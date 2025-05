Μουσική και ψυχική υγεία: μέσα από τα λόγια καλλιτεχνών που μίλησαν για τη δική τους μάχη

Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία αυξάνεται όλο και περισσότερο, καταρρίπτοντας τα εμπόδια και ενθαρρύνοντας τα άτομα να μιλήσουν ανοιχτά για τους αγώνες τους. Ωστόσο, αυτός ο διάλογος είναι ιδιαίτερα εμφανής στη μουσική βιομηχανία, όπου οι πιέσεις της φήμης, της performance και της δημιουργικότητας έχουν οδηγήσει πολλούς καλλιτέχνες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ψυχικής τους υγείας με βαθύ τρόπο. Η ρομαντικοποιημένη εικόνα ενός μουσικού συχνά επισκιάζει την πραγματικότητα της συναισθηματικής αναταραχής που αντιμετωπίζει, ευτυχώς πλέον όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες μοιράζονται με θάρρος τις ιστορίες τους.

Η κρίση ψυχικής υγείας στη μουσική βιομηχανία

Η μουσική βιομηχανία έχει από καιρό επικριθεί για το περιβάλλον υψηλής πίεσης που δημιουργεί στους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από προβλήματα ψυχικής υγείας. Μελέτες δείχνουν ότι όσοι βρίσκονται στο χώρο της μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών, των παραγωγών και διαφόρων μελών των τεχνικών συνεργείων, επηρεάζονται δυσανάλογα από προβλήματα ψυχικής υγείας. Για παράδειγμα, μια μελέτη που διεξήχθη από την Record Union το 2019 αποκάλυψε ότι ένα εκπληκτικό 73% των ανεξάρτητων μουσικών βιώνουν κάποια μορφή ψυχικής ασθένειας, ένα ποσοστό που αυξάνεται στο 80% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 18-25 ετών. Αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία από την πανδημία COVID-19, τις επιπτώσεις του Brexit και τις συνεχιζόμενες παγκόσμιες αβεβαιότητες, που συμβάλλουν όλα σε μια αυξανόμενη κρίση ψυχικής υγείας.

Παράγοντες που συμβάλλουν σε προβλήματα ψυχικής υγείας

Αρκετοί παράγοντες συμβάλλουν στα ανησυχητικά ποσοστά προκλήσεων ψυχικής υγείας στη μουσική βιομηχανία:

Υπερφόρτωση εργασίας και επαγγελματική εξουθένωση

Οι μουσικοί συχνά υπομένουν απαιτητικά προγράμματα γεμάτα με πολλές ώρες προβών, ηχογραφήσεων και περιοδειών. Η συνεχής προσπάθεια για τη διατήρηση της αναγνωρισιμότητας και της επιτυχίας, σε συνδυασμό με την έλλειψη ξεκούρασης και χρόνου ανάπαυσης, μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο στρες και επαγγελματική εξουθένωση. Τέτοια εξαντλητικά φορτικά προγράμματα εργασίας εξαντλούν τη δημιουργικότητα και τον ενθουσιασμό, καθιστώντας δύσκολο για τους μουσικούς να βρουν χαρά στην τέχνη τους.

Ανασφάλεια και οικονομικές πιέσεις

Η αστάθεια της μουσικής βιομηχανίας δημιουργεί ένα αγχωτικό οικονομικό πλαίσιο. Πολλοί μουσικοί αντιμετωπίζουν την εργασιακή ανασφάλεια και το ασυνεπές εισόδημα, που συχνά οδηγεί σε άγχος σχετικά με τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Οι οικονομικές δυσκολίες μπορούν να επιδεινώσουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας, αυξάνοντας αναλογικά και το άγχος που συνοδεύει την επιδίωξη της καλλιτεχνικής επιτυχίας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημόσιος έλεγχος

Στη δίνη της ψηφιακής εποχής, οι καλλιτέχνες αναμένεται να αλληλοεπιδρούν συνεχώς με τους θαυμαστές τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές συγκρίσεις, διαδικτυακό εκφοβισμό και τοξικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την αυτοεκτίμηση και την ψυχική υγεία ενός καλλιτέχνη. Η πίεση για τη διατήρηση μιας επιμελημένης διαδικτυακής παρουσίας αυξάνει περαιτέρω την ψυχική πίεση.

