τραγούδια».

Όταν ο Brion έστειλε έναν λογαριασμό για τις εγκαταλελειμμένες ηχογραφήσεις στην DreamWorks, τα στελέχη Lenny Waronker και Luke Wood προγραμμάτισαν μια συνάντηση με τον Smith για να διαπιστώσουν τι πήγε στραβά με τις ηχογραφήσεις. Ο τραγουδιστής εξέφρασε αυτό που θεωρούσε παρέμβαση στην προσωπική του ζωή από την εταιρεία, καθώς και κακή προώθηση του άλμπουμ Figure 8. Οι συνομιλίες αποδείχθηκαν άκαρπες και λίγο αργότερα, ο Smith έστειλε ένα μήνυμα στα στελέχη, δηλώνοντας ότι αν δεν τον απαλλάσσαν από το συμβόλαιό του, θα αυτοκτονούσε. Τον Μάιο του 2001, ο Smith ξεκίνησε να ηχογραφήσει ξανά το άλμπουμ, κυρίως μόνος του, αλλά με κάποια βοήθεια από τον David McConnell, μέλος του συγκροτήματος Goldenboy . Ο McConnell δήλωσε στο SPIN ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Smith κάπνιζε ηρωίνη και κρακ αξίας άνω των 1500 δολαρίων την ημέρα, μιλούσε συχνά για αυτοκτονία και σε πολλές περιπτώσεις προσπάθησε να δώσει στον εαυτό του υπερβολική δόση. Ο Steven Drozd (The Flaming Lips ) και ο Scott McPherson έπαιξαν μερικά κομμάτια ντραμς, ο Sam Coomes (Quasi) συνέβαλε με μπάσο και δεύτερα φωνητικά, αλλά σχεδόν κάθε άλλο όργανο ηχογραφήθηκε από τον Smith.

Μία από τις λίγες σημαντικές στιγμές για τον Smith το 2001 ήταν η συμπερίληψη του τραγουδιού του "Needle in the Hay" στη μαύρη κωμωδία του Wes Anderson, The Royal Tenenbaums. Το τραγούδι ακούγεται σημαδιακά κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας αυτοκτονίας. Αρχικά, ο Smith έπρεπε να συνεισφέρει μια διασκευή του "Hey Jude" των Beatles για την ταινία, αλλά όταν δεν το έκανε εγκαίρως, ο Anderson αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει την εκδοχή του κομματιού από τους The Mutato Muzika Orchestra . Ο Anderson αργότερα θα έλεγε ότι ο Smith «ήταν σε κακή κατάσταση» εκείνη την εποχή.

Απεξάρτηση

Στις 25 Νοεμβρίου 2002, ο Smith ενεπλάκη σε συμπλοκή με το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες σε μια συναυλία των Flaming Lips / Beck. Ο Smith αργότερα είπε ότι υπερασπιζόταν έναν άνδρα που πίστευε ότι η αστυνομία παρενοχλούσε. Υποθέτοντας ότι ο Smith ήταν άστεγος, οι αστυνομικοί φέρονται να ξυλοκόπησαν και να συνέλαβαν αυτόν και την κοπέλα του, Jennifer Chiba . Οι δυο τους πέρασαν τη νύχτα στη φυλακή. Το 2002, ο Smith εισήχθη σε Κέντρο Αποκατάστασης στο Μπέβερλι Χιλς για να ξεκινήσει μια θεραπεία για τον εθισμό του στα ναρκωτικά. Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, μίλησε για το κέντρο: «Αυτό που κάνουν είναι μια ενδοφλέβια θεραπεία όπου βάζουν μια βελόνα στο χέρι σου και είσαι σε μια σακούλα με σταγόνες, αλλά το μόνο πράγμα που υπάρχει στη σακούλα είναι αμινοξέα και φυσιολογικός ορός. Σταματούσα να παίρνω πολλά ψυχοφάρμακα και άλλα πράγματα. Πήρα ακόμη και αντιψυχωσικό, αν και δεν είμαι ψυχωσικός».