Αλκοόλ και χρήση ουσιών

Η μουσική βιομηχανία έχει μακρά ιστορία χρήσης ουσιών, η οποία μπορεί να είναι τόσο ένας μηχανισμός αντιμετώπισης όσο και ένας παράγοντας που συμβάλλει σε προβλήματα ψυχικής υγείας. Το αλκοόλ και τα ναρκωτικά συχνά κανονικοποιούνται μέσα στην κουλτούρα της μουσικής, οδηγώντας πολλούς καλλιτέχνες να βασίζονται σε αυτές τις ουσίες για να αντιμετωπίσουν τις συναισθηματικές τους προκλήσεις. Επιπλέον, το στίγμα που περιβάλλει τον εθισμό και τις ψυχικές ασθένειες μπορεί να εμποδίσει τα άτομα να αναζητήσουν την απαραίτητη βοήθεια.

Το άγχος των ζωντανών εμφανίσεων

Η πίεση για όλο και καλύτερες και πιο εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό άγχος ακόμη και για τους πιο έμπειρους καλλιτέχνες. Ο φόβος της δημόσιας αποτυχίας, της κρίσης ή της κριτικής μπορεί να είναι παραλυτικός, οδηγώντας σε αγχώδεις διαταραχές και αισθήματα ανεπάρκειας.

Μηχανισμοί θεραπείας και αντιμετώπισης

Ενώ οι προκλήσεις της εργασίας στη μουσική βιομηχανία μπορεί να είναι τρομακτικές, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να αντιμετωπίσουν την ψυχική τους υγεία. Ακολουθούν μερικές αποτελεσματικές προσεγγίσεις:

Θεραπεία και συμβουλευτική

Η επαγγελματική βοήθεια μέσω θεραπείας ή συμβουλευτικής προσφέρει στους μουσικούς έναν ασφαλή χώρο για να εξερευνήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους. Οργανισμοί όπως το Help Musicians και το Music Support παρέχουν πόρους και γραμμές βοήθειας ειδικά για όσους εργάζονται στον κλάδο, διασφαλίζοντας ότι τα άτομα λαμβάνουν τη βοήθεια που τους αξίζει από εκείνους που κατανοούν τις μοναδικές προκλήσεις τους.

Υποστήριξη ομοτίμων και οικοδόμηση κοινότητας

Η οικοδόμηση μιας υποστηρικτικής κοινότητας είναι ζωτικής σημασίας. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν βρει παρηγοριά στη σύνδεση με ομοτέχνους που μοιράζονται παρόμοιους αγώνες. Οι μουσικές κοινότητες, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου, μπορούν να παρέχουν κατανόηση, ενθάρρυνση και κοινές εμπειρίες που προάγουν την αποδοχή και τη θεραπεία.

Ενσυνειδητότητα και αυτοφροντίδα

Η εξάσκηση στην ενσυνειδητότητα μέσω δραστηριοτήτων όπως ο διαλογισμός, η γιόγκα ή ακόμα και απλές ασκήσεις αναπνοής μπορεί να μειώσει σημαντικά το άγχος και το στρες. Η ιεράρχηση της αυτοφροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της σωστής διατροφής, της άσκησης και του επαρκούς ύπνου, βοηθά στη δημιουργία ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής, βελτιώνοντας τη συνολική ψυχική ευεξία.

Ανοιχτές συζητήσεις για την ψυχική υγεία

Οι καλλιτέχνες που μιλούν ανοιχτά για τους αγώνες τους για την ψυχική υγεία ομαλοποιούν τη συζήτηση και ενθαρρύνουν άλλους να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Αυτή η ορατότητα και η εξωστρέφεια μπορεί να μειώσει να εξαλείψουν το στίγμα και να καλλιεργήσουν ένα περιβάλλον όπου τα άτομα αισθάνονται ασφαλή αναζητώντας βοήθεια.

Δημιουργική έκφραση

Η ίδια η μουσική μπορεί να αποτελέσει μια θεραπευτική διέξοδο. Πολλοί μουσικοί διοχετεύουν τις εμπειρίες και τον πόνο τους στην τέχνη τους, δημιουργώντας έργα που έχουν βαθιά απήχηση στους ακροατές. Η έκφραση συναισθημάτων μέσω της σύνθεσης τραγουδιών ή της ερμηνείας μπορεί να είναι μια μορφή θεραπείας και κάθαρσης.

Μουσικοί που έχουν ανοιχτεί για τους αγώνες ψυχικής υγείας τους

Η όλο και πιο έντονη κι ειλικρινή τάση των μουσικών να μιλούν ανοιχτά έχει μεταμορφώσει το τοπίο της μουσικής βιομηχανίας, επιτρέποντας πιο ουσιαστικούς διαλόγους γύρω από την ψυχική υγεία. Εδώ είναι μερικοί μόνο από τους μουσικούς που έχουν μοιραστεί με θάρρος τα ταξίδια τους στην ψυχική υγεία, παρέχοντας γνώσεις και υποστήριξη σε άλλους.

Billie Eilish

Η νεαρή σούπερ σταρ μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου επαγγελματικά, αλλά η νεοαποκτηθείσα φήμη της οδήγησε σε κατάθλιψη και αυτοκτονικές σκέψεις, όπως είπε στην Gayle King πριν από τα βραβεία Grammy του 2020. «Ήμουν τόσο δυστυχισμένη πέρυσι... Ήμουν τόσο δυστυχισμένη και ήμουν τόσο, σαν, άχαρη. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ήμουν ξανά ευτυχισμένη, ποτέ», είπε. «Δεν θέλω να είμαι πολύ σκοτεινή, αλλά πραγματικά δεν πίστευα ότι θα έφτανα, … μέχρι, τα 17».

Shawn Mendes

Ο Shawn Mendes έχει εκφράσει έντονα το άγχος του, ιδιαίτερα την πίεση που αισθάνεται ως δημόσιο πρόσωπο. Το τραγούδι του "In My Blood" αποτυπώνει την ουσία των αγώνων του, εξερευνώντας τα συναισθήματα ανεπάρκειας και την επιθυμία να αναζητήσει βοήθεια. Σε μια συνέντευξη στην Wall Street Journal, εξήγησε ότι το να πάρει χρόνο από την περιοδεία του για να επικεντρωθεί στην ψυχική του υγεία ήταν κρίσιμο για την ευημερία του. «Προσπαθώ να συνέλθω, να βρω τον νου μου», μοιράστηκε, τονίζοντας τη σημασία της αυτοφροντίδας και δίνοντας προτεραιότητα στην ψυχική υγεία έναντι των επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Adele

Η Adele έχει μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της με την επιλόχειο κατάθλιψη μετά τη γέννηση του γιου της. Σε μια συνέντευξη του 2016 στο Vanity Fair, περιέγραψε ότι ένιωθε καταβεβλημένη και ανεπαρκής: «Είχα πολύ άσχημη επιλόχειο κατάθλιψη μετά τη γέννηση του γιου μου και με τρόμαξε». Η ειλικρίνειά της για τις πολυπλοκότητες της μητρότητας και της ψυχικής υγείας βρίσκει απήχηση σε πολλές γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, ρίχνοντας φως σε ένα θέμα που συχνά αποτελεί ακόμα και σήμερα ταμπού. Παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει και η Alanis Morissette, όταν καλωσόρισε το τρίτο της παιδί το 2019.