Μετά τα 34α γενέθλιά του στις 6 Αυγούστου 2003, διέκοψε το αλκοόλ, την καφεΐνη, το κόκκινο κρέας, τη ραφιναρισμένη ζάχαρη. Ο σκηνοθέτης Mike Mills που συνεργαζόταν με τον Smith κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, περιέγραψε τα προβλήματα και την φαινομενική ανάρρωσή του: «Του έδωσα το σενάριο και μετά χάθηκε από προσώπου γης [...] Πέρασε όλη την τρελή του περίοδο, αλλά όταν τελείωσα με την ταινία, έφτιαχνε το From a Basement on a Hill και σοκαρίστηκα που όντως έφτιαχνε μουσική».

Καθώς τα πράγματα βελτιώνονταν για τον Smith μετά από αρκετά ταραγμένα χρόνια, άρχισε να πειραματίζεται με τη μουσική θορύβου και δούλεψε στο iMac της φίλης του, Jennifer Chiba, με σκοπό να μάθει πώς να ηχογραφεί με υπολογιστές, σημειώνοντας ότι ήταν η μόνη μέθοδος με την οποία δεν ήταν ακόμη εξοικειωμένος. «Έχουν κάπως πιο θορυβώδη ήχο, με όλο το τονικό ύψος παραμορφωμένο. Μερικά είναι πιο ακουστικά, αλλά δεν υπάρχουν πολλά σαν κι αυτά. Τελευταία απλώς κάνω πολύ θόρυβο».

Βρισκόταν επίσης στη διαδικασία ηχογράφησης τραγουδιών για το soundtrack της ταινίας Thumbsucker, συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών "Thirteen" των Big Star και "Trouble" του Cat Stevens . Τον Αύγουστο του 2003, η Suicide Squeeze Records κυκλοφόρησε ένα single βινυλίου περιορισμένης έκδοσης για το "Pretty (Ugly Before)", ένα τραγούδι που ο Smith έπαιζε από την περιοδεία Figure 8. Παραδόξως, απ’ ό,τι λένε στενά του πρόσωπα, τους τελευταίους έξι μήνες της ζωής του Smith ήταν «σαν το φως στο τέλος του τούνελ» και ο ίδιος έδειχνε επιτέλους καθαρός και αναρρωμένος.

Ρέκβιεμ

Ο Elliott Smith βρέθηκε νεκρός στις 21 Οκτωβρίου 2003, με δύο μαχαιριές στο στήθος. Ήταν 34 ετών. Σύμφωνα με τη φίλη του Jeniffer Chiba, με την οποία ζούσε εκείνη την εποχή, οι δυο τους μάλωναν και εκείνη κλειδώθηκε στο μπάνιο. Η Chiba τον άκουσε να ουρλιάζει και μόλις άνοιξε την πόρτα, είδε τον Smith να στέκεται με ένα κουζινομάχαιρο στο στήθος του. Έβγαλε το μαχαίρι, μετά το οποίο κατέρρευσε και κάλεσε τις Πρώτες Βοήθειες. Ο Smith πέθανε στο νοσοκομείο. Ενώ ο θάνατος του Smith αρχικά αναφέρθηκε ως αυτοκτονία, η επίσημη έκθεση νεκροψίας που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 άφησε ανοιχτό το ζήτημα της πιθανής ανθρωποκτονίας. Ένα πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας, γραμμένο σε ένα Post-it, έγραφε: «Λυπάμαι πολύ—αγάπη μου, Elliott. Θεέ μου, συγχώρεσέ με».

Η έκθεση του ιατροδικαστή αποκάλυψε ότι δεν βρέθηκαν ίχνη παράνομων ουσιών ή αλκοόλ στον οργανισμό του κατά τη στιγμή του θανάτου του. Ο ιατροδικαστής βρήκε αντικαταθλιπτικά και φάρμακα για τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας στον οργανισμό του, αλλά σε προβλεπόμενες ποσότητες. Καθώς ο θάνατός του δεν έχει κηρυχθεί επίσημα αυτοκτονία, ένας δημοσιογράφος σημείωσε ότι ορισμένοι έχουν υποψιαστεί ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια, αλλά και ότι οι αρχές δεν φαίνεται να διερευνούν περαιτέρω την υπόθεση.