Bruce Springsteen

Ο θρυλικός Bruce Springsteenείναι εδώ και καιρό ειλικρινής για τους αγώνες του με την κατάθλιψη και το άγχος, τους οποίους χαρτογραφεί μέσα από τη μουσική και τα απομνημονεύματά του. Στην αυτοβιογραφία του «Born to Run», αναλογίζεται τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει, δηλώνοντας: «Έχω πλησιάσει αρκετά [στην ψυχική ασθένεια] όπου ξέρω ότι δεν είμαι εντελώς καλά ο ίδιος». Η ανοιχτότητά του βοηθά στην απομάκρυνση του στίγματος γύρω από την ψυχική υγεία, καταδεικνύοντας ότι οι αγώνες μπορούν να υπάρχουν ακόμη και παράλληλα με σημαντική επιτυχία.

Selena Gomez

Η Selena Gomez έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της για να στρέψει την προσοχή σε προβλήματα ψυχικής υγείας, μιλώντας ανοιχτά για τις δικές της εμπειρίες με το άγχος και την κατάθλιψη. Στο ντοκιμαντέρ της για το Apple TV+, «Selena Gomez: My Mind & Me», εξερευνά τις μάχες της με τη διπολική διαταραχή και το πώς δίνει η ίδια προτεραιότητα στην ψυχική της υγεία. Η Gomez τονίζει τη σημασία της αναζήτησης βοήθειας: «Φτιάχνοντας αυτή την πλατφόρμα, είναι σαν να θυσιάζω λίγο τον εαυτό μου για έναν ανώτερο σκοπό», είπε, ενθαρρύνοντας τους άλλους να κάνουν αυτό το γενναίο βήμα προς την ψυχική ευεξία.

Lewis Capaldi

Ο Σκωτσέζος τραγουδιστής Lewis Capaldi μοιράστηκε τους προσωπικούς του αγώνες με το άγχος και το σύνδρομο Τουρέτ στο ντοκιμαντέρ του στο Netflix, «How I’m Feeling Now». Ο Capaldi ήταν ειλικρινής σχετικά με το πώς οι παθήσεις του επηρεάζουν τη ζωή και την καριέρα του, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της κατανόησης. Παρατήρησε: «Αν οι άνθρωποι παρατηρήσουν πράγματα που συμβαίνουν ταυτόχρονα με ό,τι τρέχει στη ζωή τους, τότε όλα άξιζαν τον κόπο». Η ειλικρίνειά του ενθαρρύνει τους θαυμαστές να αναλογιστούν τη δική τους ψυχική υγεία.

Bebe Rexha

Η Bebe Rexha έχει μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες της με τη διπολική διαταραχή, μοιράζοντας το ταξίδι της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συνεντεύξεις. Εξήγησε πώς η διάγνωσή της τη βοήθησε να κατανοήσει τα συναισθηματικά της σκαμπανεβάσματα: «Για πολύ καιρό, δεν καταλάβαινα γιατί ένιωθα τόσο άρρωστη. Τώρα ξέρω γιατί». Η ειλικρίνειά της βρίσκει απήχηση σε πολλούς που μπορεί να αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, ομαλοποιώντας τη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία.

Ariana Grande

Μετά τα τραγικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Μάντσεστερ το 2017, η Ariana Grande αντιμετώπισε μια σημαντική μάχη με το PTSD και το άγχος. Σε συνεντεύξεις, μίλησε για το ταξίδι της στην ψυχική υγεία, αποκαλύπτοντας τη σημασία του χρόνου και της αυτο-ανασκόπησης στη διαδικασία θεραπείας. Έχει δηλώσει σχετικά: «Η θεραπεία δεν είναι γραμμική, διασκεδαστική, γρήγορη ή καθόλου εύκολη, αλλά είμαστε εδώ και πρέπει να δεσμευτούμε να κάνουμε αυτή τη φορά όσο το δυνατόν πιο υγιή, ειρηνική και όμορφη. Η δουλειά είναι τόσο δύσκολη, αλλά είμαστε ικανοί και αξίζουμε τον κόπο. Στέλνουμε τόση αγάπη και δύναμη». Τα λόγια της υπενθυμίζουν στους θαυμαστές της τη σημασία της φροντίδας ψυχικής υγείας στην ανάρρωση.