Το From a Basement on the Hill, με σχεδόν τέσσερα χρόνια παραγωγής, κυκλοφόρησε στις 19 Οκτωβρίου 2004 από την ANTI-Records. Με την οικογένειά του να έχει αποκτήσει πια τη διαχείριση της περιουσίας του, πολλά από τα πιο σκοτεινά τραγούδια από τις ηχογραφήσεις (που αργότερα διέρρευσαν στο Διαδίκτυο) δεν συμπεριλήφθηκαν, όπως το "True Love" (το οποίο ασχολείται γραφικά με τον εθισμό και την απεξάρτηση), το "Abused ", το "Stickman" και το "Suicide Machine”. Φημολογείται ότι ήταν επιθυμία της οικογένειας να μην υπάρχουν αυτά τα τραγούδια στο δίσκο, καθώς αυτή είχε τον τελευταίο λόγο για το τι έπρεπε και τι δεν έπρεπε να κυκλοφορήσει. Το βιβλίο Elliott Smith & the Big Nothing, μια βιογραφία γραμμένη από τον Benjamin Nugent, εκδόθηκε εσπευσμένα από τον οίκο Da Capo Press και κυκλοφόρησε στα καταστήματα λίγο μετά το άλμπουμ From a Basement on the Hill (Οκτώβριος, 2003).

From A Basement On The Hill (20th Anniversary Remaster) by Elliott Smith

Στις 8 Μαΐου 2007, κυκλοφόρησε από την Kill Rock Stars ένα μεταθανάτιο άλμπουμ δύο δίσκων με τίτλο New Moon. Το άλμπουμ περιείχε 24 τραγούδια που ηχογραφήθηκαν από τον Smith μεταξύ 1994 και 1997 κατά τη διάρκεια της θητείας του στην εταιρεία. Τα τραγούδια αποτελούνταν από demos, πρώιμες εκδόσεις, b-sides που είχαν κυκλοφορήσει προηγουμένως και μερικά ημιτελή κομμάτια. Στις ΗΠΑ, το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 24 στο Billboard 200, πουλώντας περίπου 24.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Ο Elliot Smith είχε πολλούς φανς που ήταν μουσικοί και οι ίδιοι, ανάμεσά τους και καταξιωμένοι rock stars. Πρώτος και καλύτερος φυσικά ο Kurt Cobain. Μετά την αυτοκτονία του, που συγκλόνισε τη μουσική κοινότητα και ειδικότατα το αμερικανικό underground, δεκάδες μουσικοί έσπευσαν να υποβάλουν τα σέβη τους, διασκευάζοντας συνθέσεις του ή γράφοντας τραγούδια αφιερωμένα στον Elliott Smith: Rilo Kiley ("Ripchord" και "It Just Is"), Sparta (" Bombs and Us"), Ben Folds ("Late"), Third Eye Blind ("Elliott Smith"), Mary Lorson ("Lonely Boy"), Rhett Miller ("The Believer”), Earlimart ("Heaven Adores You"), Pete Yorn ("Bandstand in the Sky"), Ginger Sling ("Faith"). Έχουν κυκλοφορήσει και μερικά tribute-album: The String Quartet Tribute to Elliott Smith (Vitamin Records, 2004), To: Elliott, From Portland (Expunged Records, 2006), Home to Oblivion: Elliott Smith Tribute (World Village Records, 2006), Remote Memory: A Tribute to Elliott Smith (Um & Ah Records, 2006).

Το 2014 προβλήθηκε στους κινηματογράφους το ντοκιμαντέρ Heaven Adores You του σκηνοθέτη Nickolas Rossi. Το φιλμ αποτελεί μια οικεία και στοχαστική ματιά στην τέχνη και την επιρροή του Elliott Smith. Συνδυάζοντας τις αναμνήσεις των πιο κοντινών του ανθρώπων, σε αντιπαράθεση με μουσικές παραστάσεις και τις πλούσιες, συχνά μοναχικές εικόνες των τριών μεγάλων πόλεων στις οποίες έζησε καθ' όλη τη σύντομη ζωή του (Πόρτλαντ, Όρεγκον, Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες), προσφέρει μια προσεκτική ματιά στην παραγωγική σύνθεση τραγουδιών του και την επίδραση που είχε στους θαυμαστές του και σε άλλους μουσικούς σήμερα.