Big Sean

Ο ράπερ Big Sean έχει μιλήσει ειλικρινά για τις δικές του μάχες με την ψυχική υγεία, τονίζοντας τη σημασία της αυθεντικότητας και της ευαλωτότητας. Σε συνεντεύξεις, μοιράστηκε: «Είχα κουραστεί να προσποιούμαι ότι ήμουν μια μηχανή...» Ο Big Sean τονίζει την αναγκαιότητα της αυτοφροντίδας και της ψυχικής ευεξίας, ιδιαίτερα σε έναν κλάδο που συχνά δίνει προτεραιότητα στην παραγωγικότητα έναντι της υγείας.

Camila Cabello

«Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι περίεργη. Γελάω με αυτό τώρα. ... Ο καθένας έχει διαφορετικούς τρόπους να διαχειρίζεται το άγχος. Και, για μένα, αν αγχωθώ πολύ για κάτι, θα αρχίσω να κάνω την ίδια σκέψη ξανά και ξανά, και ανεξάρτητα από το πόσες φορές φτάνω στην επίλυση, νιώθω ότι κάτι κακό πρόκειται να συμβεί αν δεν συνεχίσω να το σκέφτομαι», ομολόγησε στο Cosmopolitan U.K. το 2018. «Όταν το ανακάλυψα και [έμαθα] πώς να το αποφύγω, με έκανε να νιώσω πολύ καλύτερα. Νιώθω ότι το ελέγχω πολύ περισσότερο τώρα».

Ed Sheeran

Ο Ed Sheeran βάζει τους θαυμαστές πίσω από την κουρτίνα της προσωπικής του ζωής και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με την ψυχική του υγεία στο Ed Sheeran: The Sum of It All. Η σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων, η οποία προβλήθηκε στο Disney+, περιγράφει λεπτομερώς τον πόνο της απώλειας του καλύτερού του φίλου Τζαμάλ Έντουαρντς και της συζύγου του Τσέρι Σίμπορν, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο ενώ ήταν έγκυος στην κόρη τους Τζούπιτερ.

«Αυτό που θεωρώ πραγματικά σπουδαίο στο ντοκιμαντέρ είναι τα θέματα που εξερευνά, τα οποία όλοι περνούν», δήλωσε ο Ed Sheeran στην πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη στις 2 Μαΐου, σύμφωνα με το Hollywood Reporter. «Όλοι περνούν θλίψη. Όλοι περνούν σκαμπανεβάσματα στην ψυχική τους υγεία».

«ΜΙΛΑ… It's OK!» - 30 Έλληνες καλλιτέχνες που βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν

30 καλλιτέχνες πήραν μέρος στη φωτογραφική καμπάνια ευαισθητοποίησης της ΕΠΑΨΥ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΙΛΑ… It's OK!». Στόχος της καμπάνιας της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) ήταν να φωτίσει τις αθέατες πλευρές της ψυχικής ευαλωτότητας και να ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο γύρω από την ψυχική υγεία. Οι καλλιτέχνες κατάφεραν για ακόμα μια φορά να αναδείξουν το ότι η τέχνη δεν είναι μόνο μέσο έκφρασης, αλλά και μορφή θεραπείας και τρόπος να απομακρύνουν το κοινωνικό στίγμα.

Συμμετείχαν οι Χάρις Αλεξίου, Γιάννης Χαρούλης, Μάρθα Φριντζήλα, Μανώλης Φάμελλος, 12ος Πίθηκος, Ελένη Σταμίδου, Κατερίνα Σισίννι, Sophie lies, Μαρίζα Ρίζου, Εισβολέας, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Pan Pan, Ορέστης Ντάντος, Δημήτρης Μυστακίδης, Νατάσσα Μποφίλιου, Αργύρης Μπακιρτζής, Marseaux, Ρένα Μόρφη, Δημήτρης Μητσοτάκης, Γιώργος Κωστογιώργης, Μικρός Κλέφτης, Γιάννης Κότσιρας, Ελεονώρα Ζουγανέλη, Novel 729, Στάθης Δρογώσης, Φοίβος Δεληβοριάς, Σπύρος Γραμμένος, Φωτεινή Βελεσιώτου, Anser, Μυρτώ Βασιλείου.

«Δεν είναι αδυναμία ή ντροπή να ζητάμε βοήθεια. Είναι δύναμη να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες μας και να ανοίγουμε την καρδιά μας. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Το χρωστάμε στον εαυτό μας». Φωτεινή Βελεσιώτου

«Η ζωή θέλει μοίρασμα. Μοιράσου ότι σε προβληματίζει, σε ζωντανεύει, σε ξυπνά, σε ισορροπεί». Ελεονώρα Ζουγανέλη

«Αυτό είναι το θηρίο. Το δικό μου θηρίο! Το νικάω κάθε μέρα για να μην το συνηθίσω…». Γιάννης Κότσιρας

«Η σιωπή είναι πόνος. Όλοι χρειαζόμαστε να μιλάμε. Γι’ αυτό είμαστε εδώ». Νατάσσα Μποφίλιου

«Όποιος πονά και δεν το φανερώνει, κάνει τον πόνο άρχοντα». Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Σημασία του συνεχούς διαλόγου

Η ουσιαστική ανάπτυξη των συζητήσεων για την ψυχική υγεία είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του στιγματισμού και την ενθάρρυνση της θεραπείας. Καλλιτέχνες όπως ο Lil Wayne και η Demi Lovato έχουν χρησιμοποιήσει τις πλατφόρμες τους για να υποστηρίξουν συνεχείς συζητήσεις για την ψυχική υγεία, πιέζοντας για κοινωνικές αλλαγές που δίνουν προτεραιότητα στην ευεξία.

Η διατήρηση ενός συνεχούς διαλόγου θα μπορούσε να δώσει κίνητρα για μεγαλύτερες συστημικές αλλαγές εντός του κλάδου, ενθαρρύνοντας πιο ισχυρές δομές υποστήριξης για τους καλλιτέχνες. Η αναγνώριση ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας αποτελούν κοινό μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας υποστηρικτικής κουλτούρας όπου τα άτομα αισθάνονται ασφαλή αναζητώντας βοήθεια.

Ομιλίες, παρουσιάσεις, workshops και panels γύρω από την Ψυχική Υγεία και Καλλιτεχνική Δημιουργία στο Athens Music Week:

Πρόσωπο με πρόσωπο με την ψυχική υγεία: Ο κοινωνικός στιγματισμός και πώς να τον αντιμετωπίσουμε - Athens Music Week

08/05 15:45 - 16:45 / Olympias (2nd Floor) Room 3

Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard! - Athens Music Week

08/05 17:00 - 18:00 / Olympias (2nd Floor) Room 1

Sound of change: Music as a tool for social impact - Athens Music Week

08/05 12:30 - 14:00 / Conference ETERON

Redesigning belonging: How creativity opens space for inclusion and participation - Athens Music Week

09/05 13:15 - 14:30 / ETERON

Creativity, Connection and Expression: Circle Singing - Athens Music Week

09/05 16:30 - 18:00 / ETERON

Η Ψυχοσύνθεση του Καλλιτέχνη - Athens Music Week

10/05 11:00 - 12:30 / Conference