Dylan & the Beatles, Beckett & Dostoyevsky

Ο Smith είχε πληθώρα επιρροών, Καταρχάς, ήταν φανατικός θαυμαστής των Beatles (καθώς και των σόλο δίσκων των μελών τους), σημειώνοντας κάποτε ότι τους άκουγε συχνά από τότε που ήταν περίπου «τεσσάρων χρονών» και ισχυρίστηκε επίσης ότι το The White Album αποτέλεσε το έναυσμα για να γίνει μουσικός. Το 1998 ο Smith συνέβαλε με μια διασκευή "Because" των Beatles στο soundtrack της ταινίας American Beauty. Αν και αυτό ήταν το μόνο τραγούδι των Beatles που κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα, είναι γνωστό ότι ηχογράφησε τουλάχιστον ένα άλλο (" Revolution (Beatles Cover)", κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το XO ), και έπαιξε πολλά τραγούδια τόσο του συγκροτήματος όσο και των μελών των Fab 4 σε ζωντανές εμφανίσεις.

Τον είχαν επηρεάσει ιδιαίτερα οι φωνητικές αρμονίες των Simon & Garfunkel, οι power-pop συγχορδίες των Kinks και των Big Star, η τραγουδοποιία του David Bowie και του Elvis Costello, το lo-fi postcore συγκροτημάτων όπως οι Modest Mouse, ακόμα και το hard-rock των AC/DC. Ο Sean Croghan (πρώην συγκάτοικος του Smith και μέλος των Quasi) υποστήριξε ότι κατά την τελευταία του χρονιά στο κολέγιο «άκουγε σχεδόν αποκλειστικά αργές μουσικές συνθέσεις». Ο ίδιος ο Smith έχει παραδεχτεί ότι άκουγε αποκλειστικά επιλεγμένα άλμπουμ (όπως το εφιαλτικό The Marble Index της Nico) επί μήνες.

Σε ό,τι αφορά τη στιχουργική, ο Smith εξέφρασε επανειλημμένα τον θαυμασμό του για τον Bob Dylan σε αρκετές συνεντεύξεις, αναφέροντάς τον ως μια πρώιμη επιρροή. Σχολίασε: «Ο πατέρας μου με έμαθε πώς να παίζω το "Don't Think Twice, It's All Right". Λατρεύω τα λόγια του Dylan, αλλά ακόμα περισσότερο, λατρεύω το γεγονός ότι κι αυτός λατρεύει τις λέξεις».

Όπως και ο Dylan, έτσι και ο Smith ήταν επίσης γνωστός για την έμπνευσή του από τη λογοτεχνία, από τη φιλοσοφία και από τα θρησκευτικά κείμενα. Πιο πάνω μνημονεύτηκε ο τίτλος του άλμπουμ που εμπνεύστηκε από τον Δανό υπαρξιστή φιλόσοφο Σόρεν Κίρκεγκωρ. Του άρεσε επίσης η μοντερνιστική λογοτεχνία, ειδικά ο Samuel Beckett και ο TS Eliot, καθώς και οι κλασικοί Ρώσοι ποιητές και μυθιστοριογράφοι, ιδίως ο Alexander Pushkin και ο Fyodor Dostoevsky.

Επιμύθιο

Ο Smith έχει υποστηρίξει ότι προτιμούσε να γράφει ιμπρεσιονιστική μουσική, πιο κοντά στην ποπ παρά στη λαϊκή μουσική. Συνέκρινε τα τραγούδια του με ιστορίες ή όνειρα, όχι με καθαρά εξομολογητικά κομμάτια με τα οποία οι άνθρωποι μπορούσαν να ταυτιστούν. Όταν ρωτήθηκε για τη σκοτεινή φύση της σύνθεσης τραγουδιών του και την λατρεία που τα περίβαλλε, ο Smith είπε ότι ένιωθε ότι ήταν απλώς ένα προϊόν της συγγραφής τραγουδιών που είχαν έντονο νόημα για αυτόν και όχι κάτι επιτηδευμένο. Με άλλα λόγια, ο ίδιος ο Smith δεν είχε την πρόθεση να γίνει άλλος ένας «καταραμένος», παρά τον μανδύα με τον οποίο τον ενέδυσαν οι φανατικοί θαυμαστές του – και αρκετοί κριτικοί που είτε θέλγονται απελπισμένα από την «ροκ παραμύθα» είτε αρέσκονται στο να αναπαράγουν ετοιματζίδικους χαρακτηρισμούς.

Σίγουρα πάντως ήταν μοναχικός. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, κατά τη διάρκεια των ένδοξων ημερών του underground rock του Βορειοδυτικού Ειρηνικού, ο Smith έπαιζε κιθάρα στο grunge συγκρότημα των Heatmiser. Μετά από τρία άλμπουμ, εγκατέλειψε το συγκρότημα επειδή, όπως έλεγε συχνά, όταν μεγαλώνεις με πολλές φωνές και κραυγές στο σπίτι σου, το τελευταίο πράγμα που θέλεις να κάνεις είναι να είσαι σε ένα συγκρότημα όπου όλοι φωνάζουν και ουρλιάζουν. Ξεκίνησε μόνος του, δημιουργώντας μουσική που ήταν το ακριβώς αντίθετο του grunge: διακριτικά ακουστική, οδυνηρά εσωστρεφής, γεμάτη ονειροπολήσεις με τρεμάμενο κερί και θολά οράματα προσωπικής αποσύνθεσης, προδοσίας και ερωτικής απογοήτευσης. Με κάθε άλμπουμ, το κοινό του μεγάλωνε, διογκωνόταν με λεγεώνες συντριμμένων ρομαντικών, απελπιστικά μοναχικών και κλινικά λυπημένων.

Ωστόσο, ακόμη και όταν η φήμη του Smith ανέβαινε —όταν το 1998 προτάθηκε για Όσκαρ για το «Miss Misery» από την ταινία του Gus Van Sant «Good Will Hunting »— κατέρρεε εσωτερικά. Ταλαντευόταν ανάμεσα στη χρήση ναρκωτικών και τον αλκοολισμό, την πλήρη κατάθλιψη και την εύθραυστη ανάρρωση. Οι φίλοι του οργάνωσαν παρεμβάσεις. Υπήρξαν νοσηλείες. Ο ίδιος μάλλον πίστευε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Κάποια στιγμή, όταν ρωτήθηκε από κάποιον δημοσιογράφο αν θεωρούσε την αυτοκτονία θαρραλέα ή δειλή πράξη, ο Elliott Smith απάντησε: «Είναι άσχημο και σκληρό και πραγματικά χρειάζομαι τους φίλους μου να μείνουν κοντά μου, αλλά οι ετοιμοθάνατοι θα έπρεπε να έχουν αυτό το δικαίωμα», είπε. «Νοσηλεύτηκε για λίγο καιρό και δεν είχα αυτή την επιλογή, και αυτό με έκανε να νιώθω ακόμα πιο τρελός. Αλλά προτιμώ να μην εμφανίζομαι ως κάποιο είδος διαταραγμένου ατόμου. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν νόημα από αυτό, όπως, "Είμαι ένας βασανισμένος καλλιτέχνης" ή κάτι τέτοιο. Δεν είμαι ένας βασανισμένος καλλιτέχνης, και δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά λάθος με μένα. Απλώς πέρασα άσχημα για λίγο καιρό».

Πέρα λοιπόν από το ρομαντικό στοιχείο, από τον βυρωνικό θάνατο, από το πέπλο του του μάρτυρα του ροκ που τον περιβάλει, όμοια με τον Cobain ή τον Nick Drake, ας θυμόμαστε αυτά τα ανεκτίμητα τραγούδια που πρόλαβε να μας αφήσει, τις πιο πολύτιμες στιγμές του στα 34 μόλις χρόνια που πρόλαβε να ζήσει.